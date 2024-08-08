Окупанти завдали 507 ударів по Запорізькій області, пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

Упродовж доби окупанти 507 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для ударів по області росіяни застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Так, війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках, Малинівці та Новоандріївці.

323 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

3 обстріли РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

177 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Приютного та Мирного.

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Повідомляється, що надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.