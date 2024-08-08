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Новини Війна
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Сирський і Каволі обговорили потреби ЗСУ: Далекобійні системи та посилення ППО

Сирський провів телефонну розмову із Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Плануємо напрямки співпраці на 2024-2025. Ретельне планування за підтримки західних партнерів критично необхідне для знекровлення ворога", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач подякував Каволі за надану військову допомогу та озвучив основні потреби України, зокрема щодо засобів дальнього ураження та боєприпасів до них.

"Окремо обговорили питання посилення нашого ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури — важливий пріоритет", - додав генерал.

Також читайте: Мобілізація в Україні просувається значно краще, - Каволі

Автор: 

Каволі Крістофер (58) Сирський Олександр (588)


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А впровадження процедури AAR не обговорювали? Чи ото воно досі "не на часі"?
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08.08.2024 15:48 Відповісти
 
 