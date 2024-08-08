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Україна домовилася з ЄС щодо гармонізації залізничних систем, - Мінінфраструктури

УЗ

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало Меморандум із Європейським залізничним агентством (ERA), який передбачає співпрацю у сфері технічної гармонізації залізничних систем Євросоюзу та України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Домовленості, серед іншого, включають експертну та технічну підтримку для Міністерства у питанні долучення України до єдиного європейського залізничного простору. Обидві сторони зобов’язались працювати у напрямку гармонізації стандартів та нормативно-правових актів у сфері безпеки на залізничному транспорті, інтероперабельності (операційної сумісності) залізниць.

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Меморандум також передбачає створення керівного комітету, який визначатиме пріоритети та поетапні плани для досягнення загальних цілей сторін.

"Європейська інтеграція української залізниці – це один із найбільших блоків транспортної євроінтеграції України. Переконаний, що за підтримки ЕРА ми зможемо працювати разом, щоб адаптувати українську залізницю до європейських стандартів, як фізично, так і з точки зору нормативно-правового регулювання", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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"У минулому ми вже досягли значного прогресу у стратегічних питаннях встановлення життєво важливих транспортних зв'язків між Україною та ЄС у кризові часи, зміцнення "Шляхів солідарності", технічних питань відновлення, проектів TEN-T та багатьох інших. Зусилля української залізниці у воєнний час – це не що інше, як героїзм і натхнення для всіх нас тут, в Європейському Союзі. До речі, нам є чому повчитися у наших українських друзів, коли йдеться про розподіл вантажів за видами транспорту, адже вони перевозять понад 50% загального обсягу перевезень залізницею", – заявив Виконавчий директор Європейського залізничного агентства Йозеф Доппельбауер.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури про Меморандум із Європейським залізничним агентством
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури про Меморандум із Європейським залізничним агентством

Автор: 

євроінтеграція (500) залізниця (1500) Мінінфраструктури (2060)


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08.08.2024 23:18 Відповісти
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08.08.2024 23:20 Відповісти
А мені подобається, що майже немає інформації, а що там робиться в курський області. Скоро взнаємо. Бережи Боже наших воїнів. Все добре робиться по тихому, а не піариться.
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08.08.2024 23:55 Відповісти
Мам, я став дорослий. Тут меморандум? Куярю.
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08.08.2024 23:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FDUNlFyVJtQ
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08.08.2024 23:34 Відповісти
43 осінь. 63 може.
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08.08.2024 23:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM
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08.08.2024 23:42 Відповісти
Ви не перепутали слово "адаптація" з словом "гармонізація"?
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09.08.2024 05:11 Відповісти
 
 