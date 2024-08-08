Україна домовилася з ЄС щодо гармонізації залізничних систем, - Мінінфраструктури

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало Меморандум із Європейським залізничним агентством (ERA), який передбачає співпрацю у сфері технічної гармонізації залізничних систем Євросоюзу та України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Домовленості, серед іншого, включають експертну та технічну підтримку для Міністерства у питанні долучення України до єдиного європейського залізничного простору. Обидві сторони зобов’язались працювати у напрямку гармонізації стандартів та нормативно-правових актів у сфері безпеки на залізничному транспорті, інтероперабельності (операційної сумісності) залізниць.

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Меморандум також передбачає створення керівного комітету, який визначатиме пріоритети та поетапні плани для досягнення загальних цілей сторін.

"Європейська інтеграція української залізниці – це один із найбільших блоків транспортної євроінтеграції України. Переконаний, що за підтримки ЕРА ми зможемо працювати разом, щоб адаптувати українську залізницю до європейських стандартів, як фізично, так і з точки зору нормативно-правового регулювання", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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"У минулому ми вже досягли значного прогресу у стратегічних питаннях встановлення життєво важливих транспортних зв'язків між Україною та ЄС у кризові часи, зміцнення "Шляхів солідарності", технічних питань відновлення, проектів TEN-T та багатьох інших. Зусилля української залізниці у воєнний час – це не що інше, як героїзм і натхнення для всіх нас тут, в Європейському Союзі. До речі, нам є чому повчитися у наших українських друзів, коли йдеться про розподіл вантажів за видами транспорту, адже вони перевозять понад 50% загального обсягу перевезень залізницею", – заявив Виконавчий директор Європейського залізничного агентства Йозеф Доппельбауер.



