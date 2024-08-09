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Російський олігарх Дерипаска розкритикував витрати Росії на оборону, назвавши війну в Україні "божевільною" та виступив за закінчення бойових дій

Олег Дерипаска назвав війну в Україні божевільною

Російський олігарх Олег Дерипаска в інтерв'ю японському агентству Nikkei Asia незвично різко висловився про російську війну в Україні. Він розкритикував витрати Росії на війну, а саму війну назвав "божевільною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei Asia.

"Якщо ви хочете зупинити війну, спочатку потрібно припинити вогонь", - заявив Дерипасканю.

Він також висловився за "негайне безумовне припинення вогню".

У Японії наближений до Путіна російський олігарх перебуває як представник Росії на форумі Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський олігарх Дерипаска поскаржився на "тотальні" санкції та закликав торгувати з Африкою

Автор: 

Дерипаска Олег (237) Японія (1197)


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Топ коментарі
+30
Про вивід військ з території суверенної держави, ці потвори навіть не згадують!Просто "нада пєрєстать стрєлять"!
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09.08.2024 07:22
+29
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09.08.2024 07:17
+23
Ой,всі за припинення вогню.Немае дурних.Вон з Украіни,все компенсуйте .Кацап е кацап.
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09.08.2024 07:15
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Невже почало доходити що ***** всрався. Тож вперед пакуйте хворого на лікування в Гаагу.
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09.08.2024 07:13 Відповісти
Санкції
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09.08.2024 07:16 Відповісти
на алюміній😁🤣😭👍
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09.08.2024 07:38 Відповісти
Ну люміній теж потрібен. В авіа, судно, машино, авто будівництвах. Посуд з нього вже давно не виготовляють.

Крім того, вуха дерипаски стирчать зі всіх галузей промисловості, а також фінансової та енергетичної.
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09.08.2024 11:32 Відповісти
Нєверю. дерипасок нічого нового не сказав - просто повторив тезу ліліпутіна - що війна повинна закінчитися на умовах кацапів.

Друге діло коли дерипупенко сказав би "піцін - куйло" "войска росии виводим с Украини" "виплачиваем репарации" "видаем преступников путинского режима"
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09.08.2024 13:36 Відповісти
Дерипаска вещает только то, что позволено сверху. Конечно же войну они прекратить хотят, но лишь на выгодных для них условиях, с удовлетворением всех нездоровых хотелок кремлевского подонка.
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09.08.2024 07:54 Відповісти
Що ***** всрався розв'язавши цю війну - їм вже давно почало доходити . Але мовчать - як риба об льод , бо страшно навіть рота відкрити . Пам'ятають що трапилось з пригожиним . .

Не сумніваюсь що навіть соловйов зі скабєйчихою все розуміють .

Інколи когось прориває , як от цю драну паску , але вже завтра він скаже що - був п'яний і не тямив що казав .
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09.08.2024 08:21 Відповісти
Ні

Якщо почало б доходити, то він би казав "припини вогонь та вивести війська з захоплених територій". тільки у такому випадку можливе завершення війни.

Якщо просто "припинити вогонь", то це якийсь сценарій.
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09.08.2024 08:50 Відповісти
Так прекращай... В чем проблема?
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09.08.2024 07:14 Відповісти
Знову ********** пісні.
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09.08.2024 07:14 Відповісти
Ой,всі за припинення вогню.Немае дурних.Вон з Украіни,все компенсуйте .Кацап е кацап.
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09.08.2024 07:15 Відповісти
Ты это не японцам, а Ху#лу рассказывай.
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09.08.2024 07:15 Відповісти
Та ну нах - а шо ж иого так шибануло
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09.08.2024 07:16 Відповісти
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09.08.2024 07:17 Відповісти
Так у него бабла как у дурного махорки , так пускай киллере закажет для *****.
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09.08.2024 07:18 Відповісти
пізно всрався -- умєрла, так умєрла,!(,
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09.08.2024 07:21 Відповісти
Про вивід військ з території суверенної держави, ці потвори навіть не згадують!Просто "нада пєрєстать стрєлять"!
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09.08.2024 07:22 Відповісти
зе-янелох оманській в 2019-21 роках то саме співав, одна методичка !!! і тай зараз збирає якісь тупі, дибільні, нікому не потрібні "саміти миру" !!!



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09.08.2024 08:32 Відповісти
ПРИПИНИТИ ВОГОНЬ???? ДЛЯ ПЕРЕДИШКИ??? ВІЙСЬКА НА КУЙ З УКРАЇНИ...ПІТОРИ..
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09.08.2024 07:26 Відповісти
Дерипаска говорить,те саме,що і "хорошиє рускіє" і жовті комуністи : "надо просто пєрєстать стрілять",забув тільки сказати,що треба санкції з "простих рускіх" зняти,оні нєвіноватиє,ето всьо путін.
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09.08.2024 07:32 Відповісти
а шо случілось? і до речі ця падаль не закликає вивести кацапські війска а закликає "проста перестать стрєлять" тому
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09.08.2024 07:32 Відповісти
Розстріляють за панікерство та поражєнчєство.
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09.08.2024 07:36 Відповісти
Хитрий жук-війну фінансірує
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09.08.2024 07:43 Відповісти
Х..апаска прокинувся, чує сморід великого шухеру
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09.08.2024 08:00 Відповісти
Опісля такого інтерв'ю йому б до толі чубайса в Ізраїль, а не на кацапію повертатися, бо або з вікна вискочить на 26-му поверсі, або труси з "новачком" одягне, як то зробив покидьок навальний.
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09.08.2024 08:06 Відповісти
Коли кацап каже "прєкратіть стрєлять" це означає що в нього набої скінчились і йому потрібна перезарядка.
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09.08.2024 08:09 Відповісти
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09.08.2024 09:09 Відповісти
заявив Дерипасканю ?
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09.08.2024 08:36 Відповісти
Може він давав інтерв'ю голий, - у бані, наприклад. От тому й ню. )))

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09.08.2024 09:21 Відповісти
....гнида із мордору.
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09.08.2024 08:47 Відповісти
Та ні, для того, щоб зупинити війну - потрібно вивести всіх орків з окупованих касапстаном територій України, включно з Кримом. І в цьому принципова різниця в підходах стосовно проблеми встановлення миру.
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09.08.2024 08:54 Відповісти
тепер головне літаками над кацапстаном не користуватись , бо граната точно з рук випаде .
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09.08.2024 08:59 Відповісти
щоб ви розуміли це він нам пропонує пєрєстать стрєлять
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09.08.2024 09:51 Відповісти
Один з членчиків політбюро
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09.08.2024 09:59 Відповісти
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09.08.2024 10:05 Відповісти
Пацюки починають тікати з титанника
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09.08.2024 10:13 Відповісти
Це звичайнісіньке відбілювання власного іміджу в очах Заходу чи Сходу. Кожен росіянин несе моральну відповідальність за війну в Україні. І кожен громадянин росії повинен понести ще й матеріальну відповідальність за це. От і пригорає у тих Дерипасок-Абрамовичів...
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09.08.2024 11:24 Відповісти
Тварюка лукава деріпаска ...війська виводьтез України ...а потім контрибуції ...та репарації...****, розграбував весь Миколаїв та обл . Здохни падло !!!
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09.08.2024 11:39 Відповісти
 
 