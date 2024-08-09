Російський олігарх Дерипаска розкритикував витрати Росії на оборону, назвавши війну в Україні "божевільною" та виступив за закінчення бойових дій

Російський олігарх Олег Дерипаска в інтерв'ю японському агентству Nikkei Asia незвично різко висловився про російську війну в Україні. Він розкритикував витрати Росії на війну, а саму війну назвав "божевільною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei Asia.

"Якщо ви хочете зупинити війну, спочатку потрібно припинити вогонь", - заявив Дерипасканю.

Він також висловився за "негайне безумовне припинення вогню".

У Японії наближений до Путіна російський олігарх перебуває як представник Росії на форумі Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва.

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