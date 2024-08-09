Російський олігарх Дерипаска розкритикував витрати Росії на оборону, назвавши війну в Україні "божевільною" та виступив за закінчення бойових дій
Російський олігарх Олег Дерипаска в інтерв'ю японському агентству Nikkei Asia незвично різко висловився про російську війну в Україні. Він розкритикував витрати Росії на війну, а саму війну назвав "божевільною".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei Asia.
"Якщо ви хочете зупинити війну, спочатку потрібно припинити вогонь", - заявив Дерипасканю.
Він також висловився за "негайне безумовне припинення вогню".
У Японії наближений до Путіна російський олігарх перебуває як представник Росії на форумі Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва.
Топ коментарі
+30 Олег Андрущенко #589594
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+29 Максім ХОЙ #398010
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Крім того, вуха дерипаски стирчать зі всіх галузей промисловості, а також фінансової та енергетичної.
Друге діло коли дерипупенко сказав би "піцін - куйло" "войска росии виводим с Украини" "виплачиваем репарации" "видаем преступников путинского режима"
Не сумніваюсь що навіть соловйов зі скабєйчихою все розуміють .
Інколи когось прориває , як от цю драну паску , але вже завтра він скаже що - був п'яний і не тямив що казав .
Якщо почало б доходити, то він би казав "припини вогонь та вивести війська з захоплених територій". тільки у такому випадку можливе завершення війни.
Якщо просто "припинити вогонь", то це якийсь сценарій.