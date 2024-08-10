Подальша бюджетна підтримка України залежить від проведення реформ, - Мінфін США

Бюджетна допомога України з боку США залежить від реформ, які мають сприяти "подальшому підвищенню стійкості економіки України".

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наша пряма бюджетна підтримка України продовжує залежати від реформ, які сприятимуть подальшому підвищенню стійкості економіки України та покращенню управління, і я задоволена безпрецедентним рівнем прозорості та підзвітності, які пов’язані з цією підтримкою", - сказала міністр.

Єллен також повідомила, що розмір нового траншу прямої бюджетної допомоги Україні склав 3,9 млрд доларів, і ця економічна допомога "стабілізує внутрішній фронт України".

"У зв’язку з тим, що всі податкові надходження України спрямовуються на військові дії, підтримка України від Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів має вирішальне значення для оснащення служб швидкого реагування, утримання лікарень і шкіл відкритими, а також підтримки інших важливих державних функцій", - повідомила вона.

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Єллен також додала, що Міністерство фінансів США продовжуватиме використовувати всі інструменти, щоб допомогти Україні в її боротьбі, включаючи збереження санкцій та роботу над розблокуванням вартості знерухомлених суверенних активів Росії.

"Успішна Україна продемонструє рішучість Сполучених Штатів і наших партнерів захистити демократію від авторитарної агресії, захистити глобальну економіку та зміцнити нашу колективну національну безпеку", - фіналізувала очільниця американського мінфіну.

Нагадаємо, що напередодні Україна через Світовий банк отримала від США грант прямої бюджетної допомоги у розмірі $3,9 млрд.