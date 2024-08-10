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Новини Допомога Україні
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Подальша бюджетна підтримка України залежить від проведення реформ, - Мінфін США

джанет,єллен

Бюджетна допомога України з боку США залежить від реформ, які мають сприяти "подальшому підвищенню стійкості економіки України".

 Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наша пряма бюджетна підтримка України продовжує залежати від реформ, які сприятимуть подальшому підвищенню стійкості економіки України та покращенню управління, і я задоволена безпрецедентним рівнем прозорості та підзвітності, які пов’язані з цією підтримкою", - сказала міністр.

Єллен також повідомила, що розмір нового траншу прямої бюджетної допомоги Україні склав 3,9 млрд доларів, і ця економічна допомога "стабілізує внутрішній фронт України".

"У зв’язку з тим, що всі податкові надходження України спрямовуються на військові дії, підтримка України від Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів має вирішальне значення для оснащення служб швидкого реагування, утримання лікарень і шкіл відкритими, а також підтримки інших важливих державних функцій", - повідомила вона.

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Єллен також додала, що Міністерство фінансів США продовжуватиме використовувати всі інструменти, щоб допомогти Україні в її боротьбі, включаючи збереження санкцій та роботу над розблокуванням вартості знерухомлених суверенних активів Росії.

"Успішна Україна продемонструє рішучість Сполучених Штатів і наших партнерів захистити демократію від авторитарної агресії, захистити глобальну економіку та зміцнити нашу колективну національну безпеку", - фіналізувала очільниця американського мінфіну.

Нагадаємо, що напередодні Україна через Світовий банк отримала від США грант прямої бюджетної допомоги у розмірі $3,9 млрд.

Автор: 

США (22525) Мінфін США (122) Єллен Джанет (73)


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Топ коментарі
+11
наш авторітатор забув: "хто дєвушку платіт, той її і топче"
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10.08.2024 01:31
+11
Ясно,щоб українські пенсіонери і бюджетники отримували пенсії і зарплати в 2025 році і зберігався стабільний курс гривні - потрібно Єрмака і 5-ть "найефективніших" менеджерів кобзонити,а Володимира Санича таємно помістити на примусове лікування в якийсь хороший,європейський наркодиспансер.
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10.08.2024 02:30
+9
нашому "найвеличнішому" не відомо звідки дєнєшка береться,йому головне,щоб аргентинська "мука" в тумбочці завжди була,і щоб Андрій Борисович провіряв,чи вчасно покакав "сонцесяйний",і чи вчасно кашку борзянку з'їв на сніданок
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10.08.2024 02:35
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наш авторітатор забув: "хто дєвушку платіт, той її і топче"
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10.08.2024 01:31 Відповісти
нашому "найвеличнішому" не відомо звідки дєнєшка береться,йому головне,щоб аргентинська "мука" в тумбочці завжди була,і щоб Андрій Борисович провіряв,чи вчасно покакав "сонцесяйний",і чи вчасно кашку борзянку з'їв на сніданок
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10.08.2024 02:35 Відповісти
кінолог дЄрьмак, давно вже навчив ВавуБубу приносити капці та гундоскавчати на камеру.
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10.08.2024 08:51 Відповісти
Діло говорить.

Треба Єрмака з любими друзями контролювати.
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10.08.2024 02:11 Відповісти
Ясно,щоб українські пенсіонери і бюджетники отримували пенсії і зарплати в 2025 році і зберігався стабільний курс гривні - потрібно Єрмака і 5-ть "найефективніших" менеджерів кобзонити,а Володимира Санича таємно помістити на примусове лікування в якийсь хороший,європейський наркодиспансер.
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10.08.2024 02:30 Відповісти
Не реформи - а форми.

Влучно влучати в око. По повній.
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10.08.2024 03:33 Відповісти
$3.9 мільярдів у Чікаго крадуть за рік. Йелен хай краще ревізує ковідні трильйони.
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10.08.2024 04:31 Відповісти
Звістно крадуть.І я знаю хто:Обама,Байден,Порошенко.
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10.08.2024 04:47 Відповісти
До вашого ігнорантного відома, на Обамина жінку скинули 180 мільйонів після президентства. На Байденчиху вже, не чекаючи завершення строку, скинули скромну десяточку і я впевнений що це тільки початок.

Один Порошенко, як лох, "збагатився у 82 рази" з 2 млрд. до 800 млн. і ще й не втік не Мальдіви або ж як Обама на Гаваї.
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10.08.2024 05:50 Відповісти
Якщо ви знаєте такі подробиці,то питання- а наскільки збагатилися Зе та 6 ефехтівних менеджерів...?!😁
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10.08.2024 09:13 Відповісти
Так міркую, шо починати відлік грошового потоку треба з 19 року, десь червень-липень - це коли з госрезерву щезли 2700 вагонів зерна пшениці - це десь 30-34 міліона доларів. Так і не знайшли хто.
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10.08.2024 13:28 Відповісти
а чому не Шікаго?
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10.08.2024 09:39 Відповісти
Тому що Шікаго не відповідає нормам української орфографії.
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10.08.2024 19:56 Відповісти
Реформа йде повним ходом: множення громадянство приймається!
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10.08.2024 06:29 Відповісти
"множення громадянство", скільки класів здолав?
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10.08.2024 07:02 Відповісти
Коли тут було достатньо читачів, а не як зараз, половина коментаторів так писали. Мова дається важко, як не дивно.
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10.08.2024 07:17 Відповісти
Ти по суті питання не маєш що написати, то і не дивно що правописи в тебе в пріорітеті
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10.08.2024 08:17 Відповісти
прочитав як множення громадянства, що цілком відповідає дійсності щодо бородатих бабць та інших вічно ображених обраних.
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10.08.2024 09:44 Відповісти
То іронія...)
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10.08.2024 09:14 Відповісти
Ким приймається, кремлівськими узурпаторами у владі всупереч КУ? Яку все що вони наприймали, порушивши масу ст. ККУ, КУ, матиме силу?
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10.08.2024 07:37 Відповісти
Реформы будут,но не скоро, реформаторы заняты просмотрами каталогам с продающейся испанской недвижимостью и с геликами на модной коже.
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10.08.2024 08:38 Відповісти
та єрмак вже стільки вкрав

що сам може допоманати США
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10.08.2024 08:58 Відповісти
Попередження від США, для 🤡 з ОПою, шо " клізма " готова ...готуйте ду* и ...
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10.08.2024 09:13 Відповісти
Сколько можно пугать американскими хомячками. Уже даже не смешно.
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10.08.2024 10:56 Відповісти
Згодна ,не смішно ...але ОПу напрягає ...уявляю шоб було , як би США повний одобрямс включило, для зеленський шобли ...
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10.08.2024 11:30 Відповісти
За пять років Вова нічорта так і не зробив- ні Університету,ні мільярда дерев ні мільйона дронів ..лише велике ерадівництво та ковід з війною...
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10.08.2024 09:18 Відповісти
от не потрібно ля-ля, а довічна пенсія тому чорту, що не мав коштів на кондом?
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10.08.2024 09:46 Відповісти
Це явно тонкий натяк Зешоблі- хлопці- або щось робіть або ваш "режим" накриється мідним тазіком...
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10.08.2024 09:16 Відповісти
Ну всьо, у Зєлі стало "скучноє ліцо", йому без реформ "нікто дєнєг нє даст". А на реформи їх шобла ніколи не піде.
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10.08.2024 11:24 Відповісти
Ставить поддержку Украины во время войны в зависимость от войны это уже косчунство. Пусть лучше посмотрит на коррумпированный Верховный Суд США.
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10.08.2024 12:44 Відповісти
Які реформи ? Про що вона ? ********** вивчив лише пару речей: перезавантажити (відео) та зламати (смарт). Систему. Для чого ? Він і сам не второпає, коли дЄрмак буде доповідати.
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10.08.2024 14:00 Відповісти
 
 