ЄС виділяє Україні 2 млн євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування

Європейський Союз виділяє 2 мільйони євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування України, яку здійснюватимуть жінки-інструктори разом із мінно-пошуковими собаками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Представництво ЄС в Україні,

У рамках ініціативи 16 бельгійських малінуа стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть задіяні в Україні. Ініціатива фінансується завдяки гранту в розмірі 2 млн євро від Служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії.

Разом з вісьмома українськими жінками-інструкторками вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну.

Багато з інструкторок раніше вивчали кінологію в Сумському національному аграрному університеті. Під час курсу інструктора мінно-пошукової собаки вони також пройшли підготовку з ручного розмінування.

Проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування APOPO, що спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (MAG).

Величезна частина території України забруднена наземними мінами та боєприпасами, що не вибухнули, включаючи касетні боєприпаси.

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Собаки будуть використовуватися на додаток до ручного та механізованого розмінування на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Команди собак допоможуть підвищити швидкість і точність розмінування забруднених ділянок, особливо в населених пунктах з густою рослинністю або складним рельєфом.