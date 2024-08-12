Серйозно пораненого українця знайшли мертвим у німецькому притулку для біженців, - Spiegel

У німецькому місті Росток у таборі біженців загинув серйозно поранений 46-річний українець.

Про це з посиланням на правоохоронців пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.

Обставини смерті вказують на вбивство. Більше деталей поліція не надає.

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