Серйозно пораненого українця знайшли мертвим у німецькому притулку для біженців, - Spiegel
У німецькому місті Росток у таборі біженців загинув серйозно поранений 46-річний українець.
Про це з посиланням на правоохоронців пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
"Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.
Обставини смерті вказують на вбивство. Більше деталей поліція не надає.
Топ коментарі
+23 Az AZLK
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+14 mykhaylo kozyk
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+13 Герхард
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90% це скриті кацапи, або "жертви" з Ужгорода. Їх треба *******!!!
Їх треба *******!!!
Та й п'янота теж багато робить чудить.
буде скотиняка з тебе кров ллятися? - піду покурю...
хочеш відповідай, а не хочеш так тоже іди на хм...
як у тебе, казліна потна, поранені українці там пачками лежать?
то на тебе, коли ти будеш стікати кровью,
плюну і піду покурити - шо не так?
Їх тут пачками. Хто втік з лютого 2022. І дітей вже понароджували.
це не твоє? чи памяті як як у гупі?
хоч слово де я про зад?
я таке не казала ....
в мене нема...
від кого від кого а від вас цього не чекав...
ну давай олімпіада досвідос
Странно видеть комментарии, что лучше бы в Тисе утонул, или зато не мобилизовали. Ведь не известно никакой информации об этом человеке.
Контингент в таких лагерях очень разноколоритный. Как из Украины так и из других стран, граждане, которые находились в Украине. Много ромов, белорусов, армян, из арабских стран ребят и девушек (особенно несостоявшихся докторов), которые у нас учились. Много как, тут один комментатор написал с "рускоговорящей челюстью" и свидомых хватает.
Ситуация во всех лагерях почти одинаковая, это депрессия, отчаяние, и постоянные конфликты. В этих лагерях условия не лучше чем во тюрьмах общего режима в Украине. На 10 квадратных метров часто по 4 человека находятся. все комнатки импровизированные. И когда на площади 100 квадратных метров находится 40 человек, не очень комфортно когда кто то начинает храпеть. Можно много описывать про обстановку в лагере, но в Украине почти у каждого человека есть знакомые, которые побывали в лагерях Германии и могут поделиться впечатлениями.
Новость которая подана немецким шпигилем естественно перековеркана и подана искажённо. Не охранник увидел человека с ранениями, а беженцы, которые уже сообщили охране. Ну и ранения он получил на территории лагеря или за пределами? Так как охрана в таких лагерях обычно спит, и могла легко не заметить человека с ранениями. И про скорую написано очень сжато. Они приехали в тот же день хотябы? Или через сколько дней? И приехали с оборудованием или ибупрофен привезли с собой?
У людей находящихся в лагерях долгое время нет постоянной страховки... и получить помощь по временной очень проблематично. Видел однажды ситуацию как у человека разболелся зуб, не то что он уснуть не мог, там всё отекло пол челюсти и было видно и слышно что ему очень больно. Немцы тут же вмешались сделали буквально за день ему направление в стоматологию... и записали примерно через неделю посетить стоматолога.
злобствующих комментов по типу -лишь бы что
ляпнуть .
Спасибо за сочувствие к украинским БЕЗДЕНЕЖНЫМ
беженцам !
К сожалению ,такая вот "экстренная ,скорая "помощь
характерна для всех стран ЕС и не только .
Слаба Богу ,что Украина хотя бы этого пока не переняла .