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Серйозно пораненого українця знайшли мертвим у німецькому притулку для біженців, - Spiegel

Смерть українського біженця в Німеччині

У німецькому місті Росток у таборі біженців загинув серйозно поранений 46-річний українець.

Про це з посиланням на правоохоронців пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.

Обставини смерті вказують на вбивство. Більше деталей поліція не надає.

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Автор: 

біженці (1862) Німеччина (7327) смерть (6742) вбивство (3082)


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Топ коментарі
+23
Там вати хоч греблю гати.
Та й п'янота теж багато робить чудить.
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12.08.2024 23:06
+14
На рахунок наших біженців, не все так однозначно! Дуже багато туніядців і туніядок, особливо з рускоговорящей челюстью!
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12.08.2024 23:32
+13
Зате не мобілізували...
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12.08.2024 23:07
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П'яна драка скоріш за все
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12.08.2024 23:05 Відповісти
Нам не цікаві обставини твого народження
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12.08.2024 23:23 Відповісти
Кацапчику, а ти чого тут белькочеш?
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12.08.2024 23:36 Відповісти
Дурні ті хто жаліє наших біженців!
90% це скриті кацапи, або "жертви" з Ужгорода. Їх треба *******!!!
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13.08.2024 04:36 Відповісти
75% це скриті кацапи, або "жертви" з Ужгорода. Їх треба *******!!!
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13.08.2024 09:21 Відповісти
особлива прикмета вати, вони дуже легко ділять людей на категорії себе роблячи поцреотами
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13.08.2024 09:57 Відповісти
Там вати хоч греблю гати.
Та й п'янота теж багато робить чудить.
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12.08.2024 23:06 Відповісти
Зате не мобілізували...
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12.08.2024 23:07 Відповісти
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13.08.2024 06:23 Відповісти
Їх тут пачками. Хто втік з лютого 2022. І дітей вже понароджували.
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12.08.2024 23:09 Відповісти
****
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12.08.2024 23:16 Відповісти
недоїбашили вас німці...
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12.08.2024 23:18 Відповісти
Щодо мене - то я в закордонщині з 2000-х.
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12.08.2024 23:26 Відповісти
от тобі, тварюка, і звезло...
буде скотиняка з тебе кров ллятися? - піду покурю...
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12.08.2024 23:29 Відповісти
друже ти 3-15 до мене? тебе трошки переклинило?
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12.08.2024 23:53 Відповісти
так, козел, до тебе,
хочеш відповідай, а не хочеш так тоже іди на хм...
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12.08.2024 23:58 Відповісти
ну не говори сам із собою. Ну козел то козел. Ти головне від зеркала відійди. І не похмеляйся по понеділках дурнику
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13.08.2024 00:02 Відповісти
я начебто все нормально пояснив...
як у тебе, казліна потна, поранені українці там пачками лежать?
то на тебе, коли ти будеш стікати кровью,
плюну і піду покурити - шо не так?
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13.08.2024 00:05 Відповісти
ти йоду дався? чи кривавої мері дьорнув? де лежать пачки? у тебе марення з бодуна?
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13.08.2024 00:12 Відповісти
Любо Неожиданнов
Їх тут пачками. Хто втік з лютого 2022. І дітей вже понароджували.
це не твоє? чи памяті як як у гупі?
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13.08.2024 00:14 Відповісти
дн там що стікають кров"ю написано? у тебе глюк. я написав що тут ухилянтів пачки. і вже з родинами. мелеш казна-що як оглашенний. тьху на тебе.
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13.08.2024 00:15 Відповісти
ти, казліна, написав ***** за яку відповідь нести не хочеш...
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13.08.2024 00:17 Відповісти
чого ти матюкаєгся як козлобродий? ти запоребриківський агент?
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13.08.2024 00:18 Відповісти
я не до всіх так - тікі до каламордих кацапірующіх...
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13.08.2024 00:22 Відповісти
ти тупо йоднутий. іди звідки прийшов. сідай на пляшку і чухчух. іди на куй. відпишешся - значить ти касап трагнутий. чекаю чистосердечного признання. відписуйся диркін
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13.08.2024 00:24 Відповісти
і з якого порося, казліна, "казліна" став матюк?
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13.08.2024 00:24 Відповісти
от і відповідь. пнх
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13.08.2024 00:27 Відповісти
гризи, псіна шершава, терікон...
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13.08.2024 00:28 Відповісти
фу. іду душ прийму. якісь дурбецала коростяві. іди на. не ходи за спиною. збоченець
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13.08.2024 00:31 Відповісти
а і правда раз на місяць треба...
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13.08.2024 00:33 Відповісти
от бачиш - ти таки диркін. все ззаду міриш. у вас касабів вжопний стиль життя. іди на ку й де-біл
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13.08.2024 00:36 Відповісти
з якого заду ти в мене задпобачив, полузадній прідурок-девачка?
хоч слово де я про зад?
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13.08.2024 00:42 Відповісти
не бухай по понеділках ідіот. і мову вчи. кажи - Укразалізниця. Хоча кому я кажу. Все. Ставай за спиною. Хто озветься - той кацап.
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13.08.2024 00:44 Відповісти
не витримала псінка діалогу, по дитячих садочках пішла...😂
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13.08.2024 00:48 Відповісти
роби як нормальні роблять - заткнісь на два дні, а потім відповідай і будеш останнім, все одне тебе ніхто не прочитає...
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13.08.2024 00:51 Відповісти
намарилось казлу....
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13.08.2024 00:43 Відповісти
коцап і душ - це майже подвіг!🤣
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13.08.2024 00:39 Відповісти
псіна - нас нам нєеет!
я таке не казала ....
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13.08.2024 00:16 Відповісти
в кого є якись слова?
в мене нема...
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12.08.2024 23:09 Відповісти
Жаль человека, уверен убийцу найдут, особенно в лагере беженцев.
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12.08.2024 23:26 Відповісти
На рахунок наших біженців, не все так однозначно! Дуже багато туніядців і туніядок, особливо з рускоговорящей челюстью!
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12.08.2024 23:32 Відповісти
НЕМЦАМ НЕОБХОДИМО КРЕПКО ЗАНЯТЬСЯ КАЛИНИНГРАДОМ !!!
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12.08.2024 23:34 Відповісти
Зате не загинув, не мобілізували.
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13.08.2024 00:33 Відповісти
фу...
від кого від кого а від вас цього не чекав...
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13.08.2024 02:05 Відповісти
завжди мріяв повболівати за пінг понг - Японія - Китай...
ну давай олімпіада досвідос
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13.08.2024 02:19 Відповісти
Всі баклажани там від малого до великого з ножами ходять. І завжди підтримують один одного зграєю.
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13.08.2024 07:43 Відповісти
Краще б подох у Тисі, у себе на Батьківщині. Був би хероєм.
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13.08.2024 07:54 Відповісти
Через лагеря для беженцев проходят все, у кого нет родственников и достаточного количества средств, на существование. Т.е. все у кого нет хотя бы 20 и более тысяч с собой. При этом в таких лагерях есть и бывшие военные которые получили травмы, не позволяющие им продолжать воинскую службу (напр., потеря конечности); и бывшие военнопленные, и мужчины которые по закону имеют право на выезд за границу (с разными заболеваниями, многодетные либо ухаживающие за недееспособным родственником).
Странно видеть комментарии, что лучше бы в Тисе утонул, или зато не мобилизовали. Ведь не известно никакой информации об этом человеке.

Контингент в таких лагерях очень разноколоритный. Как из Украины так и из других стран, граждане, которые находились в Украине. Много ромов, белорусов, армян, из арабских стран ребят и девушек (особенно несостоявшихся докторов), которые у нас учились. Много как, тут один комментатор написал с "рускоговорящей челюстью" и свидомых хватает.

Ситуация во всех лагерях почти одинаковая, это депрессия, отчаяние, и постоянные конфликты. В этих лагерях условия не лучше чем во тюрьмах общего режима в Украине. На 10 квадратных метров часто по 4 человека находятся. все комнатки импровизированные. И когда на площади 100 квадратных метров находится 40 человек, не очень комфортно когда кто то начинает храпеть. Можно много описывать про обстановку в лагере, но в Украине почти у каждого человека есть знакомые, которые побывали в лагерях Германии и могут поделиться впечатлениями.

Новость которая подана немецким шпигилем естественно перековеркана и подана искажённо. Не охранник увидел человека с ранениями, а беженцы, которые уже сообщили охране. Ну и ранения он получил на территории лагеря или за пределами? Так как охрана в таких лагерях обычно спит, и могла легко не заметить человека с ранениями. И про скорую написано очень сжато. Они приехали в тот же день хотябы? Или через сколько дней? И приехали с оборудованием или ибупрофен привезли с собой?
У людей находящихся в лагерях долгое время нет постоянной страховки... и получить помощь по временной очень проблематично. Видел однажды ситуацию как у человека разболелся зуб, не то что он уснуть не мог, там всё отекло пол челюсти и было видно и слышно что ему очень больно. Немцы тут же вмешались сделали буквально за день ему направление в стоматологию... и записали примерно через неделю посетить стоматолога.
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13.08.2024 08:34 Відповісти
не переживайте, деяким коментаторам аби щось написати, навіть повну дурню й вже легше..., тому тут багато словесного сміття... люди просто фантазують про те, про що нічого не знають...
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13.08.2024 09:05 Відповісти
Спасибо за достоверную информацию среди
злобствующих комментов по типу -лишь бы что
ляпнуть .
Спасибо за сочувствие к украинским БЕЗДЕНЕЖНЫМ
беженцам !
К сожалению ,такая вот "экстренная ,скорая "помощь
характерна для всех стран ЕС и не только .
Слаба Богу ,что Украина хотя бы этого пока не переняла .
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13.08.2024 09:11 Відповісти
СлаВа Богу ....
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13.08.2024 09:12 Відповісти
А чого акцентувати увагу що це "українець"? У нас в генделиках десятками гинуть в п'яних драках щодня, то може кожен день про це розповідати? А не розповідають, бо всім пох*й.
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13.08.2024 11:12 Відповісти
 
 