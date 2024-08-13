До Гази доставили тисячу тонн українського борошна, - МЗС

Першу тисячу тонн борошна, наданого Україною Палестині як гуманітарну допомогу, доставили до Гази.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС України.

"З 1,000 тонн борошна, яке Україна відправила в рамках гуманітарної програми "Grain from Ukraine" за підтримки Всесвітньої продовольчої програми, вже спекли хліб та роздають родинам, що його потребують. Цього вистачить, щоби прогодувати 100,000 людей протягом місяця", - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, Україна планує доставити ще 6 тисяч тонн до Палестини у найближчому майбутньому.

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