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До Гази доставили тисячу тонн українського борошна, - МЗС

До Гази доставили 1 тисячу тонн борошна від України

Першу тисячу тонн борошна, наданого Україною Палестині як гуманітарну допомогу, доставили до Гази.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС України.

"З 1,000 тонн борошна, яке Україна відправила в рамках гуманітарної програми "Grain from Ukraine" за підтримки Всесвітньої продовольчої програми, вже спекли хліб та роздають родинам, що його потребують. Цього вистачить, щоби прогодувати 100,000 людей протягом місяця", - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, Україна планує доставити ще 6  тисяч тонн до Палестини у найближчому майбутньому.

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Автор: 

Газа (21) МЗС (4110) гуманітарна допомога (989)


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Топ коментарі
+28
я нічого не розумію.... терористів підгодовуємо?
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13.08.2024 11:01
+18
Врятуйте нещасних мешканців Гази від щоденних бомбардувань харчами.
Чи то такий хитри план: щоб всі вони захворіли на ожиріння та перестали влазити в тунелі?
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13.08.2024 11:04
+16
В країні хліб дорожає, пенсіонери ледь виживають, а шмарклі показухою займаються!
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13.08.2024 11:03
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Мені з цього що? Дрони? ракети? радари?
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13.08.2024 11:01 Відповісти
Писали б правду - Хезболі доставили наше зерно. А для України в ООН не вистачає грошей. Зеля, що ти робиш?
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13.08.2024 11:24 Відповісти
І херня шо в нас хліб дорожає
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13.08.2024 11:54 Відповісти
я нічого не розумію.... терористів підгодовуємо?
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13.08.2024 11:01 Відповісти
"зелені" в Україні, родичі палестинцям .
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13.08.2024 11:14 Відповісти
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13.08.2024 12:02 Відповісти
Це гуманітарна програма ООН Україна приймає участь в таких програмах уже два десятки років Борошно поставляється за гроші ООН
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13.08.2024 11:25 Відповісти
Я готовий їм сало постачати. Нехай жеруть
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13.08.2024 14:14 Відповісти
Я вже писав тут - "Мухамед не був дурнем! Він подібне передбачив! І придумав для подібного "відмазку: Якщо нема "халяльної" їжі (дозволеної шаріатом) - можна їсти заборонену Для врятування життя!"
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13.08.2024 15:25 Відповісти
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13.08.2024 11:03 Відповісти
В країні хліб дорожає, пенсіонери ледь виживають, а шмарклі показухою займаються!
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13.08.2024 11:03 Відповісти
Тут от який момент. По суті всі агрохолденги в Україні це приватні структури, які або вже мають десятки тисяч сільгоспземель у власності, або ж орендують. Головна їхня мета це прибуток. З високої гірки вони сра...и на всіх і в першу чергу на пенсіонерів. Ціна на продукт (у тому числі на хліб), формується з багатьох складових, а це оплата праці, податки, ціни на енергоносії, логістику і т.д. і т.п. Виробник, так само думає виключно про прибуток і рівно так само с...рти він хотів у тому числі на песіонерів. Стосовно Палестини. Це одна з програм ООН. Де ООН викуповує збіжжя і поставляє як гуманітарну допомогу населенню постраждалих регіонів. Тобто агрохолдинги в Україні просто продали це збіжжя по цій програмі і отримали прибуток. А типу державі (в обличі чиновників) так само на все пофіг, оскільки для них головне щоб пилорама справно працювала.
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13.08.2024 11:36 Відповісти
В статті чітко написано, що гумдопомога від України. А щодо прибутків холдингів, так потрібно поставити їх в рамки та ще й ввести податки за вивіз за кордон!
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13.08.2024 16:04 Відповісти
Врятуйте нещасних мешканців Гази від щоденних бомбардувань харчами.
Чи то такий хитри план: щоб всі вони захворіли на ожиріння та перестали влазити в тунелі?
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13.08.2024 11:04 Відповісти
В секторе Газа пять человек погибли во время доставки продовольствия, когда груз с гуманитарной помощью упал на людей сверху на большой скорости из-за нераскрывшегося должным образом парашюта.

Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения в Газе, подконтрольное радикальной палестинской группировке ХАМАС.
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13.08.2024 11:11 Відповісти
У Ауслендера навіть відео цієї події було.
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13.08.2024 12:51 Відповісти
Наступним кроком будемо приймати палестинських "біженців"?!!
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13.08.2024 11:04 Відповісти
Ні, вони не дурні, з однієї війни до іншої.
Вони до Англії поїдуть, тим більше що їх передові загони вже створили плацдарм на острові та розширюють його.
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13.08.2024 11:14 Відповісти
Якого хера туди лізе? Розізлити Ізраїль? Прогнутись перед Іраном?
Іран заробив грошей на шахедах. Нехай допомагає.
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13.08.2024 11:05 Відповісти
Погоджено з Ізраїлем
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13.08.2024 11:24 Відповісти
Це гуманітарна програма ООН Україна приймає участь в таких програмах уже два десятки років Борошно поставляється за гроші ООН І Ізраїль "в курсі" Він в рамках тієї ж програми туди поставляє електроенергію і воду!
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13.08.2024 11:28 Відповісти
Ну тоді нехай поставляє.
Це ніби голий з себе труси знімає - і поставляє.
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13.08.2024 11:29 Відповісти
У тебе мізки є? Україні за те борошно ВАЛЮТОЮ платять! А у нас зерно зараз - єдине її джерело
Як ви, "любителі простих рішень", усіх тут "задовбали"!
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13.08.2024 11:50 Відповісти
ф16 не давали нам по договоренности с израилем
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13.08.2024 11:06 Відповісти
Це ти транслюєш брехню міського божевільного Світана, яку він рік тому розповсюджував. А тепер він мовчить, ніби нічого такого не казав.
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13.08.2024 12:25 Відповісти
... помагаєм аграрним країнам,яка недолугість.
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13.08.2024 11:13 Відповісти
Ну Ізраїль тепер повинен надіслати ДНР фінікі та інжир.
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13.08.2024 11:17 Відповісти
Приехали... Может пенсионерам в Украине нужно было эту муку раздать? Может продать и пополнить бюджет? Я не знаю, как это называется.
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13.08.2024 11:18 Відповісти
За це борошно Украіна отримала гроші від ООН,це не безкоштовно.
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13.08.2024 12:09 Відповісти
Так её и продали,ООН купил и теперь кормит газавчан.Я сам на пограничном переходе работаю,Вы бы видели,с колько всего эти паразиты получают из разных стран,не только арабских.
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13.08.2024 12:14 Відповісти
Ну если продали, тогда остаётся только вопрос морали. Думаю, я бы тоже продал... хотя не уверен я, что эта мука поможет обычным палестинцам. У меня есть знакомая, которая жила в палестине около 5 лет в составе Красного креста и ещё в 2015 писала, что людей там целенаправленно держат в нищете и необразованности.
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13.08.2024 12:23 Відповісти
Так и есть.
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13.08.2024 12:33 Відповісти
Пріоритетна задача для агента "козиря" - розісрати Україну з Ізраїлем.
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13.08.2024 11:20 Відповісти
НАКУЯ!?
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13.08.2024 11:23 Відповісти
Ставлення Палестинської національної адміністрації до російського вторгнення в Україну.

Ще в перші дні російської навали в Україну адміністрація США та низка країн-членів ЄС звернулись з проханням до президента Палестинської національної автономії Махмуда Аббаса приєднатися до засудженням цієї агресії, але керівництво Автономії відповіло відмовою.
Офіційний представник ПНА заявив, що у Палестини добрі стосунки як з Росією, так і з Україною: «ми маємо палестинську громаду і в Росії, і в Україні, і ми боїмося, що засудження однієї з цих країн негативно позначиться на наших громадах». Палестинська влада офіційно зайняла позицію нейтралітету.
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13.08.2024 11:26 Відповісти
Махмуд Абас за межами його Мукати ніхто й звати йго ніяк . Пітримка ООП навіть в Рамалі та в Шхемі (Наблусі) це статистична похибка .
Там вулиця підтримує хамас до 95% ... Тобто той абас йще не гірший варіант .
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13.08.2024 12:57 Відповісти
В Зелі що в голові що на носі - одне борошно.
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13.08.2024 11:29 Відповісти
Ви там на горі , гуманітатори хєровІ , ви досих пір не розібрались хто є хто . Ми палестинцям муку , а іран нам заплатить штахедами ?
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13.08.2024 11:30 Відповісти
Чтобы террористы не голодали и хорошенько заправились перед нападением на Израиль.
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13.08.2024 11:35 Відповісти
Хамас цю гуманітарку одразу відбирає та вже потім продає своєму населенню. МЗС напряму підтримує террористів...
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13.08.2024 11:35 Відповісти
Навіщо?
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13.08.2024 11:43 Відповісти
Ще б цукру привезли щоб ракети робили і пускали на ізраїль
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13.08.2024 11:47 Відповісти
Ще трошки і у бурятію відправлятимемо...
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13.08.2024 12:14 Відповісти
Підгодовуємо хамаз, а петріоти хочемо від Ізраїлю?
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13.08.2024 12:19 Відповісти
Довбойоби.. гуманітарії х..ви. Грошей і так не вистачає, у всіх просять. А потім дивуються, чому Ізраіль на нас "косо дивиться".
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13.08.2024 12:26 Відповісти
Українськи дипломати в й 2024 залишають тупо софкоїдами , бо вихованці софкоїдної школи .

Багато з них закінчувало МГІМО (гімно) и є й досі агентами навіть не фсб , а кгб ...
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13.08.2024 12:55 Відповісти
Подкармливаем террористов ? Не ожидал от Украины такой подлости . Арабы живущие в городе Газа --- друзья россии !
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13.08.2024 12:32 Відповісти
Это не подлость. Это идиотизм. Влияние левых придурков из ЕС и США.
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13.08.2024 20:43 Відповісти
А за чий кошт це "банкет щедрісті" ?!

Може я чогось не розмуію , але хто поверне українцям борошно з півдня Запоріжжя й Херсонщини ?!

Требо зрозуміти , що в Газі нема ніякого голоду , бо вони відмовляются від амерських консервованих бобів -- це ознака , що там проблема не з їжею , а з кулінарними уподобаннями .

Не факт , що вони у рода візьмуть жито , бо звикли до пшениці .
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13.08.2024 12:50 Відповісти
Тобто ЗСУ з дня на день все гірше харчуються, а арабів, які працювати не хотять, кормимо?
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13.08.2024 12:54 Відповісти
Діяльність *********...
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13.08.2024 13:19 Відповісти
Це тим, які кричали "путін бомби україеу, а ми будемо трахати українських жінок"?
А шо, прикольно. Бляха, треба не допустити усю цю нечисть навіть близько до нас. А то, дивлюся, ними і будуть заміщувати наше населення
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13.08.2024 14:13 Відповісти
У 2022 слуги поставляли зерно Ірану аж до Серпня. А Іран рашистам- Шахеди.
Тепер слуги поставляють зерно терористам в 'палестину'
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14.08.2024 16:27 Відповісти
 
 