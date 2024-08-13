До Гази доставили тисячу тонн українського борошна, - МЗС
Першу тисячу тонн борошна, наданого Україною Палестині як гуманітарну допомогу, доставили до Гази.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС України.
"З 1,000 тонн борошна, яке Україна відправила в рамках гуманітарної програми "Grain from Ukraine" за підтримки Всесвітньої продовольчої програми, вже спекли хліб та роздають родинам, що його потребують. Цього вистачить, щоби прогодувати 100,000 людей протягом місяця", - йдеться в повідомленні.
За даними МЗС, Україна планує доставити ще 6 тисяч тонн до Палестини у найближчому майбутньому.
Топ коментарі
+28 саша паламарчук
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+18 Деніс Войцеховський
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+16 Vitaliy #399296
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Чи то такий хитри план: щоб всі вони захворіли на ожиріння та перестали влазити в тунелі?
Об этом в пятницу сообщило министерство здравоохранения в Газе, подконтрольное радикальной палестинской группировке ХАМАС.
Вони до Англії поїдуть, тим більше що їх передові загони вже створили плацдарм на острові та розширюють його.
Іран заробив грошей на шахедах. Нехай допомагає.
Це ніби голий з себе труси знімає - і поставляє.
Як ви, "любителі простих рішень", усіх тут "задовбали"!
Ще в перші дні російської навали в Україну адміністрація США та низка країн-членів ЄС звернулись з проханням до президента Палестинської національної автономії Махмуда Аббаса приєднатися до засудженням цієї агресії, але керівництво Автономії відповіло відмовою.
Офіційний представник ПНА заявив, що у Палестини добрі стосунки як з Росією, так і з Україною: «ми маємо палестинську громаду і в Росії, і в Україні, і ми боїмося, що засудження однієї з цих країн негативно позначиться на наших громадах». Палестинська влада офіційно зайняла позицію нейтралітету.
Там вулиця підтримує хамас до 95% ... Тобто той абас йще не гірший варіант .
Багато з них закінчувало МГІМО (гімно) и є й досі агентами навіть не фсб , а кгб ...
Може я чогось не розмуію , але хто поверне українцям борошно з півдня Запоріжжя й Херсонщини ?!
Требо зрозуміти , що в Газі нема ніякого голоду , бо вони відмовляются від амерських консервованих бобів -- це ознака , що там проблема не з їжею , а з кулінарними уподобаннями .
Не факт , що вони у рода візьмуть жито , бо звикли до пшениці .
А шо, прикольно. Бляха, треба не допустити усю цю нечисть навіть близько до нас. А то, дивлюся, ними і будуть заміщувати наше населення
Тепер слуги поставляють зерно терористам в 'палестину'