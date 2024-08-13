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Новини
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"Метінвест" Ахметова передав 14 британських бронетранспортерів 3-й штурмовій. ФОТОрепортаж

14 британських бронетранспортерів від Метінвест

14 бронетранспортерів FV432 Mark 2 із запчастинами, вартістю 53 млн грн, вирушили до 3-ї штурмової бригади.

Про це йдеться на сайті ініціативи.

Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 — це британський гусеничний бронетранспортер, розроблений для перевезення військових. Екіпаж може становити до 12 людей, сталева броня забезпечує захист від стрілецької зброї та осколків, максимальна швидкість до 52 км/год, а на одному баку пального можна проїхати до 480 км.

"Сталевий фронт" надав кошти для закупівлі їх у Британії: 12 машин моделі FV432 і дві ремонтно-евакуаційні FV434.

"Ми знайшли ці бтри у Великій Британії, і понад шести місяців доставляли їх в Україну. Хлопці давно просили броньовану гусеничну техніку, яка дозволяє їм рятувати життя на різних ділянках фронту", – розказує представник "Сталевого фронту", керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Завдяки своїм компактним розмірам та гусеничній ходовій частині, FV432 Mark 2 може пересуватися складною місцевістю, тому його використовують для різних задач.

14 британських бронетранспортерів від Метінвест
14 британських бронетранспортерів від Метінвест
14 британських бронетранспортерів від Метінвест
14 британських бронетранспортерів від Метінвест

"Їхня проходимість набагато краще, ніж в колісної техніки. Тому вона рятує життя хлопців, які виконують зараз свої бойові завдання. Ми додатково і переобладнуємо внутрішньою системою навігації, зв'язку, щоб хлопцям було краще між собою співпрацювати на полі бою", – розказав боєць 3-ї штурмової бригади.

FV432 Mark 2 використовувався британськими збройними силами в різних конфліктах, включаючи війну в Перській затоці (1990-1991), операції в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" — це мілітарна ініціатива, започаткована відомим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Метою цієї ініціативи є підтримка Збройних сил України та інших силових структур у боротьбі проти російської агресії. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 9 млрд грн.

Автор: 

БТР (279) Метінвест (925) 3 Окрема штурмова бригада (421)


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Топ коментарі
+12
Поставил бы в 2013-2014 годах проффесора и своих землячков в стойло - и горя сейчас бы мы не знали....
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13.08.2024 14:40
+8
Він тоді "ущьємльйонним" донбасьорам гуманітарку посилав, якою годувались гіркіни-мотороли-гіві-куройоби та інша 3,14здота.
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13.08.2024 14:50
+7
Файно!
Але здається пан Гудок дуже довго коливався, не робив ставку на перемогу України а дивився "чия візьме гору" .... Чи я помиляюсь?
Нам би переглянути ставлення до мільонерів та олігархів.
Колись у розвинених суспільствах НЕ давали повноту влади "торгашам" (комерсам). Напрямок визначали воїнські прошарки - кштарії, лицарі/бояри, самураї, спартаніди, вершиники тощо...
Бо "буржуазна демократія" це наче й про розвиток економіки, але НЕ доречно під час глобальної війни!! А хто не бачить третьої світової, хто не пов'язує всі проблеми і терракти в одну систему- вісь зла, ну то шо ж, розові поні , вам же гірше, що не отямились
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13.08.2024 14:40
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Файно!
Але здається пан Гудок дуже довго коливався, не робив ставку на перемогу України а дивився "чия візьме гору" .... Чи я помиляюсь?
Нам би переглянути ставлення до мільонерів та олігархів.
Колись у розвинених суспільствах НЕ давали повноту влади "торгашам" (комерсам). Напрямок визначали воїнські прошарки - кштарії, лицарі/бояри, самураї, спартаніди, вершиники тощо...
Бо "буржуазна демократія" це наче й про розвиток економіки, але НЕ доречно під час глобальної війни!! А хто не бачить третьої світової, хто не пов'язує всі проблеми і терракти в одну систему- вісь зла, ну то шо ж, розові поні , вам же гірше, що не отямились
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13.08.2024 14:40 Відповісти
Ну принаймні від 24.02.20222 він постійно допомогає фронту. Просто це не дуже висвітлюють...
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13.08.2024 16:36 Відповісти
Поставил бы в 2013-2014 годах проффесора и своих землячков в стойло - и горя сейчас бы мы не знали....
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13.08.2024 14:40 Відповісти
Він тоді "ущьємльйонним" донбасьорам гуманітарку посилав, якою годувались гіркіни-мотороли-гіві-куройоби та інша 3,14здота.
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13.08.2024 14:50 Відповісти
Підмазує/ться п4дло Рінат.
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13.08.2024 15:40 Відповісти
Азов захищає Україну на фронті. А ти де? В Каннах чи у Ніцці? Ти реально вважаєш, що комусь цакава думка "бійця французського фронту" про справжніх Захисників України?
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13.08.2024 14:50 Відповісти
обанутим нєт покоя:

Азов це - славетний полк !
а хто така була фаріон ? бєзумна баба !
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13.08.2024 14:55 Відповісти
Для зими саме те.
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13.08.2024 14:47 Відповісти
гарні машинки !

дякуємо Рінат Леонідович, з почином !
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13.08.2024 14:56 Відповісти
... і розчулено висякався!
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13.08.2024 16:24 Відповісти
Цікаво, яка ціна питання?
Бо притула придбав "Спартани" за зібрані кошти небайдужих українців по 2 млн. 237 тис. грн. за шт, Порошенко зі своїх фондів по 1 млн. 314 тис. за шт. А Ахмєтов?
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13.08.2024 16:36 Відповісти
 
 