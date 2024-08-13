"Метінвест" Ахметова передав 14 британських бронетранспортерів 3-й штурмовій. ФОТОрепортаж
14 бронетранспортерів FV432 Mark 2 із запчастинами, вартістю 53 млн грн, вирушили до 3-ї штурмової бригади.
Про це йдеться на сайті ініціативи.
Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 — це британський гусеничний бронетранспортер, розроблений для перевезення військових. Екіпаж може становити до 12 людей, сталева броня забезпечує захист від стрілецької зброї та осколків, максимальна швидкість до 52 км/год, а на одному баку пального можна проїхати до 480 км.
"Сталевий фронт" надав кошти для закупівлі їх у Британії: 12 машин моделі FV432 і дві ремонтно-евакуаційні FV434.
"Ми знайшли ці бтри у Великій Британії, і понад шести місяців доставляли їх в Україну. Хлопці давно просили броньовану гусеничну техніку, яка дозволяє їм рятувати життя на різних ділянках фронту", – розказує представник "Сталевого фронту", керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.
Завдяки своїм компактним розмірам та гусеничній ходовій частині, FV432 Mark 2 може пересуватися складною місцевістю, тому його використовують для різних задач.
"Їхня проходимість набагато краще, ніж в колісної техніки. Тому вона рятує життя хлопців, які виконують зараз свої бойові завдання. Ми додатково і переобладнуємо внутрішньою системою навігації, зв'язку, щоб хлопцям було краще між собою співпрацювати на полі бою", – розказав боєць 3-ї штурмової бригади.
FV432 Mark 2 використовувався британськими збройними силами в різних конфліктах, включаючи війну в Перській затоці (1990-1991), операції в Іраку та Афганістані.
Нагадаємо, "Сталевий фронт" — це мілітарна ініціатива, започаткована відомим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Метою цієї ініціативи є підтримка Збройних сил України та інших силових структур у боротьбі проти російської агресії. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 9 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але здається пан Гудок дуже довго коливався, не робив ставку на перемогу України а дивився "чия візьме гору" .... Чи я помиляюсь?
Нам би переглянути ставлення до мільонерів та олігархів.
Колись у розвинених суспільствах НЕ давали повноту влади "торгашам" (комерсам). Напрямок визначали воїнські прошарки - кштарії, лицарі/бояри, самураї, спартаніди, вершиники тощо...
Бо "буржуазна демократія" це наче й про розвиток економіки, але НЕ доречно під час глобальної війни!! А хто не бачить третьої світової, хто не пов'язує всі проблеми і терракти в одну систему- вісь зла, ну то шо ж, розові поні , вам же гірше, що не отямились
Азов це - славетний полк !
а хто така була фаріон ? бєзумна баба !
дякуємо Рінат Леонідович, з почином !
Бо притула придбав "Спартани" за зібрані кошти небайдужих українців по 2 млн. 237 тис. грн. за шт, Порошенко зі своїх фондів по 1 млн. 314 тис. за шт. А Ахмєтов?