Переписали підручник з історії на користь Росії: Судитимуть помічника Путіна Мединського та ректора інституту МЗС РФ Торкунова
Помічник Путіна Володимир Мединський та ректор Інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолій Торкунов постануть перед судом за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Також їм інкриміновано виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
"У 2023 році під редакцією обвинувачених на виконання доручення президента рф підготовлено та видано підручник з історії росії під назвою "История. История России. 1945 год – начало ХХІ века. 11 класс". Підручник поширено та використано для навчання українських учнів 11 класів на тимчасово окупованих територіях України – в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та АР Крим.
Автори відобразили у підручнику ідею "правильності та доцільності" від’єднання від України частини території та приєднання її до росії. Його зміст направлений на формування в учнів переконання у тому, що збройна агресія рф, розпочата у 2014 році, та тимчасова окупація території спровокована Україною та викликана неможливістю її уникнення", - йдеться в повідомленні.
Також у навчальному посібнику його автори возвеличували і прославляли учасників збройної агресії та розпалювали ворожнечу між жителями самопроголошених утворень і підконтрольної Україні території.
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Під час війни така бюрократія це самогубство!! І сміх усім причетним, особливо касапам, і фактично інформування їх (!) про хід слідства!!! Може КМУ чи ГПУ ще й оплатить їм адвоката, щоб написали маляву, підготували заперечення чи клопотання в суд????
© Дибіли мля...
Я не патріот, патріоти це ті що зараз на фронті, ті хто загинув захищаючи Україну. Зараз я - просто потриндіти на форумі.
То наведіть цитату про оце . Ви же не хочете щоби вас вважали брехуном?
Якщо ви недостатньо спроможні..., я досліджував вашу біполярку там, це мій крайній допис: Але ви там зі мною попрощалися, та хотіли занести до чорного списку...
Ви історик, чи просто цікавитеся? Чи ви просто посперечатися?
Яку історичну працю ви прочитали цього року?
Я не даремно на це звернув увагу.
От це ви з ким розмовляєте?
Оце - до кого воно адресовано: "І оцю маячню сповідують всі українські історіки, включно з Вами."?
Перелік "всіх українських істориків" буде? (Що вони ото сповідують якусь маячню що ви узагальнюючи їм приписуєте)
Якщо це не риторичне питання то задайте його...
Всі - це те саме що й ніхто, бо ви не назвали жодного.
Що означає - "офіційна точка зору"? В історичній науці немає такого поняття.
"І лише я один стверджую..." яку вашу наукову історичну роботу порадите прочитати (монографію там, чи ще щось)?
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Шановні, дайте будь ласка репост цьому молодому вчителю. За нашими спинами совки зі старими комуняками знову топлять державність? Хотілось би уточнити цей момент. Це варто обговорити! 11й рік кричимо, що треба знати історію, аби війна не йшла до хати, а нам формують вже засади наступної війни, відбираючи розширені можливості вивчення історії та літератури??? Бо комусь в голові какаяразніца. Шановні батьки, цікавить, скільки там матеріялу на зараз про бійців УПА, Бандеру, Шухевича, Болбочана, як описано події майдану в 2004 році та в 2014? Як описано події в Криму в 2014? Як описано початок новітньої війни? За 10 років вже ж мали розжувати і нову історію держави.
А оте бажання білопальтішно викладати нюхання квіточок в Київській русі то і є засади наступної війни. Вся наша історія це жорстока боротьба за виживання і діти мають розуміти це з народження, і знати десятки прізвищ і історій боротьби наших героїв, аби не вірити одвічним ворогам нашої держави.
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/01/130121_rn_medinsky_usa_interview