УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10846 відвідувачів онлайн
Новини
4 697 73

Переписали підручник з історії на користь Росії: Судитимуть помічника Путіна Мединського та ректора інституту МЗС РФ Торкунова

Судитимуть Мединського та Торкунова

Помічник Путіна Володимир Мединський та ректор Інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолій Торкунов постануть перед судом за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Також їм інкриміновано виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Також читайте: Росіяни завезли 9 тонн пропагандистських підручників до окупованого Маріуполя

"У 2023 році під редакцією обвинувачених на виконання доручення президента рф підготовлено та видано підручник з історії росії під назвою "История. История России. 1945 год – начало ХХІ века. 11 класс". Підручник поширено та використано для навчання українських учнів 11 класів на тимчасово окупованих територіях України – в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та АР Крим.

Автори відобразили у підручнику ідею "правильності та доцільності" від’єднання від України частини території та приєднання її до росії. Його зміст направлений на формування в учнів переконання у тому, що збройна агресія рф, розпочата у 2014 році, та тимчасова окупація території спровокована Україною та викликана неможливістю її уникнення", - йдеться в повідомленні.

Також у навчальному посібнику його автори возвеличували і прославляли учасників збройної агресії та розпалювали ворожнечу між жителями самопроголошених утворень і підконтрольної Україні території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Залізна завіса": У Росії хочуть заборонити іноземні підручники

Автор: 

росія (64969) підручники (93) Офіс Генпрокурора (3243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
А вони про це знають, що їм підозру оголосили?
показати весь коментар
13.08.2024 15:10
+6
Це їпанутий процесуальний кодекс, "рехмормували" ж на радість толерастам та єврооптимістам 🤬...
Під час війни така бюрократія це самогубство!! І сміх усім причетним, особливо касапам, і фактично інформування їх (!) про хід слідства!!! Може КМУ чи ГПУ ще й оплатить їм адвоката, щоб написали маляву, підготували заперечення чи клопотання в суд????
© Дибіли мля...
показати весь коментар
13.08.2024 15:14
+2
Ті московити століттями регулярно ту їхню "історію" переписують...
показати весь коментар
13.08.2024 15:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вони про це знають, що їм підозру оголосили?
показати весь коментар
13.08.2024 15:10 Відповісти
Це їпанутий процесуальний кодекс, "рехмормували" ж на радість толерастам та єврооптимістам 🤬...
Під час війни така бюрократія це самогубство!! І сміх усім причетним, особливо касапам, і фактично інформування їх (!) про хід слідства!!! Може КМУ чи ГПУ ще й оплатить їм адвоката, щоб написали маляву, підготували заперечення чи клопотання в суд????
© Дибіли мля...
показати весь коментар
13.08.2024 15:14 Відповісти
Так я ж це й маю на увазі. Ну оголосити в міжнародний розшук, це дійсно дієвий захід. Оголошеному це звичайно псує свободу пересування. Перш ніж їхати за кордон треба обирати правильні маршрути, країни і т.д. А відкрити кримінальну справу та готувати судовий процес, думаю шо це просто марне витрачання бюджетних коштів.
показати весь коментар
13.08.2024 15:22 Відповісти
Спочатку суд , або кримінальне провадження - це і є підстава оголошення в міжнародний розшук
показати весь коментар
13.08.2024 15:32 Відповісти
Що ти "мелеш"? Як можна "оголосить в міжнародний розшук" без відкриття кримінальної справи та висунення звинувачення? Які правові підстави будуть служить основою клопотання про розшук? Бо комусь "так захотілося"? А зміни в КПК (які допускають заочний розгляд справи) - дійсно правильний вихід Бо коли вирок вступить в законну силу - у будь-якої країни буде законний привід затримать цю людину та передать її нам І уже не для "засудження" - а вже "для відбуття покарання"
показати весь коментар
13.08.2024 15:36 Відповісти
Так, тут ти правий. Бачиш, я свої помилки визнаю. Бо тут я схибив визнаю. А ти іноді як упрашся в щось так тебе не зрушити. Навіть коли ти зрозумієш шо не правий, але будеш гнути хибну лінію.
показати весь коментар
13.08.2024 15:40 Відповісти
Так це ж не я винуватий! А опонент! Бо не зміг довести мені свою правоту Це "професійне"!
показати весь коментар
13.08.2024 15:47 Відповісти
А чого тоді мені написав, шо я мелю?
показати весь коментар
13.08.2024 15:51 Відповісти
Я тобі виклав свою загальну принципіальну позицію у підході до полеміки з опонентами А у цьому конкретному сьогоднішньому питанні у тебе взагалі нема ніяких заперечень на мої доводи
показати весь коментар
13.08.2024 15:57 Відповісти
Та нема... Треба пивка жахнути, може щось появиться
показати весь коментар
13.08.2024 16:13 Відповісти
Не старайся! Я згадую - як мої однокурсники про це "заочне засудження" мріяли! Ціла купа проблем відпадала-б у слідчих!
показати весь коментар
13.08.2024 16:18 Відповісти
Можу тільки здогадуватись. Я більше по обслуговуванню желізяк освіту маю... Хоча зараз вже не зовсім ті залізяки, що я вчив. Але дискутувати в цій темі мені легше.
показати весь коментар
13.08.2024 16:26 Відповісти
Ну а мені це дуже близьке Я після виходу на пенсію займався представництвом в судах (представляв інтереси потерпілих) Тому мені сподобалася ця зміна Маленький приклад - "Орел" може ховаться хоч до самої смерті - але його майно чи гроші згідно з вироком може буть конфісковане Моєму клієнту відшкодовуються збитки А "орел" залишається "з голою жопою"
показати весь коментар
13.08.2024 16:44 Відповісти
Я теж працював на пенсії поки інсульт не завітав. Ще рік пропрацював після нього. Потім зрозумів, що вже не зможу далі працювати повноцінно, розуміючи, що напряму мені це не говорять, але я відчуваю, що вже не те, що було до інсульта. Особливо у випадках коли треба швидко та правильно приймати рішення. Я звільнився.
показати весь коментар
13.08.2024 17:17 Відповісти
А я пенсію заробив повноцінну Але пішов працювать у представництві від нудьги Рибалка з грибами надоїли Але вже кілька років як покинув Бо деякі клієнти (коли бачили що суд - не на їх користь) почали мене "брать за петельки" і вимагать "носить конверти" суддям А воно мені треба? Плюнув і "зав"язав"
показати весь коментар
13.08.2024 17:29 Відповісти
А я не рибак в не грибник. На дачі ******** щось помайструвати, помідорчик виростити, шашличок пожарити... Але під кінець літа вже й це почало набридати. Жду осені, щоб жара спала, може кудись поїду, в Карпати приміром відпочити... Бував в тих краях раніше, але тільки по роботі.
показати весь коментар
13.08.2024 17:44 Відповісти
А я отак люблю на березі з вудочкою посидіть І ще по лісі походить Їсти гриби - не дуже А от позбирать! Тому більше потім друзям роздаю - які або в грибах не тямлять або не вміють збирать або просто не можуть збирать за станом здоров"я Але зараз мої основні рибно-грибні місця закриті Заборонено і ЗАМІНОВАНО! Берег Дніпра і ліси прикордоння Уявляю - скільки наросте там грибів у цьому році! Про рибу вже знаю - обмеження в риболовлі у верхів"ях Київського водосховища привело до збільшення рибного поголов"я на Дніпрі мінімум на третину І це тільки за два роки! (Це мені іхтіолог знайомий казав)
показати весь коментар
13.08.2024 17:53 Відповісти
Слухай, це я! Не дуже люблю збирати гриби, але жарені на сливочному маслі з цибулькою їв би і їв Колись і я їздив з друзями збирати гриби десь в район Глібівки, якщо знаєш. Там ліс дуже гарний був. Але це було дуже давно, ще в 90-ті...
показати весь коментар
13.08.2024 18:04 Відповісти
"професійне" ) Ти ж просто хам, який не вміє спілкуватися з людьми.
показати весь коментар
13.08.2024 16:14 Відповісти
"Змію"! "Хама" шукай у дзеркалі! Якщо нестача у тебе інтелекту заважає тобі вести полеміку "на рівних" зі мною - то це не моя вина - а твоя біда! В школі треба було краще вчиться!
показати весь коментар
13.08.2024 16:20 Відповісти
З тобою полемізувати як грати в шахи з голубем. Ти розкидуєш фігури, сереш на доску і улітаєш розказувати друзям як всіх "удєлав".
показати весь коментар
13.08.2024 16:22 Відповісти
"Змію"! Ти мене з собою не плутай!
показати весь коментар
13.08.2024 16:26 Відповісти
Я не плутаю. Я розумний, ти - дурак.
показати весь коментар
13.08.2024 16:52 Відповісти
Ну - це твоя суб"єктивна думка! Але те що я позавчора дебе виставив неуком - сумніву не підлягає Того тебе тоді й "тіпало" від злості...
показати весь коментар
13.08.2024 17:10 Відповісти
Бодай тому теляті вовка зʼїсти. Ти занадто тупий, шоб когось виставляти неуком. Мене тіпало, шо на перший погляд розумний форумчанин виявився звичайним обісцяним хамлом.
показати весь коментар
13.08.2024 18:34 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 18:38 Відповісти
Всьо? Нема шо сказати? А я додам. Ти ще й сцикло. Бо боїшся визнавати свої помилки. І дуже радієш чужим помилкам.
показати весь коментар
13.08.2024 18:47 Відповісти
ну, розкажи як ти об'єм в квадратних метрах міряв тебе носом товчуть, а ти як тупий кацап не хочеш визнати свою тупість, та ще був тебе на чомусь піймав, але то давно було. чато тебе носом в твої помилки товчуть, а ти як справжній тупий солдафон преш. ну таке буває.
показати весь коментар
13.08.2024 17:09 Відповісти
Друже! Якщо тобі у школі вчителька погано пояснювала - що таке "синоніми" - то це твоя проблема! Я для дурнів цілий витяг з "Тлумачного словника української мови" зробив і виклав у коментарі Але таким як ти - "хоч кілок на голові теши"!
показати весь коментар
13.08.2024 17:13 Відповісти
площа і об'єм синоніми, яке ж ти дурне, і в тому контексті, де виник спір був саме об'єм, що вимірюється в куб.м, а не обсяг, що може вимірюватись в кв.м. не тупи. а як будеш тут скидувати, то починай з самого початку, щоб всі побачили і посміялись з тебе, а не контексту будеш висмикувати.
показати весь коментар
13.08.2024 17:19 Відповісти
Я ж кажу - тобі "хоч кілок на голові теши" Бо для тебе навіть "Тлумачний словник" не доказ! Що поробиш - синдром Даннінга-Крюгера в дії! ("Дурню неможливо пояснить - що він ДУРННЬ Саме тому що він - ДУРЕНЬ!"
показати весь коментар
13.08.2024 17:24 Відповісти
це ти дуже гарно описав ситуацію з собою, навіть якісь розумні слова вивчив для виправдання, що хочеш будеш роити, аби не визнати що ти дурень, з дурнями таке буває.
показати весь коментар
13.08.2024 17:44 Відповісти
От бачиш, це не тільки моя субʼєктивна думка. Всі вважають тебе дурнем, а ти вважаєш себе дʼАртаньяном . Али ти продовжуй. Ти такий кумедний
показати весь коментар
13.08.2024 18:36 Відповісти
"Сошлись два друга - хрен и уксус!"
показати весь коментар
13.08.2024 18:39 Відповісти
По суті сказати нема чого? Нема. Но ти продовжуй
показати весь коментар
13.08.2024 18:48 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 19:45 Відповісти
Я придумав! Я буду тебе перевиховувати! Кожен раз, коли бачитиму, що ти на ровному місці ображаєш форумчан, буду називати тебе "обісцяним дʼАртаньяном". Це буде тобі індикатор, що ти повівся нечемно. Може через деякий час до тебе дійде. Хоча и настільки тупий, шо це може зайняти досить відчитний проміжок часу.
показати весь коментар
13.08.2024 18:56 Відповісти
А як правильно пишеться слово "заї**шся"? З "м"яким знаком " - чи без?
показати весь коментар
13.08.2024 19:44 Відповісти
Ну ти дурак, шо не знаєш таких простих речей . Поцікався, якшо в школі не навчили
показати весь коментар
13.08.2024 21:45 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 21:47 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 22:00 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2024 22:02 Відповісти
Про Піночета забув? Англія не видала його в Чилі, зате видала Іспанії. Бо і там родичі чилійських опозиціонерів подали в суд
показати весь коментар
13.08.2024 16:03 Відповісти
Ну Піночет це ж лідер держави був, а це якісь налякані ****** історики...
показати весь коментар
13.08.2024 16:29 Відповісти
Тим паче, хто за них "писатись" буде!
показати весь коментар
13.08.2024 16:34 Відповісти
Ті московити століттями регулярно ту їхню "історію" переписують...
показати весь коментар
13.08.2024 15:11 Відповісти
Так й є, а Ви та інші патріоти їм в цьому допамагаєте, розповсюджуючи брехливі антиісторичні наративи з боліт.
показати весь коментар
13.08.2024 15:20 Відповісти
Наведіть цитату.
Я не патріот, патріоти це ті що зараз на фронті, ті хто загинув захищаючи Україну. Зараз я - просто потриндіти на форумі.
показати весь коментар
13.08.2024 15:25 Відповісти
та то ми з Вами нещодавно дискутували, доки мене не забанили (ось, щойно відкинувся). Вже й не памятаю: чи то через мову (я марно намагався довести Вам, що це не юрисдикція Соссійської Сідерації: якою мовою розмовляти громадянам України в себе дома. Навіть якщо й соссїйською, то яка їхна болотна справа? Не може бути підставою для окупації) чи то з історії України (патріоти відмовляються визнати, що ******** Україні вже 105 років, бо її створено 10 квітня 1919 року під назвою УРСР). От з якогось такого питання ми нещодавно дискутували. Маються на увазі саме тутешні фооумні патріоти, що розповсюджують брехливу версію історії України от саме з методичок Мєдінського.
показати весь коментар
13.08.2024 15:35 Відповісти
Я вас чудово пам'ятаю, ви вважаєте що квадратне - це кругле і чомусь вимагаєте від інших вважати так само.
То наведіть цитату про оце . Ви же не хочете щоби вас вважали брехуном?
показати весь коментар
13.08.2024 15:41 Відповісти
Тобто Ви "чудово памятаєте", що ми з Вами обговорювали саме квадратне та кругле, а не мовге питання чи історію УРСР, але я маю навести цитату, щоб освіжити Вашу память? Тобто геть не памятаєте. Ну ок. Я й сам запамятав лише Ваш нік, але не тему дискусії: мова чи створення УРСР. Як я тепер можу надати цитату? Не памятаєте, заперечуєте, то Ваша справа. Не хочете по суті - не треба. Квадратне та кругле, я зрозумів. Цілком достатньо.
показати весь коментар
13.08.2024 15:46 Відповісти
Тобто - я чудово пам'ятаю вас та інших, а ви у вашої забудькуватості - ні. І ви же мене звинувачуєте у ваших проблемах (фізіологічних особливостях). І ви, не пам'ятаючи, кидаєтеся подібними звинуваченнями...

Якщо ви недостатньо спроможні..., я досліджував вашу біполярку там, це мій крайній допис: Але ви там зі мною попрощалися, та хотіли занести до чорного списку...
показати весь коментар
13.08.2024 15:57 Відповісти
Точно, тепер і я згадав, дякую: то було про походження Матвієнко, геть не з історії. Що аж ніяк не відміняє іншого. Чи згодні Ви, наприклад, що УРСР створено 10 квітня 1919 році на Всеукраїнському З'їзді представників Народу, а ******* Україна є її правонаступницею? Ні. Отож. Бо це суперечить методичкам Медінського. Але так, ця дискусія в мене була таки не з Вами.
показати весь коментар
13.08.2024 16:23 Відповісти
ОК.
показати весь коментар
13.08.2024 17:06 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю коментарі цього "писарчука" - нічого розумного в його дописах я не зустрічав Писав він якусь "ахінею" - з якої неможливо було зрозуміть ні його політичну позицію ні його погляди на Україну взагалі Я йому пару разів заперечив, а потім махнув рукою - він слухає лише сам себе ...
показати весь коментар
13.08.2024 15:43 Відповісти
Ви хотіли сказати: квадратне та кругле. Ще один патріот виліз, а інша думка в нього завжди ахінея. Що й треба було довести.
показати весь коментар
13.08.2024 15:48 Відповісти
Ви би про всяк випадок звернули увагу на це визначення: "він слухає лише сам себе"
показати весь коментар
13.08.2024 17:14 Відповісти
Це не відповідь на питання: чи визнаєте Ви, що ******** Українській державі вже 105 років безперервного існування? Або ж зберігаєте вірність методичкам Мединського?
показати весь коментар
13.08.2024 17:21 Відповісти
Я вважаю подібні питання риторичними.
Ви історик, чи просто цікавитеся? Чи ви просто посперечатися?
Яку історичну працю ви прочитали цього року?
показати весь коментар
13.08.2024 17:32 Відповісти
Нажаль, це не ріторичне питання. Методички Мединського стверджують, що УРСР була псєвдоутворенням, створеним за рішенням Кремля. "фактично" (вибачте, що значить "фактично"? то була чи ні?) - "колонією Сосії" (якої? РСФСР?), а отже (!) Сосія (яка? РФ?) зараз просто повертає своє, а чужого їм не треба. І оцю маячню сповідують всі українські історіки, включно з Вами. Але насправді: РСФСР та УРСР - це два взаємно-незалежні утворення, що створені з чистого аркуша у 1917 та 1919 роках відповідно, за рішенням відповідних З'їздів представників кожного з народів (а не "крємля"). Саме тому, колишня РСФСР аж ніяк не може претендувати на колишню УРСР, бо та й не була в її складі. Не було жодної "соссійської оккупації", про яку так схільні бідкатися тут. Так, деякий час (з 1922 до 1991) ці два утворення були в тимчасовому політичному союзі - так само як Англія була в ЄС та є в НАТО, але це не означає, що Англію окуповано та вона щось винна Франції та іншим колишнім партнерам з Союзу. Ось такою має бути історія України, а не як у ваших брехливих книгах, мовляв: були окупованою колонією, а тепер Соссія повертає своє. Та нема тут в неї нічого свого, з першого дня її існування!
показати весь коментар
13.08.2024 17:53 Відповісти
"Я йому пару разів заперечив, а потім махнув рукою - він слухає лише сам себе ..."
Я не даремно на це звернув увагу.

От це ви з ким розмовляєте?
Оце - до кого воно адресовано: "І оцю маячню сповідують всі українські історіки, включно з Вами."?
Перелік "всіх українських істориків" буде? (Що вони ото сповідують якусь маячню що ви узагальнюючи їм приписуєте)
Якщо це не риторичне питання то задайте його...
показати весь коментар
13.08.2024 19:51 Відповісти
Ви читати вмієте? Всі українські історіки вважають, що урср була квазідержавним утворенням, що створене за рішенням крємля. Який Вам список надати? Це офіційна точка зору. А її джерело - оті методички Мединського та його папередніків. І лише я один стверджую, що урср створено народом України на Всеукраїнському з'їзді його представників у квітні 1919 року. Не в крємлі. І створено не в складі рсфср (як бурятія чи удмуртія), а окремо. Та, відповідно, не було жодної рабссіської оккупації.
показати весь коментар
13.08.2024 20:14 Відповісти
Я читати вмію.
Всі - це те саме що й ніхто, бо ви не назвали жодного.
Що означає - "офіційна точка зору"? В історичній науці немає такого поняття.
"І лише я один стверджую..." яку вашу наукову історичну роботу порадите прочитати (монографію там, чи ще щось)?
показати весь коментар
13.08.2024 20:34 Відповісти
Раджу зазирнути хоча б у Вікіпедію, щоб впевнітися: там поки що залишається напис "УРСР проголошено 10 квітня 1919 року на Третьому Всіукраїнському з'їзді рад". Офіційна - та, що викладена у шкільних підручниках, затверджених Міносвіти, та подібних носіях. Там так: "Крємль захотів та створив маріонеткову УРСР, фактично окуповану Соссією до 1991 року". Різницю Ви, мабуть, не відчуваєте. І це - на користь Крємля: ми створили колись, а тепер забираємо своє назад. Бо агентом-маріонеткою ********* Кремля є не лише Зермаки, а значно ширше коло осіб. Звісно, більшість - несвідомо.
показати весь коментар
13.08.2024 20:52 Відповісти
Насправді треба судити так само багатьох діячів з історії України та дописувачів Цензора, що так само розповсюджують брехливі болотні антиісторічні іпсо, відмовлюючи Українській державі у понад 100-річному існувінні, шляхом шахраювання термінологією.
показати весь коментар
13.08.2024 15:18 Відповісти
А як же підаляк їздив на переговори др білорусіі на початку повномасштабної війни разом з урюком арахамієй.З ким він договарювався,з бандюком.То може пора і його з шкірятник узяти-чи ета другоє?
показати весь коментар
13.08.2024 15:21 Відповісти
Про яку історію можна говорити взагалі в ********** якщо останній представник царського роду Романових помер 1762 року і після цього правили чужинці-іноземці, які в1913 на державному рівня святкували "трьохсотлєтіє дома романових"... Дебіли...
показати весь коментар
13.08.2024 15:26 Відповісти
Тим часом міністр освіти Лісовий хоче об+єднати історію України і всесвітню.

https://www.facebook.com/maruzvir?__cft__[0]=AZU2mwblvPj6yljoh14C91JDNM6DqiB7WKDmygMaC9IdJz7NqtHROH-m0PV6NPuUWjIIxRT--w2HtNCWvXlR-4bFw5JT3owKPhmnzeXaEv1_Mbp_RH0rPRrNPWcto1kata0tAUoX1HkS5-DLri4XMqboEkRVxJBM9EOcZdtAxu7DoQ&__tn__=-UC%2CP-R Маруся Звіробій

https://www.facebook.com/maruzvir/posts/pfbid031jEWkvjY6oVkWH1VAjrtN3Wt7V9gpguPQ3FYBEjmXj4B9e4tRkkSrPhcc9EfHeSel?__cft__[0]=AZU2mwblvPj6yljoh14C91JDNM6DqiB7WKDmygMaC9IdJz7NqtHROH-m0PV6NPuUWjIIxRT--w2HtNCWvXlR-4bFw5JT3owKPhmnzeXaEv1_Mbp_RH0rPRrNPWcto1kata0tAUoX1HkS5-DLri4XMqboEkRVxJBM9EOcZdtAxu7DoQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftatarinov2911%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2y___L_EFw6fTSRiZbpOG2oRAjjzwFri4WY7kA66MQJKES0lKFi6M9LJE_aem_lXeC3Q5lugkFN4hcBAoWCw&h=AT1FduKhcLGbTMlO_1ch-******************************************-Edk6IQ2Um1oI26kzX-by3RpITs6QlZEw3_kdFZrWosw0PNNGqdXgxs6yO9K9pRaW0Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1cZO0zuumqkGikfoTtinnZs3v7vWexVALTYuDoA93OvNb4UWVitJOKfDhI-lDU-erXM4W71ZzG59eoLYJBqGO_MiAD3_OBWHFxZB7ag2dcccQkMq5cufA0mPGrE1cFBEoMIdkls0Rj0GxvruOgrB5cy-m9tClhPx4EUkGzj_0oS_86daGRNTHw3n_ie3M https://t.me/tatarinov2911
Шановні, дайте будь ласка репост цьому молодому вчителю. За нашими спинами совки зі старими комуняками знову топлять державність? Хотілось би уточнити цей момент. Це варто обговорити! 11й рік кричимо, що треба знати історію, аби війна не йшла до хати, а нам формують вже засади наступної війни, відбираючи розширені можливості вивчення історії та літератури??? Бо комусь в голові какаяразніца. Шановні батьки, цікавить, скільки там матеріялу на зараз про бійців УПА, Бандеру, Шухевича, Болбочана, як описано події майдану в 2004 році та в 2014? Як описано події в Криму в 2014? Як описано початок новітньої війни? За 10 років вже ж мали розжувати і нову історію держави.

А оте бажання білопальтішно викладати нюхання квіточок в Київській русі то і є засади наступної війни. Вся наша історія це жорстока боротьба за виживання і діти мають розуміти це з народження, і знати десятки прізвищ і історій боротьби наших героїв, аби не вірити одвічним ворогам нашої держави.
показати весь коментар
13.08.2024 15:29 Відповісти
З Вашого якогось незрозумілого потоку відчаю, можу погодитися однозначно з: недоцільністю заглиблюватися до фєйкової історії так званої Київської Русі, яку зфабрікували у санкт-пітербрюху. Справжня історія така: більше 105 років тому, Народ України створив власну державу - УРСР, яка існує донині, в одвічній боротьбі з Болотним сусідом.
показати весь коментар
13.08.2024 15:40 Відповісти
До речі кацапи , які вдерлись на нашу землю , привезли із собою ще й купу підручників , які одразу пороздавали по школах ...
показати весь коментар
13.08.2024 15:40 Відповісти
Синок замполіта з Лубен пише історію як в журналі *Агітататор* ГЛАВПуРА. Іншого вдома не було. Правда, трохи опростоволосився -переписав депортацію з Кавказу в 1944 за канонами КПРС, Дон-дон абідєлся, цей шовкопер вибачився, передрукували. За толмача на болотах потомок андрофагів Нечерноземья Х....
показати весь коментар
13.08.2024 17:35 Відповісти
Мединский: у народа России имеется одна лишняя хромосома
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/01/130121_rn_medinsky_usa_interview
показати весь коментар
13.08.2024 18:27 Відповісти
 
 