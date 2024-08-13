Переписали підручник з історії на користь Росії: Судитимуть помічника Путіна Мединського та ректора інституту МЗС РФ Торкунова

Помічник Путіна Володимир Мединський та ректор Інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолій Торкунов постануть перед судом за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Також їм інкриміновано виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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"У 2023 році під редакцією обвинувачених на виконання доручення президента рф підготовлено та видано підручник з історії росії під назвою "История. История России. 1945 год – начало ХХІ века. 11 класс". Підручник поширено та використано для навчання українських учнів 11 класів на тимчасово окупованих територіях України – в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та АР Крим.

Автори відобразили у підручнику ідею "правильності та доцільності" від’єднання від України частини території та приєднання її до росії. Його зміст направлений на формування в учнів переконання у тому, що збройна агресія рф, розпочата у 2014 році, та тимчасова окупація території спровокована Україною та викликана неможливістю її уникнення", - йдеться в повідомленні.

Також у навчальному посібнику його автори возвеличували і прославляли учасників збройної агресії та розпалювали ворожнечу між жителями самопроголошених утворень і підконтрольної Україні території.

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