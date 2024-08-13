На Львівщині на два дні відкриють прикордонний перехід "Корчмин - Стаївка"
У межах проведення "Європейських Днів Добросусідства" на Львівщині тимчасово відкриють перехід "Корчмин - Стаївка".
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"16-17 серпня в рамках проведення "Європейських Днів Добросусідства" відбудеться відкриття тимчасового прикордонного переходу. Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, перехід функціонуватиме з 9:00 до 20:00 16 серпня та з 9:00 до 20:00 17 серпня.
Прикордонники здійснюватимуть пропуск осіб через державний кордон України у пішому порядку.
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MrStepanovM
показати весь коментар13.08.2024 19:25 Відповісти Мені подобається 0
Olish O
показати весь коментар13.08.2024 19:34 Відповісти Мені подобається 1
удав
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