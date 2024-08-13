На Львівщині на два дні відкриють прикордонний перехід "Корчмин - Стаївка"

У межах проведення "Європейських Днів Добросусідства" на Львівщині тимчасово відкриють перехід "Корчмин - Стаївка".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"16-17 серпня в рамках проведення "Європейських Днів Добросусідства" відбудеться відкриття тимчасового прикордонного переходу. Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перехід функціонуватиме з 9:00 до 20:00 16 серпня та з 9:00 до 20:00 17 серпня.



Прикордонники здійснюватимуть пропуск осіб через державний кордон України у пішому порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею можуть бути затримки до середини вересня