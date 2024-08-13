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На Львівщині на два дні відкриють прикордонний перехід "Корчмин - Стаївка"

держприкордонслужба

У межах проведення "Європейських Днів Добросусідства" на Львівщині тимчасово відкриють перехід "Корчмин - Стаївка".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"16-17 серпня в рамках проведення "Європейських Днів Добросусідства" відбудеться відкриття тимчасового прикордонного переходу. Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перехід функціонуватиме з 9:00 до 20:00 16 серпня та з 9:00 до 20:00 17 серпня.

Прикордонники здійснюватимуть пропуск осіб через державний кордон України у пішому порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею можуть бути затримки до середини вересня

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) пункт пропуску (799) Львівська область (2419)


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у ПІШОМУ....то таке....
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13.08.2024 19:25 Відповісти
Мужиков выпустят? А то мы Европа всё-таки уже))
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13.08.2024 19:34 Відповісти
думаю список которым " можно " туда уже есть .. за два дня управятся..
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13.08.2024 19:45 Відповісти
 
 