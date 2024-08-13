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"Динамо" перемагає "Рейнджерс" у матчі-відповіді та виходить до плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів

динамо

"Динамо" (Київ) виграє виїздний матч-відповідь у "Рейнджерс" (Глазго) та проходить у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Матч закінчився з рахунком 0:2 на користь киян.

Обидва м'ячі "динамівці" забили у другому таймі, після вилучення півзахисника "Рейнджерс" Жефте.

Голи забивали Олександр Піхальонок (82 хвилина) та Назар Волошин (84 хвилина).

Загальний рахунок за сумою двох матчів 3:1 на користь "Динамо".

Завдяки цьому результату київський клуб виходить до вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо 6 серпня "Динамо" (Київ) зіграло в нічию з "Рейнджерс" (Ґлазґо) у першому матчі третього кваліфікаційного ранду Ліги Чемпіонів.

Читайте: "Динамо" вдруге перемогло белградський "Партизан" і вийшло в наступний етап кваліфікації Ліги Чемпіонів

Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1581)


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Топ коментарі
+24
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14.08.2024 00:07
+19
Завжди поважав Шовковського. Справді твлановитий ф розумний тренер. Один з перших великих укра'н ьких спортсменів перейшоі на українську мову ще давно. У дурних так не виходить.
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13.08.2024 23:44
+18
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14.08.2024 00:13
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Жаль, що на Зальцбург попали, там доволі якісна команда..
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13.08.2024 23:42 Відповісти
хоч десь позитив не про війну
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13.08.2024 23:42 Відповісти
2-0!!!
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13.08.2024 23:43 Відповісти
Судья шубу заслужив
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13.08.2024 23:43 Відповісти
Маким, не псуй свято....
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13.08.2024 23:44 Відповісти
🤝
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13.08.2024 23:45 Відповісти
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14.08.2024 00:07 Відповісти
О...так да!
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14.08.2024 00:12 Відповісти
автентичний жупан.
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13.08.2024 23:49 Відповісти
Голи там чисті!
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14.08.2024 00:15 Відповісти
голи то чисті,але судья занадто топив за нас, від такої перемоги трішки остався осадок.
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14.08.2024 00:20 Відповісти
там друга жовта картка абсолютно по грі. ліктем заїхав в шию нашому гравцеві. за таке порушення дехто і червону може дати, не тільки жовту. тож до арбітра претензій бути не може.
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14.08.2024 00:31 Відповісти
Завжди поважав Шовковського. Справді твлановитий ф розумний тренер. Один з перших великих укра'н ьких спортсменів перейшоі на українську мову ще давно. У дурних так не виходить.
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13.08.2024 23:44 Відповісти
Український спортсмен перейшов на українську, тобі не здається дикою ця фраза
як тренер СаШо ще не показав абсолютно нічого.
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14.08.2024 00:12 Відповісти
Дивним було, що в той час українською спвткувалися одиниці. В основному футбодісти скажімо львівських "Карпат". У київському "Динамо" навіть колишні карпатівці, як скажімо Гусін, ставали узкоязикими. Тому Шовковський і викликає повагу, що зробив це свідомо одним з перших.
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14.08.2024 00:23 Відповісти
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14.08.2024 00:13 Відповісти
ла-ла-ла-лалалалала
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14.08.2024 00:33 Відповісти
- типовий донецький кріт. Хоч і порохобот
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14.08.2024 00:24 Відповісти
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14.08.2024 00:32 Відповісти
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14.08.2024 00:37 Відповісти
Тренерський контингент в Україні ого го який. В Динамо президент і тренер в одній особі. СаШо як був валідольним воротарем, таким і тренером буде. Він простий асистент.
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14.08.2024 00:34 Відповісти
Дальше все равно не пройдут, бездари
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14.08.2024 01:37 Відповісти
Наші молодці!!!
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14.08.2024 02:48 Відповісти
так війна, кинув дивитися футбол, але все одно позитивні емоції
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14.08.2024 05:37 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.08.2024 06:06 Відповісти
 
 