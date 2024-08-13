"Динамо" перемагає "Рейнджерс" у матчі-відповіді та виходить до плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів
"Динамо" (Київ) виграє виїздний матч-відповідь у "Рейнджерс" (Глазго) та проходить у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Матч закінчився з рахунком 0:2 на користь киян.
Обидва м'ячі "динамівці" забили у другому таймі, після вилучення півзахисника "Рейнджерс" Жефте.
Голи забивали Олександр Піхальонок (82 хвилина) та Назар Волошин (84 хвилина).
Загальний рахунок за сумою двох матчів 3:1 на користь "Динамо".
Завдяки цьому результату київський клуб виходить до вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо 6 серпня "Динамо" (Київ) зіграло в нічию з "Рейнджерс" (Ґлазґо) у першому матчі третього кваліфікаційного ранду Ліги Чемпіонів.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ #398010
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