Суд арештував 4,7 млн євро, вилучені в автомобілі постачальника харчів для Міноборони

Солом’янський районний суд Києва 15 серпня арештував 4,7 мільйона євро, вилучені в автомобілі одного з постачальників харчів для Міністерства оборони. Відповідна ухвала розміщена в реєстрі судових рішень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2024 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля - SSANG YONG REXTON, д.н.з. НОМЕР_17 , який належить на праві власності ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7 ), а саме на грошові кошти в іноземній валюті (євро) різних номіналів в сумі 4 732 500 (чотири мільйони сімсот тридцять дві тисячі п`ятсот) євро, з метою збереження речових доказів", - йдеться в ухвалі.

Як відомо, 7 серпня співробітники Бюро економічної безпеки затримали бухгалтерку однієї з компаній, що постачає продукцію для Міністерства оборони. В своєму багажнику вона перевозила 4,7 мільйона євро. Природу цих грошей вона пояснити не змогла.

Тоді ж правоохоронці вказали, що йдеться про компанію, яка лише протягом 2022-2023 років поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. "При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності", - було сказано в повідомленні БЕБ.

Як сказано в ухвалі ТОВ "МІТ МІКС" (код ЄДРПОУ 42241839, колишня назва ТОВ "MILE"), ТОВ "ЗІВІС ЮА" (код ЄДРПОУ 22206848, колишня назва ТОВ "ВІЗИТ"), ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40209490), ТОВ "ГРАНД КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 42239070), ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" (код ЄДРПОУ 41950625), ТОВ "ТЕРРА БМ" (код ЄДРПОУ 42226852, колишня назва ТОВ "ПРЕМІУМ КОМПАНІ"), ТОВ "МІТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 44189514), ТОВ "ЛАКТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36911542), ТОВ "Вавіон фуд" (код ЄДРПОУ 44657811), ПВФ "М`ясопром" (код ЄДРПОУ 31487623) інкримінують "дії направлені на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах", а також несплату до бюджету податку на додану вартість на суму понад 23 млн. грн.

"В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що реквізити ТОВ "МІТ МІКС" використовуються з метою умисного ухилення від сплати податків, шляхом мінімізації податкових зобов`язань за допомогою штучного формування податкового кредиту та виведення коштів державного бюджету отриманого в рамках контрактів з Міністерства оборони України в тіньовий обіг, підприємствами вирішальний вплив на ведення фінансово-господарських відносин яких належить одній особі - ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), зокрема: ТОВ "ЗІВІС ЮА", ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ", ТОВ "ГРАНД КОНСАЛТ", ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД", ТОВ "ТЕРРА БМ", ТОВ "УКРПРОДАКОРД ОР", ТОВ "ОПТ ПРОД ТОРГ", - сказано в ухвалі суду.

Вказані компанії входять до групи Тетяни Глиняної, однієї з найбільших постачальниць харчування для ЗСУ.

Більше подробиць цієї справи читайте у статті Тетяни Ніколаєнко "Секрет багажника Глиняної: скрутки, фіктарі, банківські скриньки та яйця Гринкевичів".