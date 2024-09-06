Найгарячіша ситуація минулої доби була на Покровському і Курахівському напрямках, - Генштаб

За добу фронті зафіксовано 181 бойове зіткнення. Ворог продовжує атакувати на 11 напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удар однією ракетою та 86 авіаударів, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснили понад 4500 обстрілів, з них 125 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Суми, Гриценкове, Сімейкине, Партизанське, Ямпіль, Юнаківка, Річки, Кияниця, Нова Січ, Краснопілля, Білиця, Дернове Сумської області; Харків, Циркуни, Колісниківка, Шийківка, Ізюмське Харківської області; Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Селидове, Романівка, Вишневе, Цукурине, Велика Новосілка, Єлизаветівка, Вугледар, Водяне Донецької області; Білогір’я Запорізької області та Одрадокам’янка Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 15 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки.

На Лиманському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки та Неліпівки

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

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Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Удари по ворогу

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили пункт управління та чотири засоби ППО.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, дев’ять бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 74 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 72 автомобілі та 13 одиниць спецтехніки окупантів.

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