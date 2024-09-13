На Харківщині в окупантів спостерігається нестача води та провізії на передових позиціях, солдати самовільно залишають підрозділи. - ОТУ "Харків"

Російські військові на Харківщині через нестачу води та провізії самовільно залишають підрозділи окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке спостерігається нестача води та провізії на передових позиціях 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. У зв’язку зі значними втратами серед особового складу зазначеного підрозділу відмічаються випадки дезертирства.

Неподалік Лукʼянців противник здійснює заходи підготовки до штурмових дій.

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи щодо відновлення боєздатності штурмових груп.

В районі населеного пункту Тихе окупанти посилили підрозділи передових позицій 136 окремої мотострілецької бригади 58 армії.

Бойові дії та втрати ворога

На Харківщині протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 2 авіаудари з використанням 5 КАБів. Здійснили 40 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 394 рази.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 73 істоти, з них безповоротні - 30, санітарні - 43.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 66 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

бойова броньована машина;

РСЗВ;

3 артилерійські системи;

8 автомобілів;

одиниця спеціальної техніки;

52 БпЛА.

Також знищено 38 укриттів для особового складу, 2 місця зберігання боєприпасів та 2 стартові майданчики запуску БпЛА.

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