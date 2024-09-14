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Київ (19120) Кличко (3477) ППО (2922) повітряна тривога (801)

У Києві працюють сили ППО, - Кличко

шахеди

У Києві оголошена повітряна тривога, сили ППО працюють по "шахедах".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Про загрозу російських ударних безпілотників для Києва попередили Повітряні сили.

Згодом, про роботу ППО у столиці повідомив мер Віталій Кличко.

"У Києві прицюють сили ППО", - написав Кличко.

Також читайте: 24 із 26 "шахедів" знищили сили ППО в ніч проти 13 вересня

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сукі кацапняві
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14.09.2024 02:57 Відповісти
Дємони
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14.09.2024 05:11 Відповісти
 
 