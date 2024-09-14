У Києві працюють сили ППО, - Кличко
У Києві оголошена повітряна тривога, сили ППО працюють по "шахедах".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Про загрозу російських ударних безпілотників для Києва попередили Повітряні сили.
Згодом, про роботу ППО у столиці повідомив мер Віталій Кличко.
"У Києві прицюють сили ППО", - написав Кличко.
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показати весь коментар14.09.2024 02:57 Відповісти Мені подобається 1
Магирус
показати весь коментар14.09.2024 05:11 Відповісти Мені подобається 0
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