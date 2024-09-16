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Війська РФ ударили по Куп’янську і Петропавлівці, є загиблий та поранені

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Сьогодні, 16 вересня 2024 року", війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено жінку.

"Сьогодні внаслідок ранкового обстрілу с. Петропавлівка загинув 74-річний чоловік. Ще двоє людей поранені", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова з пошкодженого будинку 12 звернулися за допомогою в розселені. Їм надали тимчасове місце проживання у гуртожитках.

"На місці працюють волонтери Групи швидкого реагування, більше 70 людей. Забезпечене гаряче харчування, гуманітарна допомога, вода. Групою швидкого реагування зашито близько 250 вікон", - уточнив Синєгубов.

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