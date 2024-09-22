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повітря (162) Київська область (3805)

У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря

Стан повітря на Київщині

Через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря. Наразі їхні осередки в регіоні ліквідовано.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, за результатами з автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у Броварському та Вишгородському районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. У Департаменті екології Київської ОДА повідомили, що радіаційний рівень відповідає природному фону.

Крім того, задимлення пояснюється сезонними перепадами температури, через що продукти горіння майже не розсіюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень забрудненості повітря у Києві в п’ять разів перевищує норму

Зазначається, що моніторинг стану повітря триває.

Рекомендації для населення

До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

  • менше перебувати на вулиці;
  • закривати вікна;
  • не проводити провітрювання;
  • пити багато води.

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22.09.2024 13:39 Відповісти
 
 