У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря
Через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря. Наразі їхні осередки в регіоні ліквідовано.
Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, за результатами з автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у Броварському та Вишгородському районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. У Департаменті екології Київської ОДА повідомили, що радіаційний рівень відповідає природному фону.
Крім того, задимлення пояснюється сезонними перепадами температури, через що продукти горіння майже не розсіюються.
Зазначається, що моніторинг стану повітря триває.
Рекомендації для населення
До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:
- менше перебувати на вулиці;
- закривати вікна;
- не проводити провітрювання;
- пити багато води.
Будь ласка, зачекайте...
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