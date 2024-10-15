Війська РФ просунулись в Торецьку, біля Невського та Золотої Ниви, - DeepStatе. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про просування ворожих військ у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.

"Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку", - йдеться в повідомленні.

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