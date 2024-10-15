Війська РФ просунулись в Торецьку, біля Невського та Золотої Ниви, - DeepStatе. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про просування ворожих військ у Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.
"Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Александр Мовчан #575353
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+5 Дорофеев Сергей
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+3 Евгений Пономарев #542031
показати весь коментар15.10.2024 07:40 Посилання
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Без "походу", ему просто хана
https://glavred.net/ukraine/vsu-vernuli-pozicii-v-torecke-analitiki-isw-podelilis-uspehami-na-fronte-10605332.html
Знову наш "доблесний" deepstate сів у калюжу зі своєю брехнею.
deepstate вже не однаразово на брехні був спійманий.
Що характерно: ці масові здачі відбуваються час.коли наш побєдоносець гастролює по світах з демонстрацією "власного ПЛАНУ ПЕРЕМОГИ " Можливо йому НЕ доповідають про халепу на фронтах??? Наше .старше покоління. чітко пам*ятає рупора 2-ої Світової Левітана: --После тяжельіх. упорньіх бойов наши войська оставили ---.йшов перелік...А унас на теле-марафоні хіба щось бовкнуть... а.здебільшого. замовчування...
Єдина "відрада" .коли ЗЕ-хрипунець поважно родувши щічки запевнить нас.що вже провів ставку і все беде гаразд ...