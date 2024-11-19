Українські воїни знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю $25 мільйонів на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Сили безпілотних систем продовжують нищити ворожі системи протиповітряної оборони.
Оператори 412 ОББпС "NEMESIS" виявили та уразили ЗРК "Тор-М2" на Донецькому напрямку. Ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня вартість сягає близько 25 мільйонів доларів за одиницю, передає Цензор.НЕТ.
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Хто зараз освоїть випуск АІ автономні беспілотні системи великого радіусу дії, то буде мати більше можливостей, чим з атомною зброєю, яку як ми бачимо уже ніхто не збирається приміняти тому що розуміє що це повний хаос який обернеться і проти нього. Це так як хімзброя в другу світову, всі її мали але ніхто не приміняв.