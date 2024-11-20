Командний пункт угруповання військ "Север" уражено в Бєлгородській області РФ, - ГУР МО. ВIДЕО

У місті Губкін в Бєлгородській області Росії уражено командний пункт угруповання військ "Север".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, у місті Губкін Бєлгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Север" російської окупаційної армії.

"Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів. ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.