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Командний пункт угруповання військ "Север" уражено в Бєлгородській області РФ, - ГУР МО. ВIДЕО

У місті Губкін в Бєлгородській області Росії уражено командний пункт угруповання військ "Север".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, у місті Губкін Бєлгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Север" російської окупаційної армії.

"Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів. ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Бєлгород (504) ГУР (497)


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Топ коментарі
+23
Густий чорний дим??? Приїжджайте в Одесу, Кривій Ріг, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Миколаїв. Трохи почекайте і побачите, що таке той самий густий чорний дим. До речі, якого я бажаю усій болотній устарі; від Вайда-Губи до Наукан. Або від Мурманська до Магадана.
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20.11.2024 08:51
+22
Відос просто жесть!
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20.11.2024 08:44
+14
там немає що грузити
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20.11.2024 09:07
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Відос просто жесть!
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20.11.2024 08:44 Відповісти
не грузиться
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20.11.2024 08:57 Відповісти
там немає що грузити
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20.11.2024 09:07 Відповісти
там нема шо дивиться

https://www.youtube.com/watch?v=YRbDTQq3uo0
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20.11.2024 09:22 Відповісти
А про якого завгоспа Ви тут говорите? В США завгоспи не керують країною, а дозвіл бити по кацапах на росії дав Президент США Байден, населення якої 334,9 мільйонів!
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20.11.2024 08:52 Відповісти
завгоспом тут називають єрмака
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20.11.2024 08:54 Відповісти
Курську операцію зупинив, і це зупинить. Зараз через своїх шісток дасть команду розхреначити атакамсом якусь кацапську багатоповерхівку, бажано з дітьми, руспропаганда з задоволенням почне трансювати на весь Світ звєрства укрофашистов, ООН обеспокоїться, Трамп наложе вето на поставку ракет. Як вам варіант?
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20.11.2024 09:03 Відповісти
А,єрмака? То як він може завадити ударам, коли дозвіл дав президент США? Він і його шобла могли тільки тирити допомогу США, а тут не в його силах.
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20.11.2024 09:12 Відповісти
Нажаль дерьмак може не тільки тирити бабло. Він розставив своїх на всі ключові посади. І змінити координати цілі для нього не складна задача. Така реальність. На рахунку цього виродка десятки тисяч життів українців і не існує в світі покарання, на яке він не заслуговує.
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20.11.2024 10:34 Відповісти
Ну дим,і що?Нічого не горить.
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20.11.2024 08:49 Відповісти
Диму без вогню не буває.
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20.11.2024 08:54 Відповісти
Smoke on the water !
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20.11.2024 10:32 Відповісти
Fire in the Sky !
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20.11.2024 13:47 Відповісти
Густий чорний дим??? Приїжджайте в Одесу, Кривій Ріг, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Миколаїв. Трохи почекайте і побачите, що таке той самий густий чорний дим. До речі, якого я бажаю усій болотній устарі; від Вайда-Губи до Наукан. Або від Мурманська до Магадана.
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20.11.2024 08:51 Відповісти
Надо бить системно по Москве и война через 2 часа закончится с выводом всех путлеровских войск даже из Крыма!...А в данном случае дым этот идёт из ж.пы пропагандистов, это всё фуфло - читайте, что я предлагаю!
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20.11.2024 08:52 Відповісти
Чим бить, асфальтом із великого крадівництва?
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20.11.2024 10:02 Відповісти
о, так, там бітум є, а він дає класний чорний дим, залишилось блазню робити потужну і незламну катапульту, і будуть асфальтом по мацкві кидати
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20.11.2024 13:08 Відповісти
Вибили мізки з Півночі? - добре
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20.11.2024 08:52 Відповісти
КурНР пошалює...
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20.11.2024 08:54 Відповісти
Відео не працює!
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20.11.2024 08:55 Відповісти
відео не працює!
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20.11.2024 08:58 Відповісти
#башьте по центру Білгорода, і по спальним районам також, як вони #єрачать по Харкову.
В буть якому виипадку хороший кацап - це дохлиий кацап◆◇♣★☆♡♥¤
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20.11.2024 09:00 Відповісти
Якби ж ми того добра мали валом… А так - по спальних районах бити нема сенсу, на боєздатність москалячу це ніяк не вплине. Навпаки: побільшає зойків про ні в чому не винних цивільних москаликів, яких треба пожаліти.

Емоції, звісно, саме такі: нехай москалі скуштують того, що наварили. Але глузд підказує, що це результату не дасть.
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20.11.2024 19:15 Відповісти
Де м'ясо?
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20.11.2024 09:06 Відповісти
якось непереконливо.....ГУР аби прозвітувати...
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20.11.2024 09:17 Відповісти
Диванний звиздун зроби переконливіше.
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20.11.2024 16:06 Відповісти
Вільгельма фон ***** замочили? Чи хто там у нацистів тепер командує угрупованням "Сєвєр"?
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20.11.2024 09:18 Відповісти
Цензор вперше вирішив показати не відос паркану з камери спостереження, а воно не працює.
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20.11.2024 09:31 Відповісти
відео доволі жахливе, але за рахунок музики 😁
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20.11.2024 09:42 Відповісти
На "Сєвєр" прішла жара.
Глобальноє потєплєніє.
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20.11.2024 09:48 Відповісти
Якщо комусь потрібно. Відео відображається лише у браузері Chrome.
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20.11.2024 09:58 Відповісти
Точно!
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20.11.2024 10:29 Відповісти
Edge теж показує.
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20.11.2024 18:00 Відповісти
Справедлива відплата буде на Божому суді, треба каятись заздалегідь. А тут на всіх хаймарсів не вистачить
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20.11.2024 10:23 Відповісти
Надо ввести такой график ударов, чтобы каждый день взлетал на воздух штаб очередной орковской группировки от Белгорода до Новгорода и от Ростова до Волгограда.
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20.11.2024 10:35 Відповісти
Музики багато. Диму мало...
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20.11.2024 10:36 Відповісти
как то на хлопок смахивает..
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20.11.2024 11:20 Відповісти
Типу отримали по губках
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20.11.2024 14:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YRbDTQq3uo0
Это костёр там разожгли?
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20.11.2024 16:36 Відповісти
Воплі на болотах типа вони вважають, що їм можна геть усе, а Україна повинна битися зі зв'язаними руками і заплющеними очами та взагалі капітуліровати, бо ж вони асвабадители... понимаешь ли им "режим" не до вподоби.
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20.11.2024 18:21 Відповісти
кацапам ще з НАТО воювати, якщо війна почнеться в 5 ранку, то до вечора всі війська кацапстану будуть десь за Уралом.
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20.11.2024 19:30 Відповісти
Точно Белгородской , а не курской?

https://defence-ua.com/news/shozhe_scho_povitrjani_sili_ukrajini_vdarili_storm_shadow_po_objektu_prezidenta_rf_z_pidzemnim_kp_na_kurschini-17240.html
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20.11.2024 23:40 Відповісти
Фiльм жахiв, якийсь!
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21.11.2024 04:16 Відповісти
 
 