Сирський провів зустріч із журналістами: Операція на Курщині та стабілізація на Сході. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із українськими та закордонними журналістами.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вкрай важливо разом протидіяти російській дезінформації, спрямованій на підрив обороноздатності України. Поінформував представників медіа про хід бойових дій. Розповів про заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на сході, а також про значення Курської операції та ускладнення на цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі також обговорили питання, що стосуються ЗСУ та положення на фронті.

"Подякував українським та закордонним журналістам за їхню працю у висвітленні теми російсько-української війни. В умовах відбиття широкомасштабної збройної агресії РФ робота журналістів складна і часто пов'язана з ризиком для життя. Але це не зупиняє професіоналів своєї справи.



Так, на даний час акредитацію Збройних Сил України мають близько 7800 представників іноземних та українських ЗМІ", - підсумував він.

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