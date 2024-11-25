Сирський провів зустріч із журналістами: Операція на Курщині та стабілізація на Сході. ФОТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із українськими та закордонними журналістами.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вкрай важливо разом протидіяти російській дезінформації, спрямованій на підрив обороноздатності України. Поінформував представників медіа про хід бойових дій. Розповів про заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на сході, а також про значення Курської операції та ускладнення на цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі також обговорили питання, що стосуються ЗСУ та положення на фронті.
"Подякував українським та закордонним журналістам за їхню працю у висвітленні теми російсько-української війни. В умовах відбиття широкомасштабної збройної агресії РФ робота журналістів складна і часто пов'язана з ризиком для життя. Але це не зупиняє професіоналів своєї справи.
Так, на даний час акредитацію Збройних Сил України мають близько 7800 представників іноземних та українських ЗМІ", - підсумував він.
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Фронт втратив керованість. Ми щодня втрачаємо населені пункти. Час йому писати заяву на звільнення.
А я казала, що якби була краплина честі та совісті, він би відмовився від посади, тому що знав що не впорається і буде програвати.
Але ж ні..
Лечу в іншу галактику.
Якщо не був - "не залік"!!! Повторно
@marta_lviv
Що це ***** за таке? Вперше таке бачу.
Це нормально взагалі?
Це черговий зе-креативчик такий?
Куди потім ці в'язанки? На смітник?
Надволжяв Африку!!!
Мені цікаво - ліцензія поновлена, хто знає?
"З березня 2022 року і нині понад 15 тис. представників ЗМІ із 70 країн отримали акредитацію Збройних сил України, повідомив начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник."/13.03.2023/
Хто каже неправду, хлопці? Чи нам просто так озвучують висмоктані з пальця цифри?
Коли командувати якщо Верховний ЗЕ
вимагає видосиків???