УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7872 відвідувача онлайн
Новини
4 860 32

Сирський провів зустріч із журналістами: Операція на Курщині та стабілізація на Сході. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із українськими та закордонними журналістами.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вкрай важливо разом протидіяти російській дезінформації, спрямованій на підрив обороноздатності України. Поінформував представників медіа про хід бойових дій. Розповів про заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на сході, а також про значення Курської операції та ускладнення на цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Сирський провів зустріч із журналістами: що відомо

Під час зустрічі також обговорили питання, що стосуються ЗСУ та положення на фронті.

"Подякував українським та закордонним журналістам за їхню працю у висвітленні теми російсько-української війни. В умовах відбиття широкомасштабної збройної агресії РФ робота журналістів складна і часто пов'язана з ризиком для життя. Але це не зупиняє професіоналів своєї справи.

Так, на даний час акредитацію Збройних Сил України мають близько 7800 представників іноземних та українських ЗМІ", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський та командувач ЗС Великої Британії Радакін обговорили розвиток військової співпраці

Сирський провів зустріч із журналістами: що відомо

Автор: 

журналістика (1757) Сирський Олександр (607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
а уклоніст мені не президент
показати весь коментар
25.11.2024 09:34
+13
Побачив стабілізацію на Сході? - це звідки він дивиться?
показати весь коментар
25.11.2024 09:32
+13
Налив кварталівського лайна у вуха.
Фронт втратив керованість. Ми щодня втрачаємо населені пункти. Час йому писати заяву на звільнення.
А я казала, що якби була краплина честі та совісті, він би відмовився від посади, тому що знав що не впорається і буде програвати.
Але ж ні..
показати весь коментар
25.11.2024 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красиво.А толку?
показати весь коментар
25.11.2024 09:30 Відповісти
Побачив стабілізацію на Сході? - це звідки він дивиться?
показати весь коментар
25.11.2024 09:32 Відповісти
з боліт ..разом з руснявими родичами.
показати весь коментар
25.11.2024 09:57 Відповісти
Так - якась дика ситуація - чого він батьків з рашки не вивезе - він жеж з 2014р в віині
показати весь коментар
25.11.2024 10:27 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2024 09:33 Відповісти
а уклоніст мені не президент
показати весь коментар
25.11.2024 09:34 Відповісти
Верховний Головнокомандувач,повинен пройти 4 окопа. Один окоп,за кожну проигнорованную повістку.🙂
показати весь коментар
25.11.2024 09:46 Відповісти
Для мене президент, котрий не нюхав кокс--не президент.
показати весь коментар
25.11.2024 10:33 Відповісти
Налив кварталівського лайна у вуха.
Фронт втратив керованість. Ми щодня втрачаємо населені пункти. Час йому писати заяву на звільнення.
А я казала, що якби була краплина честі та совісті, він би відмовився від посади, тому що знав що не впорається і буде програвати.
Але ж ні..
показати весь коментар
25.11.2024 09:34 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2024 09:34 Відповісти
якби Сонце мало такий вигляд, я би не хотіла жити в такій системі
Лечу в іншу галактику.
показати весь коментар
25.11.2024 09:50 Відповісти
А Бутусов був? Чи він не журналіст?
Якщо не був - "не залік"!!! Повторно
показати весь коментар
25.11.2024 09:37 Відповісти
100% без пана Юрія не рахуєтся.
показати весь коментар
25.11.2024 09:40 Відповісти
MartaLviv
@marta_lviv
Що це ***** за таке? Вперше таке бачу.
Це нормально взагалі?
Це черговий зе-креативчик такий?
Куди потім ці в'язанки? На смітник?
показати весь коментар
25.11.2024 09:47 Відповісти
... голодаючим Надволжя в Африку!!!
показати весь коментар
25.11.2024 09:59 Відповісти
Коли з'явився перший сюжет іноземних ЗМІ при звільненні Херсона (без Боневтіка) - їм анулювали ліцензію!!!
Мені цікаво - ліцензія поновлена, хто знає?
показати весь коментар
25.11.2024 09:51 Відповісти
Можливо хтось знає хочаб одну людину,на знімку, думка якої варта уваги ?
показати весь коментар
25.11.2024 09:52 Відповісти
Здається, оця шо за Сирським зразу за лівим плечем стоїть в сірому - ух, видно шо військовий експерт.
показати весь коментар
25.11.2024 09:57 Відповісти
... тому і поряд стоїть
показати весь коментар
25.11.2024 10:04 Відповісти
"Так, на даний час акредитацію Збройних Сил України мають близько 7800 представників іноземних та українських ЗМІ", - підсумував він Джерело:

"З березня 2022 року і нині понад 15 тис. представників ЗМІ із 70 країн отримали акредитацію Збройних сил України, повідомив начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник."/13.03.2023/

Хто каже неправду, хлопці? Чи нам просто так озвучують висмоктані з пальця цифри?
показати весь коментар
25.11.2024 09:53 Відповісти
зебредятина
Коли командувати якщо Верховний ЗЕ
вимагає видосиків???
показати весь коментар
25.11.2024 09:55 Відповісти
що таке стабілізація на Сході? швидкість просування кацапських війсь знизилась з 10 населених пунктів на тиждень до 5-6?
показати весь коментар
25.11.2024 10:01 Відповісти
Це вірний слуга Банкової який жодної стратегії ,як і заперечень "найвеличнішому" тому такі "успіхи" на сході ,а журналістів зібрав що б його менше критикували ,адже є за що.
показати весь коментар
25.11.2024 10:03 Відповісти
І ні одного обличчя яке б дісно могло задати цікаві та гострі питання.
показати весь коментар
25.11.2024 10:04 Відповісти
Мабуть дуже відомі журналісти..., але я жодного з них не знаю...
показати весь коментар
25.11.2024 10:08 Відповісти
Зачитав інструкції (темники) , про що можна писати , а про що ні .
показати весь коментар
25.11.2024 10:23 Відповісти
Йому зара не до фронту, котрий валиться; підробляє на посаді прес-аташе.
показати весь коментар
25.11.2024 10:37 Відповісти
Ну що в генерала немає якось прес секретаря. Чи в нього купа вільного часу. Постійно якісь наради, не по темі, зустрічі, котрі і інші могли провести... Короче що небудь аби не робити
показати весь коментар
25.11.2024 12:03 Відповісти
 
 