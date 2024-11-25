Військовослужбовці отримуватимуть в "Армія+" номери наказів про переведення, - Міноборони

Віднині військовослужбовці, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через застосунок "Армія+", у разі погодження бачитимуть номер наказу на переведення. Щоб отримати доступ до цього функціоналу, потрібно оновити застосунок до найновішої версії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні (25 листопада, - ред.) військовослужбовці, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через "Армія+", у разі погодження бачитимуть номер наказу на переведення. Щоб отримати доступ до цього функціоналу, потрібно оновити застосунок до найновішої версії. Для військових, які тільки подають рапорти, сповіщення з номером наказу приходитиме автоматично разом з інформуванням про погодження переведення",- йдеться у повідомленні.

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Водночас ті захисники та захисниці, які раніше вже отримали погодження на переведення, але не мають інформації про формування відповідного наказу, мають звернутись у службу підтримки в розділі "Меню".

У Міноборони розповіли, що за 10 днів роботи сервісу 4500 рапортів на зміну місця служби подали військові в "Армія+". З них 4200 вже опрацьовані Кадровим центром ЗСУ, зокрема 900 - отримали погодження.

"Завдяки оновленню наші захисники тепер зможуть одразу побачити реквізити наказу. Може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій. І так ми робимо ще один крок в напрямку більш людиноцентричного та ефективного українського війська", - заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Загалом за понад три місяці роботи в "Армія+" авторизувалося 415 000 військовослужбовців, які встигли подати 26 000 рапортів.

На сьогодні в застосунку доступно 17 видів рапортів, зокрема на відпустку, матеріальну допомогу та отримання довідки про проходження служби.

Раніше повідомлялося, що через застосунок "Армія+" вже погодили 50% рапортів на переведення військових до інших частин. Незабаром ці військові отримають накази на переведення.

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