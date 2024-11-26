Курська операція: українські розвідники із 82 ОДШБр звільнилися з полону, полонивши 5 російських загарбників. ВIДЕО
Аеророзвідник "Бардак" з 82-ої ОДШБр вивів свою групу з полону, полонивши ворога
У серпні 2024 року під час Курської наступальної операції сталася подія, яка вражає нестандартним мисленням. Група з чотирьох аеророзвідників 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, виконуючи бойове завдання, несподівано зіткнулася з ворожими силами та потрапила в полон. Старший пілот на псевдо "Бардак" не розгубився: використовуючи психологічний тиск і швидку оцінку ситуації, він переконав російських військових, що ті самі опинилися в оточенні.
Результат вразив усіх: українська група не лише звільнилася з полону, але й вивела із собою п'ятьох російських військових, які здалися разом зі своєю зброєю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, деталі цієї історії власне і розповів український воїн "Бардак" ютуб-каналу Бутусов плюс.
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Чухани воюють до останнього за шизонутого нелюдя *****.
респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
"але факт - що українці більш роботящі ніж кацапи бо ті - алкаші більшість...". Тому я, в таких випадках, завжди кажу прислів"я "власного виготовлення": "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" - варто оглянуться і понюхать свій зад... Може, він смердить сильніше?..."
А щодо "інтелекту" - так приведу тобі практичний приклад : Коли служив - мав високий (порівняно з своїм званням) допуск до документів... І потрапила мені в руки Інструкція для командирів в/ч по кадровому застосуванню солдат різних національностей. Готував КДБ. Наприклад, чеченців рекомендували на особистих водіїв командирів - бо вони звикли "служить одному господарю". Вірменів - на господарську сферу - кладовщиками, хліборізами, каптьорщиками - бо мають до цього хист... А от українців та "прибалтів рекомендували ставить саме на командирські посади... Бо можуть самостійно мислить та приймать рішення за своїх підлеглих... А в КДБ, в ті часи працювали "не гірші" аналітики... Це потім вони "скурвилися"... Мій покійний тесть колись служив у "Десні" - знаменита "учебка" на Чернігівщині. Готувала, переважно, молодший комсклад для Сухопутних військ в/ч, дислокованих в НДР, Польщі, ЧРСР та Угорщини... Казав, що десь 70% курсантів були з України... А у нього була можливість оцінить - бо він там ВСЮ строкову прослужив - залишили "на постоянку"...
А туди, куди ти мене посилаєш, я не піду... Бо там ти сидиш давно... (Сам же себе своєю дурною писаниною туди посадивши...) А я поряд з тобою сидіть не бажаю...
Бо як може бути кацапське гівно в кацапському гівні? ))) Оксюморон.
Рівень твого інтелекту давно мені відомий, однак спробую пояснить, як "розумово відсталому":
Ти розумієш різницю між "інтелігентом" і "дворянином"?
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=8530&action=show Інтелігент (від лат. intellegere - розуміння): людина, приналежна до https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%B2%ED%F2%E5%**%B3%E3%E5%ED%F6%B3%FF інтелігенції , - люди розумової праці, що заняті у різних галузях культури, освіти, науки, охорони здоров'я, виробництва,і мають для цього відповідну освіту.
Дворянин - особа, яка належала до вищого привілейованого суспільного стану, в якому основним джерелом була земельна власність; https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 шляхтич
Ти змішуєш "мокре" з "твердим"...
До речі, були такі "дворяни", які за ********* мірками, могли-б вважаться "голодранцями" . Був такий письменник-дворянин Аксаков. Писав про природу, полювання та риболовлю. І є у нього така книжка: "Охота пуще неволи". (стоїть у мене на полиці) Там він описує фауну Росії. І в статті про граків він пише: "В бідних дворянських сім"ях з м"яса граків готували різноманітні страви...".
Питання: це люди, "що мешкали в палацях з обслугою, тусили по балах та полюваннях, писали вірші та прозу..." ?
ТИ грака їстимеш? Чи ти навіть не знаєш, що таке "грак"? Пояснюю для "розумово відсталого" :Гракhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BA#cite_note-1 [1] , або гайворон, діалект. грайворон (Corvus frugilegus) - птах середнього розміру з роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D0%B4) круків з родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96 воронових .
Вони у нас масово живуть у містах...
Писарєв, Добролюбов, Чернишевський, Шевченко, Панас Мирний, Квітка-Основ"яненко, Нечуй-Левицький, Помяловський, Достоєвський - "дворяни"? А вони, за визначенням, займалися розумовою працею...
ВСЕ! Йди нахєр!!!
сказав би : оце справжній козак Мамай з парсуни, але розумію що ******* українська молодь в 21 ст має свою власну ідентичність
і мені ця ідентичність дуже подобається