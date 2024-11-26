Курська операція: українські розвідники із 82 ОДШБр звільнилися з полону, полонивши 5 російських загарбників. ВIДЕО

Аеророзвідник "Бардак" з 82-ої ОДШБр вивів свою групу з полону, полонивши ворога

У серпні 2024 року під час Курської наступальної операції сталася подія, яка вражає нестандартним мисленням. Група з чотирьох аеророзвідників 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, виконуючи бойове завдання, несподівано зіткнулася з ворожими силами та потрапила в полон. Старший пілот на псевдо "Бардак" не розгубився: використовуючи психологічний тиск і швидку оцінку ситуації, він переконав російських військових, що ті самі опинилися в оточенні.

Результат вразив усіх: українська група не лише звільнилася з полону, але й вивела із собою п'ятьох російських військових, які здалися разом зі своєю зброєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, деталі цієї історії власне і розповів український воїн "Бардак" ютуб-каналу Бутусов плюс.

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