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Новини Війна
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Курська операція: українські розвідники із 82 ОДШБр звільнилися з полону, полонивши 5 російських загарбників. ВIДЕО

Аеророзвідник "Бардак" з 82-ої ОДШБр вивів свою групу з полону, полонивши ворога

У серпні 2024 року під час Курської наступальної операції сталася подія, яка вражає нестандартним мисленням. Група з чотирьох аеророзвідників 82-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, виконуючи бойове завдання, несподівано зіткнулася з ворожими силами та потрапила в полон. Старший пілот на псевдо "Бардак" не розгубився: використовуючи психологічний тиск і швидку оцінку ситуації, він переконав російських військових, що ті самі опинилися в оточенні.

Результат вразив усіх: українська група не лише звільнилася з полону, але й вивела із собою п'ятьох російських військових, які здалися разом зі своєю зброєю. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, деталі цієї історії власне і розповів український воїн "Бардак" ютуб-каналу Бутусов плюс.

Дивіться: Бійці 24 ОМБр зірвали механізовану атаку і знищили 7 БМД-4 окупантів загальною вартістю у 11 мільйонів доларів. ВIДЕО

Автор: 

полон (1546) Бутусов Юрій (3574) Курськ (1082) 82 окрема десантно-штурмова бригада (59)


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Топ коментарі
+30
Саме тому кацапи і розпочали війну... Бо через деякий час, після розвалу Союзу, до них "дійшло", що без "хахлів" вони не проживуть... Бо вони завжди паразитували на нашому народі, використовуючи його інтелект... Достатньо того, що близько 50% командного складу Радянської армії (від сержантів до генералів), були українцями... Це при тому, що в Союзі лише кожен п"ятий був українцем. А, враховуючи, що основним зайняттям кацапні є війна - це для них "архіважливо". Те ж саме стосується й інженерно-технічних кадрів у цивільній сфері...
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26.11.2024 23:32
+22
як казала на початку курської операції у тік-току одна бабуся з Уфи: "Какого х..я ви в Украину полезли? Украинцы п.здюлей дадут, ещё и репарации будем платить. Я им рассказала какая была Украина в ссср - интеллектуальный форпост, все ученые украинцы, космос - украинцы..."))) І вона точно знає про що каже))
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27.11.2024 01:05
+17
Неймовірнно!
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26.11.2024 22:58
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Ну , i чухани-кацапи. Бульо-бульо, а такого ще не бульо.
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26.11.2024 22:28 Відповісти
Чого це? То якраз то розумні Кацапи, сдалися у полон - залишаться живі.
Чухани воюють до останнього за шизонутого нелюдя *****.
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26.11.2024 23:45 Відповісти
Неймовірнно!
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26.11.2024 22:58 Відповісти
Наші Воїни не тільки сильні та сміливі , а і надзвичайно розумні ,
респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.11.2024 23:16 Відповісти
Ото "зачесав" кацапам..... вміють люди. 👍
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26.11.2024 23:31 Відповісти
Саме тому кацапи і розпочали війну... Бо через деякий час, після розвалу Союзу, до них "дійшло", що без "хахлів" вони не проживуть... Бо вони завжди паразитували на нашому народі, використовуючи його інтелект... Достатньо того, що близько 50% командного складу Радянської армії (від сержантів до генералів), були українцями... Це при тому, що в Союзі лише кожен п"ятий був українцем. А, враховуючи, що основним зайняттям кацапні є війна - це для них "архіважливо". Те ж саме стосується й інженерно-технічних кадрів у цивільній сфері...
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26.11.2024 23:32 Відповісти
прапоров было почти 100%))
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26.11.2024 23:37 Відповісти
Не фантазуй... Це - брехня і придумка - щоб зганьбить українців наклепом на їх злодійкуватість та загребущість...... У мене в роті було п"ять прапорщиків. Обрусілі поляк та німець, поволжський татарин, мордвин і українець... Старшиною був мордвин. Решта - командири взводів. В сусідній - три прапорщики ... Росіянин, українець і білорус... Старшиною був росіянин...
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26.11.2024 23:57 Відповісти
як казала на початку курської операції у тік-току одна бабуся з Уфи: "Какого х..я ви в Украину полезли? Украинцы п.здюлей дадут, ещё и репарации будем платить. Я им рассказала какая была Украина в ссср - интеллектуальный форпост, все ученые украинцы, космос - украинцы..."))) І вона точно знає про що каже))
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27.11.2024 01:05 Відповісти
Так не нюхай... І не буде "попахувать расизмом"... От тільки ж і від тебе ним "*******" -
"але факт - що українці більш роботящі ніж кацапи бо ті - алкаші більшість...". Тому я, в таких випадках, завжди кажу прислів"я "власного виготовлення": "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався" - варто оглянуться і понюхать свій зад... Може, він смердить сильніше?..."
А щодо "інтелекту" - так приведу тобі практичний приклад : Коли служив - мав високий (порівняно з своїм званням) допуск до документів... І потрапила мені в руки Інструкція для командирів в/ч по кадровому застосуванню солдат різних національностей. Готував КДБ. Наприклад, чеченців рекомендували на особистих водіїв командирів - бо вони звикли "служить одному господарю". Вірменів - на господарську сферу - кладовщиками, хліборізами, каптьорщиками - бо мають до цього хист... А от українців та "прибалтів рекомендували ставить саме на командирські посади... Бо можуть самостійно мислить та приймать рішення за своїх підлеглих... А в КДБ, в ті часи працювали "не гірші" аналітики... Це потім вони "скурвилися"... Мій покійний тесть колись служив у "Десні" - знаменита "учебка" на Чернігівщині. Готувала, переважно, молодший комсклад для Сухопутних військ в/ч, дислокованих в НДР, Польщі, ЧРСР та Угорщини... Казав, що десь 70% курсантів були з України... А у нього була можливість оцінить - бо він там ВСЮ строкову прослужив - залишили "на постоянку"...
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27.11.2024 08:48 Відповісти
Що, "Дімочко"? Не подобається, коли тебе носом у власне лайно тикають? Так треба трохи думать - перед тим, як когось "повчать"! Як казав комеска у фільмі "Офіцери": "Командир обязан ДУМАТЬ! Думать! А не просто шашкой махать!"
А туди, куди ти мене посилаєш, я не піду... Бо там ти сидиш давно... (Сам же себе своєю дурною писаниною туди посадивши...) А я поряд з тобою сидіть не бажаю...
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27.11.2024 09:56 Відповісти
Не згоден з Лєніном, який казав, що кацапська інтелігенція - це гівно нації.
Бо як може бути кацапське гівно в кацапському гівні? ))) Оксюморон.

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27.11.2024 08:55 Відповісти
НУ, він був правий... Але і те, що він зробив - проголосив "пролетаріат "цвітом нації", привело до ще гіршого... Бо інтелігенція мала хоч якусь честь та принципи. А піднесення "пролетаріату тими методами, якими діяли більшовики, просто "обидлячило" ВСЮ націю остаточно...
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27.11.2024 10:00 Відповісти
Честь та принципи вони мали наступні: мешкали в палацях з обслугою, тусили по балах та полюваннях, писали вірші та прозу - а забезпечувалося це красиве життя - рабською працею кріпосних. Ви, мабуть, нащадок тих рабовласників, от і захоплюєтеся їхньою честю та принципами. Не прокурор-інвалід часом?
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27.11.2024 21:29 Відповісти
Декапольцев... Розумієш, є такий "ефект Даннінга-Крюгера" В перекладі на "просторіччя" "Дурень не може зрозуміть, що він - дурень, саме тому, що він - ДУРЕНЬ..."
Рівень твого інтелекту давно мені відомий, однак спробую пояснить, як "розумово відсталому":
Ти розумієш різницю між "інтелігентом" і "дворянином"?
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=8530&action=show Інтелігент (від лат. intellegere - розуміння): людина, приналежна до https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%B2%ED%F2%E5%**%B3%E3%E5%ED%F6%B3%FF інтелігенції , - люди розумової праці, що заняті у різних галузях культури, освіти, науки, охорони здоров'я, виробництва,і мають для цього відповідну освіту.
Дворянин - особа, яка належала до вищого привілейованого суспільного стану, в якому основним джерелом була земельна власність; https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 шляхтич
Ти змішуєш "мокре" з "твердим"...
До речі, були такі "дворяни", які за ********* мірками, могли-б вважаться "голодранцями" . Був такий письменник-дворянин Аксаков. Писав про природу, полювання та риболовлю. І є у нього така книжка: "Охота пуще неволи". (стоїть у мене на полиці) Там він описує фауну Росії. І в статті про граків він пише: "В бідних дворянських сім"ях з м"яса граків готували різноманітні страви...".
Питання: це люди, "що мешкали в палацях з обслугою, тусили по балах та полюваннях, писали вірші та прозу..." ?
ТИ грака їстимеш? Чи ти навіть не знаєш, що таке "грак"? Пояснюю для "розумово відсталого" :Гракhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BA#cite_note-1 [1] , або гайворон, діалект. грайворон (Corvus frugilegus) - птах середнього розміру з роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D0%B4) круків з родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96 воронових .
Вони у нас масово живуть у містах...
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27.11.2024 22:17 Відповісти
Дворянін та тілігент - то одне й саме.
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27.11.2024 22:27 Відповісти
Ну - тоді тут я можу тільки "розвести руками", у безсиллі пробудить в тобі зародки розумової діяльності...
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27.11.2024 22:31 Відповісти
Ви навіть не розумієте, що займатися розумовою працею міг лише дворянин, аж ніяк не мужик. А "бідний" дворянин має ті самі права та привілеї, що й набагатіший. Не бува осетрини другого гатунку: ти або двоорянин, або ні. Тілігент - лише дворянин. От саме тому Ви не здатні навести кількісні критерії: до скільки (в грошових одиницях) ще "бідний дворянин", а вище - вже багатий. Такі критерії були, наприклад, в купців: перша, друга, третя гільдія тощо. Перша гільдія давала купцеві право на дворянство. От Вам й "багаті дворяни". Але й бідні - ні в чому не гірші.
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28.11.2024 08:12 Відповісти
"Родине нужнны герои, а пи*да рожает дураков...".
Писарєв, Добролюбов, Чернишевський, Шевченко, Панас Мирний, Квітка-Основ"яненко, Нечуй-Левицький, Помяловський, Достоєвський - "дворяни"? А вони, за визначенням, займалися розумовою працею...
ВСЕ! Йди нахєр!!!
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28.11.2024 12:52 Відповісти
Всі , що перелічені Вами - дворяни. Ви що, з боліт пишете? Кажуть, в вас там навіть Вікіпедію забанили. Співчуваю.
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28.11.2024 14:31 Відповісти
Доведи... Особливо стосовно Тараса Шевченка...
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28.11.2024 14:52 Відповісти
Даже армейская пословица была: "Хохол без лычек что х.й без яичек".
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27.11.2024 12:02 Відповісти
шкода, що ти там не залишився, Україна вже би давно війну виграла, але не завдяки твому інтелекту, ну ти зрозумів
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27.11.2024 16:24 Відповісти
............................................
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27.11.2024 16:27 Відповісти
Ну красунчики!!! Обожнюю!
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27.11.2024 01:06 Відповісти
Без втручання небесних сил там не обійшлось
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27.11.2024 05:13 Відповісти
Натякаєте на одну богиню, чиє ім'я починається на "Йу" та закінчується на "ля"?..
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27.11.2024 23:15 Відповісти
мене вражають наші хлопці! Вони не відчувають ненависті до ворога. Кажу це не просто так а зі слів та розповідей чоловіка. Мене це дивує якщо чесно.. Ті падлюки відрізають українцям голову та розстрілюють беззбройних військових, цивільних, а ненависті до них такої, як в них до нас немає. Їх ненависть від безсилля, від того, що українці не скорилися і ніколи не скоряться, і орків це дратує більш за все. А наші хлопці відносяться до них "вони солдати і ми солдати".. Українці у своїй величі та людяності просто неймовірні. За що і страждаємо((
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27.11.2024 10:51 Відповісти
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
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27.11.2024 11:02 Відповісти
так, тільки маленька ремарочка: кадирівці та чеченці це не одне й те ж саме. Згадайте Дудаєва, жодної миті непотрібного пафосу! В кадирівців навпаки - життя складається ЛИШЕ з пафосу, у всьому.
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27.11.2024 15:12 Відповісти
Багато чеченців знаєте? Бачили їх у житті?
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27.11.2024 15:21 Відповісти
не багато. У 90-х та на початку 00-х в моєму місті їх багато було. Зараз значно менше. Когось вбили, хтось сам втік. Але 90-сті то геть не показник, там всі "круті" були. Тому я на тих, кого бачила не орієнтуюсь.
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28.11.2024 10:21 Відповісти
Ну так я Вам скажу... Дудаєв та подібні йому - "виняток з правила"... По них про цей народ судить не можна... Якби Дудаєв, Масхадов та їм подібні залишилися живими - Чечня-б не знала "кадирівців". Бо вони старалися зробить з чеченців цивілізований народ... А Кадиров повернув їх у "Середньовіччя"... Чеченці віками на Кавказі вважалися "бандитським" народом. Саме вони займалися, в основному, работоргівлею - крали людей і везли в Цемесську бухту... Там був ринок, де турецькі работоргівці скуповували рабів для Туреччини...
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28.11.2024 12:46 Відповісти
це зрозуміло. Якби Дудаєв був живий, то кадирок би не було, ні старшого, ні молодшого. Але маємо те, що маємо. І все ж не погоджуся - не всі чеченці хвальки. Оно на рашці немає кадирових, а кацапи хто? Хвальки, бандюгани та гвалтівники, тобто також "бандитський народ".
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28.11.2024 14:30 Відповісти
Але чечени відбилися в першу чеченську в девяності, а результат другої: живуть краще рабссіян на дотації раббсіян. Українці так зможуть зараз?
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27.11.2024 21:32 Відповісти
5 російських загарбників на території російської курської області?
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27.11.2024 10:53 Відповісти
саме так, загарбники. з того самого 20 лютого 2013 і по сьогодні всі рашисти зі зброєю, хто її підняв проти України, її територіальної цілісності і суверенитету, українського народу, є загарбниками, агресорами та окупантами, незалежно від того, на території якої країни вони перебувають.
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27.11.2024 11:54 Відповісти
Так , Курськ -наш !)))
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27.11.2024 13:22 Відповісти
а хіба ви не побачили, що на Курщині половина людей спілкується українською, а інша половина напівукраїнським суржиком? То чий Курськ? Те, що свого часу засраха анексувала українські Кубань, Курщину, Білгородщину совсім не робить ці території російськими.
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27.11.2024 15:14 Відповісти
і воює добре, і розповідає добре, і грає на гитарі добре !

сказав би : оце справжній козак Мамай з парсуни, але розумію що ******* українська молодь в 21 ст має свою власну ідентичність

і мені ця ідентичність дуже подобається
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27.11.2024 15:01 Відповісти
5 кацапів полонили 6 наших ?
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27.11.2024 16:01 Відповісти
 
 