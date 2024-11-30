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Українські захисники знищили танк, гармату, гаубицю, 2 міномети та 6 автівок росіян на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" на Краматорському напрямку знищили танк, гармату, гаубицю, 2 міномети та 6 автівок. Спалено 2 склади з БК та позицію ворожих операторів БпЛА. Піхота окупантів теж добряче "отримала".

Відповідне відео роботи наших бійців опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5970) знищення (7204)


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30.11.2024 15:25 Відповісти
 
 