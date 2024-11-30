Українські захисники знищили танк, гармату, гаубицю, 2 міномети та 6 автівок росіян на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" на Краматорському напрямку знищили танк, гармату, гаубицю, 2 міномети та 6 автівок. Спалено 2 склади з БК та позицію ворожих операторів БпЛА. Піхота окупантів теж добряче "отримала".
Відповідне відео роботи наших бійців опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Amber
показати весь коментар30.11.2024 15:25 Відповісти Мені подобається 4
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