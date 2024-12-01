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На Покровському напрямку ворог дуже сильно тисне у напрямку Жовтого та Лисівки, ситуація складна, - командир Дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Литвин

Покровський напрямок

На Покровському напрямку рашисти використовують залізницю для просування, активно тиснуть в районі Жовтого та Лисівки. У самому місті залишається багато цивільних. СБУ виявляє серед них зрадників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі телемарафону повідомив командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Віталій Литвин.

"На Покровському напрямку ворог дуже сильно тисне у напрямку населеного пункту Жовте та Лисівка. Тобто в районі Жовтого є залізна дорога й ворог вздовж неї хоче просуватися саме до Покровська. Ворог хапається за якийсь лінійний об'єкт й вздовж нього намагаються просуватися", - зазначив військовий.

Через погоду  постійно ускладнюється проведення аеророзвідки.

"Немає відчуття, що у ворога закінчуються сили", - заявив він.

Окрім того, Литвин повідомив, що була ситуація, коли росіяни штурмують у кількості 30 осіб, їх знищують й через 30-40 хв знову прибуває група 20-30 військових РФ , які просто переступили тіла й пішли далі штурмувати Сили оборони.

"Бувають такі ситуації, у мене нещодавно було спілкування з командирами дивізіонів артилерії, самохідних гаубиць. Була така ситуація днями, що просто оборонці виявили ворога у кількості 30 осіб особового складу, завдали артилерійського удару, було знищено близько 20 ворогів, 10 отримали поранення і через 30-40 хв знову прибула група 20-30 військових РФ, які просто переступили тіла й пішли далі штурмувати Сили оборони, які потім також були знищені",- розповів Литвин.

У Покровську залишається багато цивільних, серед яких є зрадники

"Дуже багато громадян, які не покидають своє місто. У деяких є надія, що місто встоїть, Сили оборони втримають лінію фронту і вони далі будуть проживати. Деякі кажуть, що вони не знають, куди їхати, - розповів Литвин.

Він додав, що СБУ також виявляє людей серед місцевих, які лояльні до РФ і займаються корегуванням ударів.

Нагадаємо, глава спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фрейдінг вважає, що ЗСУ доведеться вийти з Покровська наприкінці 2024 року або на початку наступного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 46 атак відбито на Курахівському напрямку. Ворог докладає основних зусиль біля 10 населених пунктів, - Генштаб

Автор: 

бойові дії (3770) Покровськ (621) Жовте (7) Лисівка (6)


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Німці-німці, що ж ви лише тільки язиками мелете ! ? Невже лицарські подвиги вас вже не надихають ? Невже ви славу на полі бою розміняли на ніжне баварське пиво ?
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01.12.2024 13:46 Відповісти
Ми ж ті фортифікаціі набудували - де лісопосадка немає -- де залізниця - немає - от кацапи и ними лізуть
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01.12.2024 13:52 Відповісти
При такій динаміці просування русні, то місяць липень оборона Києва ,бо зараз хоч якісь рубежі є, а потім маршкидки
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01.12.2024 14:22 Відповісти
Жовте впало, на жаль
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01.12.2024 14:32 Відповісти
Якщо втратити Покровськ, про визволення Юр'ївки можна забути!
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01.12.2024 14:46 Відповісти
Пошла новая фишка , сейчас бегут не через Молдавию а через Покровск и другие населенные пункты рядом , прийезжают прячатся приходит рф и едут в эвропу , опасно но безплатно и ТЦК нет и СБУ тоже ,ДЕШЕВО И СЕРДИТО
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01.12.2024 15:21 Відповісти
Величезне прохання до всіх молільників та інших добрих людей розкинути по відомим вам групам прохання про молитву за 150 тернопільську бригаду.

Їм наказують здатися в полон.Ситуація подібна до Азову

Сергій та побратими.

Люди,допомагайте!!

Молитва творить дива

Це прохання від дружини одного з воїнів)))
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01.12.2024 15:32 Відповісти
 
 