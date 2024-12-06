62 військовослужбовця отримали нагороди від Києва, 15 з них - посмертно, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко в День Збройних Сил України привітав військовослужбовців та вручив медалі "Честь. Слава. Держава" в столичній мерії.

Про це повідомляється на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороди отримали 62 військовослужбовця. В тому числі добровольці, які воюють у складі іноземних батальйонів. 15 нагород присвоєні посмертно. Відзнаки від столиці отримали родини загиблих Героїв.

"Вже понад 10 років наша держава протистоїть російській агресії. Останніх майже 3 роки триває особливо драматичний період нашої боротьби – повномасштабна варварська війна, з якою вдерлася на нашу землю росія. Шановні Захисники та Захисниці, ви ризикуєте своїм життям, щоб наші діти могли жити в вільній демократичній країні. Захищаєте європейське майбутнє нашої держави. Ми пам’ятаємо й шануємо всіх Героїв, які віддали свої життя в боях за Україну. Ми допомагаємо воїнам, які сьогодні б’ються на передовій, та ветеранам, які потребують нашої уваги і підтримки", – сказав Кличко.

Мер зазначив, що цього року Київ виділив з міського бюджету на підтримку захисників майже 10 млрд грн і постійно шукає можливості, щоб збільшувати допомогу військовим та соціальну підтримку киян-ветеранів.

"Від початку 2024 року від громади Києва ми передали на фронт майже 14 000 БпЛА різних типів. Передаємо системи РЕБ, автівки, інше необхідне спорядження. Також столиця відправила на фронт понад 100 нових автівок. А майже 3000 БпЛА різних типів, спорядження, броньовані авто "Кобра" спрямували на фронт в якості благодійної допомоги", - розповів Кличко.

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Крім того, він повідомив, що Київ виплачує пораненим киянам-захисникам 45 тис. грн, які можна отримати дистанційно через "Портал Захисників та Захисниць". Також отримують виплати від міста діти загиблих Героїв, непрацездатні батьки і дружини. Для ветеранів створено центр комплексної підтримки "Київ Мілітарі Хаб", де можна отримати інформацію про всі послуги, пільги, виплати, а також супровід в їх оформленні.

За словами мера, з наступного року Київ співфінансуватиме забезпечення ветеранів сучасними протезами високої функціональності. Максимальна вартість, яку оплачує держава, – до 2 млн. грн. Столиця доплачуватиме ще до 1,5 мільйона на одну людину.

Першим в Україні Київ запровадив і компенсацію за купівлю авто для ветеранів з інвалідністю. І вже протягом року надає компенсацію в розмірі понад 500 тис. грн за придбання автомобіля цій категорії киян. А у 2025-му столиця частково компенсуватиме переобладнання вже наявного авто для потреб ветеранів з інвалідністю – у розмірі до 100 тис. грн, наголосив Віталій Кличко.