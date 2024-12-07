Доба на Донеччині: Дві людини поранено в Котлиному, під обстрілами перебували три райони

Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 7 грудня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

Під постійними обстрілами Курахове і прилеглі села. У Покровську пошкоджено 2 будинки і газогін, у Котлиному поранено 2 людини, зруйновано будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.



Як зазначається, загалом за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 570 людей, зокрема 53 дитини.

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