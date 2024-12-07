Доба на Донеччині: Дві людини поранено в Котлиному, під обстрілами перебували три райони
Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 7 грудня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
Під постійними обстрілами Курахове і прилеглі села. У Покровську пошкоджено 2 будинки і газогін, у Котлиному поранено 2 людини, зруйновано будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 570 людей, зокрема 53 дитини.
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