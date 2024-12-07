"Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки

У ніч на суботу, 7 грудня 2024 року, війська РФ здійснили чергову атаку з застосуванням ударних БпЛА на Київщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Постраждалих серед населення немає.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - уточнив Кравченко.

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Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено 8 приватних будинків, 2 вантажні автомобілі, господарські приміщення. У будинках вибиті вікна та двері, посічені фасади.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.