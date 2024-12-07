"Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки
У ніч на суботу, 7 грудня 2024 року, війська РФ здійснили чергову атаку з застосуванням ударних БпЛА на Київщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
Постраждалих серед населення немає.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - уточнив Кравченко.
Наслідки ворожої атаки
За даними ОВА, в одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено 8 приватних будинків, 2 вантажні автомобілі, господарські приміщення. У будинках вибиті вікна та двері, посічені фасади.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
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