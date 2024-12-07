Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "обмеженого дефолту"
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні RD - обмежений дефолт.
Про це йдеться на сайті рейтингового агенства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".
Реструктуризація боргу
Як зазначається, Україна продовжує процес реструктуризації свого зовнішнього боргу.
"Очікується, що призупинення обслуговування боргу триватиме до завершення процесу реструктуризації боргу. Укренерго не сплатило відстрочені відсотки 9 листопада 2024 року. РДЕ України в іноземній валюті залишиться на рівні "RD" до тих пір, поки Fitch не оцінить завершення обмінів та нормалізацію відносин зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів", - повідомили у Fitch.
Рейтинги України у національній валюті збережено на рівні "CCC+". Значна частина національного боргу належить НБУ та українським банкам.
"На нашу думку, така структура власності обмежить вигоди для України від будь-якої реструктуризації боргу за кредитами, оскільки створить потенційні фіскальні витрати. Така реструктуризація також може створити ризики для стабільності фінансового сектору та зашкодити розвитку внутрішнього боргового ринку", - йдеться у повідомленні Fitch.
Очікування
Fitch очікує, що дефіцит загальнодержавного бюджету залишатиметься на високому рівні у 2025 році, становлячи 19,1% та 19,2% відповідно.
Агентство прогнозує, що незважаючи на нещодавнє ухвалення підвищення податків, високий рівень видатків на оборону та зменшення обсягів іноземних грантів сприятимуть збереженню значного дефіциту.
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напевно їм носять, чи що...
На жаль НІ!
Тому що одна з головних вад корупції:
Що би корупціонер "заробив" мільйон долларів, він "змушений" витратити (розтринкати) мінімум ДЕСЯТЬ державних мільйонів!
Корупція не живе на доходах країни, корупція живе на ВИТРАТАХ.
Причому набираються нові короткострокові які потрібно буде віддавати за пару років.
може пора щось змінювати?