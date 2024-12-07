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Новини
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Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "обмеженого дефолту"

fitch,ratings

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні RD - обмежений дефолт.

Про це йдеться на сайті рейтингового агенства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Реструктуризація боргу

Як зазначається, Україна продовжує процес реструктуризації свого зовнішнього боргу.

"Очікується, що призупинення обслуговування боргу триватиме до завершення процесу реструктуризації боргу. Укренерго не сплатило відстрочені відсотки 9 листопада 2024 року. РДЕ України в іноземній валюті залишиться на рівні "RD" до тих пір, поки Fitch не оцінить завершення обмінів та нормалізацію відносин зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів", - повідомили у Fitch.

Рейтинги України у національній валюті збережено на рівні "CCC+". Значна частина національного боргу належить НБУ та українським банкам.

"На нашу думку, така структура власності обмежить вигоди для України від будь-якої реструктуризації боргу за кредитами, оскільки створить потенційні фіскальні витрати. Така реструктуризація також може створити ризики для стабільності фінансового сектору та зашкодити розвитку внутрішнього боргового ринку", - йдеться у повідомленні Fitch.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агентство Fitch підвищило рейтинги українських банків

Очікування

Fitch очікує, що дефіцит загальнодержавного бюджету залишатиметься на високому рівні у 2025 році, становлячи 19,1% та 19,2% відповідно.

Агентство прогнозує, що незважаючи на нещодавнє ухвалення підвищення податків, високий рівень видатків на оборону та зменшення обсягів іноземних грантів сприятимуть збереженню значного дефіциту.

Автор: 

Fitch (334) борг (2138) облігації (1493)


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Топ коментарі
+12
Якщо потрусити МСЕКи,ТЦК,ВЛК,прокурорів,суддів,депутатів, то можна весь борг України виплатит та ще й залишиться!
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07.12.2024 14:18
+8
То картинки для худоби яка обрала ЗЕ лайно і не хоче вірити що вони зробили щось не так. І вірять що ще назламно їх веде до перемоги
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07.12.2024 15:21
+6
Прикольне псевдо для Шмигаля...."Обмежений дефолт"...
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07.12.2024 14:18
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Прикольне псевдо для Шмигаля...."Обмежений дефолт"...
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07.12.2024 14:18 Відповісти
Якщо потрусити МСЕКи,ТЦК,ВЛК,прокурорів,суддів,депутатів, то можна весь борг України виплатит та ще й залишиться!
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07.12.2024 14:18 Відповісти
і де вони ті гроші беруть..?
напевно їм носять, чи що...
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07.12.2024 14:23 Відповісти
Навіть якщо це було би реально...
На жаль НІ!
Тому що одна з головних вад корупції:
Що би корупціонер "заробив" мільйон долларів, він "змушений" витратити (розтринкати) мінімум ДЕСЯТЬ державних мільйонів!
Корупція не живе на доходах країни, корупція живе на ВИТРАТАХ.
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07.12.2024 14:35 Відповісти
Це ви розказуєте про те коли корупціонери крадуть з бюджету. А ще ж вони беруть гроші у людей чи компаній. Наприклад суддя взяв гроші щоб винести рішення вигідне для якоїсь компанії.
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07.12.2024 15:08 Відповісти
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07.12.2024 14:18 Відповісти
з точністю до навпаки : замість пляшок-асВальт, замість дітей діди...
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07.12.2024 14:31 Відповісти
То картинки для худоби яка обрала ЗЕ лайно і не хоче вірити що вони зробили щось не так. І вірять що ще назламно їх веде до перемоги
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07.12.2024 15:21 Відповісти
відбулавте бубу ще раз і слово "обмежений" щезне
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07.12.2024 14:20 Відповісти
позавчора писали що золотовалютні запаси зросли у рази за рік.
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07.12.2024 14:20 Відповісти
як у кого..
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07.12.2024 14:24 Відповісти
То кошти які будуть спрямовані після завершення війни на виплату кредитів, тому що зараз багато кредитів не анулювали а просто відсрочили виплати.
Причому набираються нові короткострокові які потрібно буде віддавати за пару років.
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07.12.2024 16:35 Відповісти
трошки вагітна )
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07.12.2024 14:25 Відповісти
Легенькии дефолт на грані фола
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07.12.2024 14:46 Відповісти
А де береться та воля і непокаранисть будь якоі влади? 2004 - Бандити повинні сидідіти у тюрмах! Сиділи? 2014 - Покарати вбивць! Покарали? Якщо після виборорів (наступних, можливих не знаю коли...) всі тюрми не будуть набиті зеленими, депутами, МСЕК, інвалідами прокурорами - то тоді Украіні дійсно п...ць якіб не були втрати або повернення терріторій. Бо не покарані надальше ворують ще більше. Ба мабуть 73% знов не зрощуміють
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07.12.2024 14:58 Відповісти
В країні дефолт, депутати та чиновники собі підвищугють зарплати, наріду податки,
може пора щось змінювати?
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07.12.2024 15:11 Відповісти
ви розмножуєтесь чи клонуєтесь? Mart ad392ebaРеєстрація: 25.10.2024
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07.12.2024 15:43 Відповісти
Кінець епохи бідності, нє?
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07.12.2024 15:21 Відповісти
дефолт- знецінення вартості держави ,і реальна підготовка до розпродажу...
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07.12.2024 15:26 Відповісти
Дефолт для пересічних українців! У ставлеників та керманичів, зеленої влади все гаразд, накрали стільки, що і праправнукам буде вдосталь, навідь для самої дорогої, щодо життя, європейської країни!
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07.12.2024 15:49 Відповісти
Яка підготовка, це завершення розпродажу, розпродаж та дерибан державної власності започаткував ще кучмо, до нього всі підприємства працювали та збагачували державу, а як він прийшов, то товари та послуги стали людям начебто непотрібні, а назвав це приватизацією, звісно, назвати ж деребаном, якось невдобно
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07.12.2024 16:17 Відповісти
"...Укренерго не сплатило відстрочені відсотки 9 листопада 2024 року..." - а шо сі стало? У батька немає золотого запасу?
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07.12.2024 15:39 Відповісти
Козлостан замість того щоб розвиватись та процвітати - йде на дно і тягне за собою такі країни як Україна, Грузія, Молдова та інші асисільовані народи.
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07.12.2024 17:44 Відповісти
Буцімто дефолт вже був, а зараз пост-дефолтний стан за рахунок Заходу.
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07.12.2024 23:00 Відповісти
 
 