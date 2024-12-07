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Новини Агресія Росії проти України
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Через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждала дитина на Харківщині

На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дві дитини

У с. Качалівка Богодухівського району Харківської області від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждала дитина.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подія сталася сьогодні після 14 години. Пристрій, який дитина підняла із землі, вибухнув у руці.

За даними ОВА, постраждав 12-річний хлопчик, у нього уламкові поранення. Дитину госпіталізували.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 16 дітей, ще 86 - постраждали.

Автор: 

вибухівка (470) діти (5064) Харківська область (775) Качалівка (1)


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Звідки у тилу ті предмети?
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07.12.2024 17:02 Відповісти
який тил?? це прифронтовий район, який піддавався дистанційному мінуванню із самого початку вторгнення.
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07.12.2024 21:08 Відповісти
Якого йуха тоді там вештаються цивільні?
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08.12.2024 20:06 Відповісти
взагалі-то цивільні там живуть, у них там житло, а дистанційне мінування характерно тим, що дитина може у себе на подвір'ї вилізти на дах сараю, і підірватись прямо на даху.
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09.12.2024 08:49 Відповісти
 
 