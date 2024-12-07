Через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждала дитина на Харківщині
У с. Качалівка Богодухівського району Харківської області від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждала дитина.
Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що подія сталася сьогодні після 14 години. Пристрій, який дитина підняла із землі, вибухнув у руці.
За даними ОВА, постраждав 12-річний хлопчик, у нього уламкові поранення. Дитину госпіталізували.
Нагадаємо, раніше повідомлялося що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 16 дітей, ще 86 - постраждали.
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Александр Иванов #442761
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Urs
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