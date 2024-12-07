Окупанти дистанційно мінують логістичні маршрути ЗСУ, це ускладнює постачання ресурсів, - офіцер НГУ "Рубіж" Черняк

Російські загарбники дистанційно мінують логістичні маршрути Збройних Сил України, що значно ускладнює постачання ресурсів.

Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк, передає ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах погіршення погоди та бездоріжжя таких маршрутів не так багато, і, на жаль, ворог про них знає, тому намагається максимально на них впливати",- сказав офіцер ЗСУ.

Окрім цього, Черняк розповів про зміну в тактиці штурмів росіян позицій українських військових. За його словами, раніше загарбники діяли малими штурмовими групами, але тепер атаки стають дедалі масованішими.

"Скоро, ймовірно, повернуться ті самі старі "м’ясні" штурми, якими ми їх ще пам’ятаємо. Якщо раніше вони діяли малими штурмовими групами по п’ять-шість людей, то тепер такі атаки стають дедалі масованішими",- розповів військовий.

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