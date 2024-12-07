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Новини Війна
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Окупанти дистанційно мінують логістичні маршрути ЗСУ, це ускладнює постачання ресурсів, - офіцер НГУ "Рубіж" Черняк

ворог дистанційно мінує логістичні шляхи

Російські загарбники дистанційно мінують логістичні маршрути Збройних Сил України, що значно ускладнює постачання ресурсів.

Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк, передає ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах погіршення погоди та бездоріжжя таких маршрутів не так багато, і, на жаль, ворог про них знає, тому намагається максимально на них впливати",- сказав офіцер ЗСУ.

Окрім цього, Черняк розповів про зміну в тактиці штурмів росіян позицій українських військових. За його словами, раніше загарбники діяли малими штурмовими групами, але тепер атаки стають дедалі масованішими.

"Скоро, ймовірно, повернуться ті самі старі "м’ясні" штурми, якими ми їх ще пам’ятаємо. Якщо раніше вони діяли малими штурмовими групами по п’ять-шість людей, то тепер такі атаки стають дедалі масованішими",- розповів військовий.

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Автор: 

армія рф (17337) мінування (1218) логістика (54)


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тобто погіршення погоди та бездоріжжя лише у НГУ в обороні

а у руснявих покидьків асфальт + сонце
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07.12.2024 20:00 Відповісти
А ЗСУ мінують маршрути ?
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07.12.2024 20:11 Відповісти
так, це звичайна практика цієї війни.
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07.12.2024 20:43 Відповісти
Зараз фактично вирішальні тижні. І замість того, щоб зупинити фронт відправивши 50% поліції та інших чиновників в прифронтову зону, вони усі чилять у тилу. Клоуни.
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07.12.2024 20:28 Відповісти
Україна підписала чимало домовленостей про своє роззброєння. Здали ядерну зброю, бомбардувальники розрізали на металобрухт. Розбивали крилаті ракети, знищено частину власних переносних зенітно-ракетних комплексів. А ще ми підписали Оттавську конвенцію ,(підписали угоду 24 лютого 1999 року у Нью-Йорку та ратифікувала її 27 грудня 2005 року), про знищення протипіхотних мін. Ці міни вважаються "забороненими" , та тільки для тих, хто підписав цю конвенцію. Але наш ворог росія цю конвенцію не підписувала. На час підписання угоди Україна мала п'ятий найбільший арсенал протипіхотних мін у світі після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану. .Скандал зі знищенням мін ПФМ-1 та ПФМ-1С був ще при Порошенку, Тоді вдалося зупинити цей процесс і врятувати ці резерви мін від ліквідації, і РНБО логічно вирішила, що до кінця війни міни знищувати не можна. Але при зеленському знищення мін відновили, і знищили іх більше 3 млн ! По суті керівництво України роззброїло власну державу під час війни інтересах рф. Той же Чонгар, тільки в іншому фрматі. Але скоіла цей злочин та сама людина.
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07.12.2024 21:09 Відповісти
 
 