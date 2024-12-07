Основна фаза операції з розмінування Чорного моря триватиме 3-5 років,- Плетенчук

Україна готується до операції з розмінування акваторії Чорного моря. Уже створено протимінний дивізіон, штаб операції, а саму операцію розроблено. Основна фаза операції з розмінування Чорного моря може тривати від трьох до п’яти років.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Протимінний дивізіон створено, штаб операції створено, а саму операцію розроблено. Штаб операції тренувався на Сіверизі в умовах, які були доступні. Станом на зараз ми маємо як мінімум п’ять протимінних кораблів, які будуть залучені до цієї роботи в майбутньому",- розповів Плетенчук.

Речник зазначив, що розмінування Чорного моря є не лише проблемою України, а й Румунії, Болгарії та Туреччини. Тому в цьому процесі Україна сподівається на підтримку вищезгаданих країн.

"Було б непогано, якби вони також долучилися до операції, адже роботи там доволі багато. Якщо до цього формату приєднаються інші країни, які зацікавлені в цьому унікальному досвіді і готові нам допомогти, ми радо співпрацюватимемо зі всіма, хто запропонує свою допомогу",- сказав Плетенчук.

Читайте також: Україна може долучитися до розмінування Чорного моря, формат ще визначається, - посол Боднар

Він також розповів, що активна фаза операції включатиме розмінування шляхів комунікації, якірних стоянок і триватиме кілька місяців. Водночас основна фаза може зайняти від трьох до п’яти років.

"На жаль, навіть після цього робота не завершиться. Наші сапери досі знаходять міни Другої світової війни. Буквально нещодавно військові моряки знешкодили шість таких мін. Щоразу під час шторму це новий виклик, адже міни можуть переміщуватися",- додав Плетенчук.

Читайте також: Посилення безпеки, деокупація та отримання компенсацій: уряд схвалив план реалізації Стратегії морської безпеки України