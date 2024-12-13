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СБУ створила чатбот "Спали ФСБешника": громадяни зможуть повідомляти про російських спецслужбістів

СБУ створила чатбот

Служба безпеки України запустила офіційний чатбот "Спали ФСБешника" для протидії вербуванню громадян російськими спецслужбами.

Про це СБУ повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Чатбот створено у Telegram, оскільки саме його найчастіше використовують спецслужби РФ.

"Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!" - наголосили в СБУ.

Також читайте: Шпигували для ФСБ під виглядом "квест-гри": СБУ затримала групу підлітків у Харкові. ФОТОрепортаж

Як це працює?

Громадянин може відкрити чатбот за посиланням t.me/spaly_fsb_bot та написати, який саме злочин їм пропонували скоїти росіяни. До повідомлення потрібно додати інформацію про контакт, який хотів завербувати громадянина, та інші деталі, що допоможуть викрити зловмисників.

СБУ створила чатбот "Спали ФСБешника": яка його мета?

СБУ гарантує конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьовано Службою безпеки.

"Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде "своїм другом" для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення", - підсумували там.

Також читайте: На замовлення РФ підпалювали авто та будівлі на півдні України: Затримано трьох російських агентів, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+7
Зливаймо Єрмака та Зеленського!!!
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13.12.2024 15:11
+5
В мене нема тєлєги...куди можна надіслати фото
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13.12.2024 15:27
+2
"Спали ФСБешника".
Ну, добре,назвали козиря.
А,що,і спалити можна,чи це прикол?
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13.12.2024 15:11
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Зливаймо Єрмака та Зеленського!!!
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13.12.2024 15:11 Відповісти
"Спали ФСБешника".
Ну, добре,назвали козиря.
А,що,і спалити можна,чи це прикол?
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13.12.2024 15:11 Відповісти
У ФСБшному Телеграмі чат бот проти ФСБ
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13.12.2024 15:13 Відповісти
А на д'єрмака ''маляву'' приймуть до руху?
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13.12.2024 15:18 Відповісти
Оце й вати ім напіввати попаде)
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13.12.2024 15:24 Відповісти
не вмію відкрити чатбот і потрібен він чи ні питання. та Ви без чатбота у ВР перевірте бужанських шевченків шуфричів бойків і подібних виродків ще можете червоненків гордонів єрмаків тільки не шукайте їхніх кураторів фсб.. ці гниди самі і за куратора і за ворога для України.
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13.12.2024 15:25 Відповісти
В мене нема тєлєги...куди можна надіслати фото
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13.12.2024 15:27 Відповісти
А мусорів? Куди зливати????? Це лайно нікуди не пролазе, сидять по кафешкам, двері роблять ширшими за ці мордяки
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13.12.2024 15:32 Відповісти
Хочу запитати СБУ - чому Іллю Вітюка не покарано?
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13.12.2024 15:43 Відповісти
де дають на це бензин?
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13.12.2024 15:57 Відповісти
Краще "Застріль фсб ешника"
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13.12.2024 16:26 Відповісти
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13.12.2024 16:43 Відповісти
 
 