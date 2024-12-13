СБУ створила чатбот "Спали ФСБешника": громадяни зможуть повідомляти про російських спецслужбістів

Служба безпеки України запустила офіційний чатбот "Спали ФСБешника" для протидії вербуванню громадян російськими спецслужбами.

Про це СБУ повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Чатбот створено у Telegram, оскільки саме його найчастіше використовують спецслужби РФ.

"Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!" - наголосили в СБУ.

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Як це працює?

Громадянин може відкрити чатбот за посиланням t.me/spaly_fsb_bot та написати, який саме злочин їм пропонували скоїти росіяни. До повідомлення потрібно додати інформацію про контакт, який хотів завербувати громадянина, та інші деталі, що допоможуть викрити зловмисників.

СБУ гарантує конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьовано Службою безпеки.

"Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде "своїм другом" для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення", - підсумували там.

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