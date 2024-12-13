Литва підтвердила підтримку у підготовці Сил оборони, - Сирський

Литва підтвердила наміри продовжувати надання військової допомоги Україні, зокрема у підготовці особового складу Сил оборони.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

У рамках зустрічі з литовською делегацією на чолі з генералом Раймундасом Вайкшнорасом, командувач Збройних Сил України обговорив важливі питання для посилення обороноздатності країни. Серед ключових тем - хід відбиття російської агресії, загальна ситуація на лінії фронту та потреби в озброєнні і військовій техніці.

"Обговорив питання розвитку військового співробітництва, зокрема, за напрямком підготовки особового складу Сил оборони України за участі інструкторів збройних сил Литовської Республіки в рамках багатонаціональної операції на території Великої Британії та Місії Європейського Союзу і Командування НАТО", - зазначив Сирський.

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Український командувач висловив щиру подяку Литві за значну підтримку у боротьбі за незалежність, за надані озброєння, техніку, боєприпаси та високотехнологічне обладнання, а також за реабілітацію поранених військовослужбовців. Генерал Вайкшнорас підтвердив, що Литва продовжить надавати матеріально-технічну допомогу та підтримку у підготовці Сил оборони України в 2025 році.

"Ми високо цінуємо внесок Литви у створення Коаліції з розмінування та активну допомогу у рамках інших коаліцій на підтримку України", - додав головнокомандувач.

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