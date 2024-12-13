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армія рф (16162) спецпризначенці (215) БТР (266) Курськ (845)

"Птахи Мадяра" ліквідували російський БТР-82: ворог залишив своїх поранених напризволяще на Курщині. ВIДЕО

Українські військові з 414-го полку СБС "Птахи Мадяра" вразили "м'ясний динамічний захист" російського БТР-82, а потім знищили і саму бойову машину в районі населеного пункту Погребкі Курської області.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивіться, наскільки їм пох*й на своїх вбитих та важкопоранених побратимів, які вивалилися з БТР після першого прильоту. Решта десанту на це навіть уваги не звернула, а продовжила виконувати бойову задачу", - йдеться у повідомленні.

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Птахи форева!))) А "дінамічний захист" таки спрацював, але швидко закінчився.
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13.12.2024 17:03 Відповісти
фарширований "дінамічний захист"
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13.12.2024 17:07 Відповісти
гарна робота... русня не люди...
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13.12.2024 17:03 Відповісти
А нафіга вони потрібні цапам. Поранені цапи мають застрелитись
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13.12.2024 17:03 Відповісти
Їбанаріум для козломордих у власному тирлі, як вони й **********.
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13.12.2024 17:05 Відповісти
На 1:10 два лаптеногих приняли правильное решение и добровольно ,и главное-самостоятельно, стали "хорошими" кацапами.Хотя могли самовыпилиться еще в расположении.Посему-пельмени родственникам не выдавать.Ограничиться билетом в цирк.Одним на две семьи.Гойда,товарищи.
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13.12.2024 17:39 Відповісти
Україна "голосно та радісно" зустріла "м'ясний" штурм злочинців. Росія тихо та скромно - забула про злочинців... Війна триває.
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13.12.2024 17:39 Відповісти
Останній поразкинув мізками.
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13.12.2024 18:07 Відповісти
 
 