"Птахи Мадяра" ліквідували російський БТР-82: ворог залишив своїх поранених напризволяще на Курщині. ВIДЕО
Українські військові з 414-го полку СБС "Птахи Мадяра" вразили "м'ясний динамічний захист" російського БТР-82, а потім знищили і саму бойову машину в районі населеного пункту Погребкі Курської області.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Подивіться, наскільки їм пох*й на своїх вбитих та важкопоранених побратимів, які вивалилися з БТР після першого прильоту. Решта десанту на це навіть уваги не звернула, а продовжила виконувати бойову задачу", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.12.2024 17:03 Відповісти Мені подобається 6
Viktor Lukiianchuk
показати весь коментар13.12.2024 17:07 Відповісти Мені подобається 0
Hanka Panyanka
показати весь коментар13.12.2024 17:03 Відповісти Мені подобається 6
sulima ivan
показати весь коментар13.12.2024 17:03 Відповісти Мені подобається 10
Trevo Trow
показати весь коментар13.12.2024 17:05 Відповісти Мені подобається 1
✘
олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар13.12.2024 17:39 Відповісти Мені подобається 2
ирина ира 7f747c0d
показати весь коментар13.12.2024 17:39 Відповісти Мені подобається 1
Семн Семныя
показати весь коментар13.12.2024 18:07 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...