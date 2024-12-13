"Птахи Мадяра" ліквідували російський БТР-82: ворог залишив своїх поранених напризволяще на Курщині. ВIДЕО

Українські військові з 414-го полку СБС "Птахи Мадяра" вразили "м'ясний динамічний захист" російського БТР-82, а потім знищили і саму бойову машину в районі населеного пункту Погребкі Курської області.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Подивіться, наскільки їм пох*й на своїх вбитих та важкопоранених побратимів, які вивалилися з БТР після першого прильоту. Решта десанту на це навіть уваги не звернула, а продовжила виконувати бойову задачу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці "Омега" Нацгвардії показали штурм позицій ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО