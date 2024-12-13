Представлено антикорупційну програму та навчальний проєкт з доброчесності на 2025-2026 роки, - Міноборони

Міністерство оборони України презентувало нову антикорупційну програму та уніфіковану навчальну програму виховання доброчесності у військовій освіті під час міжнародного форуму.

Про це повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт нової антикорупційної програми на 2025-2026 роки було представлено в рамках V Міжнародного науково-практичного форуму "Ефективне врядування та виховання доброчесності в секторі безпеки та оборони".

"Форум є платформою для обміну досвідом між українськими та міжнародними експертами, він об'єднує наші спільні зусилля для зміцнення культури доброчесності на всіх рівнях та протидії корупції", - зазначає Мельник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони виділить 1,1 млрд грн на закупівлю БПЛА. Кошти підуть безпосередньо бригадам, - Шмигаль

Під час заходу також було презентовано уніфіковану навчальну програму з виховання доброчесності, яка стане частиною військової освіти.

Серед результатів форуму - напрацювання спільних проєктів, рекомендації щодо впровадження стандартів доброчесності, а також відзначення переможців IV Молодіжного конкурсу "Разом проти корупції!" та ІІ Хакатону з виховання доброчесності.

Захід організовано за участі Програми НАТО з виховання доброчесності, Академії оборони Великої Британії, Центру з питань доброчесності в оборонному секторі Норвегії (CIDS) та громадської організації "Незалежна антикорупційна комісія (НАКО)".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони виділить бригадам ЗСУ ще 1,1 мільярда на закупівлю дронів