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Представлено антикорупційну програму та навчальний проєкт з доброчесності на 2025-2026 роки, - Міноборони

Міноборони презентувало антикорупційну та навчальну програми

Міністерство оборони України презентувало нову антикорупційну програму та уніфіковану навчальну програму виховання доброчесності у військовій освіті під час міжнародного форуму.

Про це повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт нової антикорупційної програми на 2025-2026 роки було представлено в рамках V Міжнародного науково-практичного форуму "Ефективне врядування та виховання доброчесності в секторі безпеки та оборони". 

"Форум є платформою для обміну досвідом між українськими та міжнародними експертами, він об'єднує наші спільні зусилля для зміцнення культури доброчесності на всіх рівнях та протидії корупції", - зазначає Мельник.

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Під час заходу також було презентовано уніфіковану навчальну програму з виховання доброчесності, яка стане частиною військової освіти.

Серед результатів форуму - напрацювання спільних проєктів, рекомендації щодо впровадження стандартів доброчесності, а також відзначення переможців IV Молодіжного конкурсу "Разом проти корупції!" та ІІ Хакатону з виховання доброчесності.

Захід організовано за участі Програми НАТО з виховання доброчесності, Академії оборони Великої Британії, Центру з питань доброчесності в оборонному секторі Норвегії (CIDS) та громадської організації "Незалежна антикорупційна комісія (НАКО)".

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Топ коментарі
+6
Емблема проекта - мармиза Резнікова з яйцями по канту. Їпануте зелене шапіто.
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13.12.2024 17:43
+5
Це після того як МО перекинуло (через Кабмін) 23 мільярди на ДПСУ щоби вони купили в сумнівної фірми повітря...
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13.12.2024 17:48
+4
Корупціонери будуть вчити доброчесності 😆
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13.12.2024 17:52
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13.12.2024 17:41 Відповісти
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13.12.2024 18:43 Відповісти
Емблема проекта - мармиза Резнікова з яйцями по канту. Їпануте зелене шапіто.
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13.12.2024 17:43 Відповісти
Це мабуть - аби поржать.
Розраховано на ідіотів та виборців Зеленського (різницію неозброєним оком не видно).
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13.12.2024 17:48 Відповісти
Це після того як МО перекинуло (через Кабмін) 23 мільярди на ДПСУ щоби вони купили в сумнівної фірми повітря...
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13.12.2024 17:48 Відповісти
Корупціонери будуть вчити доброчесності 😆
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13.12.2024 17:52 Відповісти
заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник - це в них що - є окрема бригада, яка воює на фронті и це бойовий хенерал? D
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13.12.2024 17:54 Відповісти
на Авдеевских фронтах воевал.
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13.12.2024 18:54 Відповісти
Кому війна, а кому ху...нею заниматься треба. Мабуть перемога вже близько, тому і готуються займатися чимось окрім війни
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13.12.2024 17:58 Відповісти
пі-да-ра-си.
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13.12.2024 18:04 Відповісти
на скільки мені відомо, пі-да-ра-си гроші не крадуь.
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13.12.2024 18:53 Відповісти
Коли піде ця зелена наволоч з влади, для психіатрів і психологів непочатий край роботи по вивченню феномена випускників трускавецького вишу, це окремий вид двоногих.
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13.12.2024 18:08 Відповісти
Наркомани проти наркотиків .
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13.12.2024 18:13 Відповісти
Доки це не трапилось,можна 3,14здити усе по карманах.
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13.12.2024 18:20 Відповісти
Це що? Антикорупційна програма складена корупціонерами? Шапіто зелене.
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13.12.2024 18:52 Відповісти
 
 