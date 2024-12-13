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РФ використала піар-заяву Орбана про "різдвяне перемир’я" для підготовки до нового удару по енергетиці України, - радник Зеленського Литвин

Різдвяне перемир’я Орбана: у Зеленського прокоментували

Заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про так зване різдвяне перемир'я між Україною та РФ є "піаром заради заголовків" і тільки допомогли Росії підготуватися до чергового масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

Зараз ми бачимо, що цей піар пана Орбана був просто використаний Москвою для прикриття підготовки чергового ракетного удару по нашій енергетиці, російські ракети навіть знову наблизились до кордонів країн ЄС", - сказав він.

Литвин зазначив, що "зосередившись на яскравих заголовках", прем'єр-міністр Угорщини у підсумку допоміг Москві з її новою атакою й додав, що Україна постійно працює з усіма партнерами над координацією зусиль щодо тиску на РФ, аби прийти до "миру з надійними гарантіями".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про різдвяне перемир’я: Ми зробили все, що могли

Дзвінок Орбана Путіну

Раніше повідомлялося, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із обраним президентом США Дональдом Трампом провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".

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Топ коментарі
+4
А підказав рашистам хто? Той самий Литвин.... А може й сам Єрмак.
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13.12.2024 18:01
+4
Дядя радник президента з комунікації, Дмитро Литвин, ти дурак ???
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13.12.2024 18:22
+3
Для чого тримають т.з. "радників"? Шоб їх ротом втирать наріду всяку куєту і не нести відповідальності...
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13.12.2024 18:07
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А підказав рашистам хто? Той самий Литвин.... А може й сам Єрмак.
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13.12.2024 18:01 Відповісти
Від тебе лаптями смердит.
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13.12.2024 18:19 Відповісти
В даному випадку все вірно сказано.
Відповідальність орбана за обстріли очевидна.
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13.12.2024 19:04 Відповісти
Для чого тримають т.з. "радників"? Шоб їх ротом втирать наріду всяку куєту і не нести відповідальності...
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13.12.2024 18:07 Відповісти
А я попереджав! Казав що після висеру сіярти у липні прилетіло по Охматдиту, і зараз очікувати треба чогось подібного, сіярта пару днів назад висрався про потужні потуги уйобщини. Точно так як у липні не встиг орбан-***** долетіти до сі вінніпуха а сіярта такий "пристібніть ремені безпеки і зара ми як стартанемо...".
мудяри - не люди
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13.12.2024 18:15 Відповісти
Дядя радник президента з комунікації, Дмитро Литвин, ти дурак ???
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13.12.2024 18:22 Відповісти
Шо не так? Правильно причепили орбана до винуватців обстрілу.
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13.12.2024 19:02 Відповісти
Ой,ой,ой. Як же так обманули довірливого і наївного, а також чесного дядю Дмитрика Литвина, ох нехорошо так Орбан, нехорошо.
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13.12.2024 19:14 Відповісти
Будь яку мирну ініціативу шизофренік ліліпутін сприймає як слабкість...
.. після цього від впадає у екстаз люті подібно собаці на полюванні і з піною у рота і кричить - ату... фас... немедленна ескаліровать!!! бамбіть... бамбіть... бамбіть!!!
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13.12.2024 18:40 Відповісти
Дебіли якісь. Кацапи накопичили ракет за 3 місяці і б'ють раз у два тижні. До чого тут взагалі Орбан з його перемир'ям? Рахувати вмієте? Два тижні минуло, от і удар. І слідуючи й буде через тижня 2.
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13.12.2024 18:56 Відповісти
Все правильно зроблено в цьому випадку.
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13.12.2024 19:01 Відповісти
асясяй!
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13.12.2024 20:43 Відповісти
 
 