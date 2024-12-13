РФ використала піар-заяву Орбана про "різдвяне перемир’я" для підготовки до нового удару по енергетиці України, - радник Зеленського Литвин

Заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про так зване різдвяне перемир'я між Україною та РФ є "піаром заради заголовків" і тільки допомогли Росії підготуватися до чергового масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

Зараз ми бачимо, що цей піар пана Орбана був просто використаний Москвою для прикриття підготовки чергового ракетного удару по нашій енергетиці, російські ракети навіть знову наблизились до кордонів країн ЄС", - сказав він.

Литвин зазначив, що "зосередившись на яскравих заголовках", прем'єр-міністр Угорщини у підсумку допоміг Москві з її новою атакою й додав, що Україна постійно працює з усіма партнерами над координацією зусиль щодо тиску на РФ, аби прийти до "миру з надійними гарантіями".

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Дзвінок Орбана Путіну

Раніше повідомлялося, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із обраним президентом США Дональдом Трампом провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.

Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого подібного з Україною не обговорювала.

У Кремлі заявили, що Росія у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими між РФ та Україною нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але "Київ відхилив цю ідею".