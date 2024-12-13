У БФ "Українська сила" відзвітували про надану допомогу Силам оборони у 2024 році

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У 2024 році БФ "Українська сила" продовжив надавати системну підтримку підрозділам Сил оборони України. Для зміцнення їхнього бойового потенціалу Фонд зробив акцент на постачанні транспортних засобів, засобів розвідки та ураження (дрони), а також радіоелектронної боротьби.

У кінцевому підсумку з початку року БФ "Українська сила" передав українським воїнам 21 автомобіль, понад 40 БПЛА Mavic 3T з тепловізійними камерами, більше 10 комплексів РЕБ, а також виконав деякі запити щодо закупівлі спеціалізованих дронів Лелека 100, DJI Matrice 30, болотоходу "TRITON" та іншої техніки. Також для вирішення проблем зі зв'язком окремих підрозділів Фонд закупив та передав 20 терміналів супутникового зв’язку Starlink. Більше того, у 2024 році Фонд вперше законтрактував та доставив виготовлені в ЄС 100 FPV-дронів, стійких до дії засобів РЕБ.

"Ми зосереджуємо увагу на закупівлі та постачанні найбільш важливих для військових технічних засобів, і завдяки відсутності бюрократії робимо це максимально швидко та ефективно. Надалі ми плануємо лише нарощувати підтримку наших захисників, адже від них залежить майбутнє вільної та незалежної України", - запевнив Ярослав Майборода, співзасновник та голова БФ "Українська сила".

Зазначимо, у 2024 році Благодійний фонд "Українська сила" надавав сталу підтримку спецпідрозділу Kraken ГУР МО, підрозділу "Шаман" ГУР МО, 103-й бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, 125-й бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, 2-й Галицькій бригаді НГУ, підрозділам ДПСУ, 23 окремій механізованій бригаді, 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, 6 полку Рейнджерів Сил спеціальних операцій, 10 ОМПБ "Полісся" у складі 59 ОМПБр, 74 та 130 окремим розвідувальним батальйонам, 8 полку Сил спеціальних операцій, підрозділам Служби безпеки України та іншим.

Також Фонд надав допомогу вищим військовим навчальним закладам з метою підготовки майбутніх офіцерів - Військовій академії (м. Одеса) та Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана П. Сагайдачного.

Зауважимо, що "Українська сила" – це благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни. Директор БФ "Українська сила" - Іван Діткун. Основними партнерами Фонду є компанії "ЯроСад" та "Solяra".