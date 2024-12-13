РФ запустила "вкиди" про обмін понад 600 військовополонених, від якого нібито відмовляється Україна, - Верещук
Росіяни активізували інформаційні "вкиди" на гуманітарну тему, зокрема щодо обміну військовополоненими та відкриття гуманітарного коридору у Курській області для їхніх цивільних.
Про це повідомила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Звісно, що це складова їхньої війни проти нас. Зокрема, росіяни кажуть, що вони хочуть обміняти понад шістсот військовополонених, а ми нібито відмовляємось. Також кажуть, що нібито просять нас відкрити гуманітарний коридор на Курщині для їхніх цивільних, а ми не даємо", - зазначила вона.
Верещук запевнила, що російська сторона не зверталась ані до нашого Координаційного штабу з питань військовополонених, ані до Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо можливого обміну.
Представники РФ також не зверталися щодо гуманітарного коридору на Курщині, ані до української сторони, ані до МКЧХ.
"Тобто, все це неправда. Якщо звернення надійдуть, вони, звісно, будуть належним чином опрацьовані. А поки що це просто банальні медійні маніпуляції з метою спотворення суспільної думки в Україні та в країнах-партнерах", - додала Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
Іди шатлами займайся!
Я не знаю, як там насправді, але коли опа для спростування інформації випустила Верещук, то значить ніхто більш за цю справу не взявся, а Верещук озвучить і спростує будь що, неперебірлива.
Може премію дадуть.