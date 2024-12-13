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військовополонені (855) обмін (1123) росія (63568) Червоний Хрест (399) Верещук (674) війна в Україні (1102)

РФ запустила "вкиди" про обмін понад 600 військовополонених, від якого нібито відмовляється Україна, - Верещук

Росіяни активізували інформаційні "вкиди" на гуманітарну тему, зокрема щодо обміну військовополоненими та відкриття гуманітарного коридору у Курській області для їхніх цивільних.

Про це повідомила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, що це складова їхньої війни проти нас. Зокрема, росіяни кажуть, що вони хочуть обміняти понад шістсот військовополонених, а ми нібито відмовляємось. Також кажуть, що нібито просять нас відкрити гуманітарний коридор на Курщині для їхніх цивільних, а ми не даємо", - зазначила вона.

Верещук запевнила, що російська сторона не зверталась ані до нашого Координаційного штабу з питань військовополонених, ані до Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо можливого обміну.

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Представники РФ також не зверталися щодо гуманітарного коридору на Курщині, ані до української сторони, ані до МКЧХ.

"Тобто, все це неправда. Якщо звернення надійдуть, вони, звісно, будуть належним чином опрацьовані. А поки що це просто банальні медійні маніпуляції з метою спотворення суспільної думки в Україні та в країнах-партнерах", - додала Верещук.

Верещук попередила, що Росія запустила фейки щодо обміну полоненими

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Топ коментарі
+12
О, вигулькнула розміновниця чонгару!
Іди шатлами займайся!
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13.12.2024 20:03
+7
РФ зробило вкид що Верещук розминувала Чонгар, але це неправда. Він розминувався сам.
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13.12.2024 20:05
+4
🤮🤮🤮
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13.12.2024 20:14
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О, вигулькнула розміновниця чонгару!
Іди шатлами займайся!
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13.12.2024 20:03 Відповісти
взагали там ще фортифікаційні споруди землею засипали, але про це мало хто знає
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13.12.2024 20:22 Відповісти
РФ зробило вкид що Верещук розминувала Чонгар, але це неправда. Він розминувався сам.
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13.12.2024 20:05 Відповісти
Арестович (колишній радник президента) говорить про це і ніхто на нього навіть в суд не подав. Він про це вже не раз казав на цьому тижні, каже ініціатива була озвучена Орбаном (не РФ), наші відмовились в грубій формі (з його слів) і тепер весь світ каже, що Україна не хоче миру.
Я не знаю, як там насправді, але коли опа для спростування інформації випустила Верещук, то значить ніхто більш за цю справу не взявся, а Верещук озвучить і спростує будь що, неперебірлива.
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13.12.2024 20:13 Відповісти
🤮🤮🤮
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13.12.2024 20:14 Відповісти
Брехунам віри нема!!!
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13.12.2024 20:18 Відповісти
+пятак від верещук,кінець місяця.
Може премію дадуть.
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13.12.2024 20:19 Відповісти
В п'ятницю тринадцятого нечисть вилізла.ЇЇ день.
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13.12.2024 20:25 Відповісти
це не москальська воша, це українська гнида...
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13.12.2024 20:26 Відповісти
Та якось погуй на ті вкиди!
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13.12.2024 20:29 Відповісти
Хто небудь задушіть цю курву. Ну на крайнях хоть спідом заразіть... Вже дістала всю країну своїм піздєжом...
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14.12.2024 00:37 Відповісти
 
 