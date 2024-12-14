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Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами

Під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Полтавщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 16:18.

"Полтава - ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста", - повідомлялося о 16:27.

"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 16:42.

"Ворожий БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 16:48.

О 17:01 ПС повідомили про:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на захід;
  • БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини у південному напрямку.

"Дніпро - ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста", - повідомили ПС о 17:10.

"Ворожий БпЛА з Полтавщини на Київщину (Яготин)", - повідомили ПС о 17:34, однак згодом поінформували про відбій.

"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:04.

"Група ворожих БпЛА на Харківщині, курс західний", - повідомлялося о 19:06.

"Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину", - повідомлялося о 19:13.

О 19:45 ПС повідомили про:

  • Групу БпЛА на півночі Полтавщини, курсом на Миргород;
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
  • Група БпЛА на Харківщині, курс західний.

О 20:30 ПС повідомили про:

  • Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
  • Група БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс західний;
  • БпЛА на Харківщині, курс західний.

О 21:00 повідомлялося про:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку;
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
  • БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину;
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс західний.

О 21:31 ПС повідомили про:

  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
  • Декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину;
  • Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс західний;
  • БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини у південно-західному напрямку.

Оновлена інформація

"Кременчук - ворожий БпЛА зі сходу у напрямку міста", - повідомили ПС о 22:11.

"Група БпЛА на Київщині (Бориспільський район)", - повідомили ПС о 22:21.

"Ударний БпЛА з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини", - повідомили ПС о 22:23.

Також Київська обласна військова адміністрація поінформувала про роботу протиповітряної оборони в області:

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Оновленння

О 22:52 ПС повідомляли про:

БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.
2. Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
3. БпЛА з Черкащини на Київщину.
4. Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
5. Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний.
6. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
7. БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

О 22:57 ПС повідомили про можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА в Одеській області.

О 23:18 ПС попереджали про групу ударних БпЛА в напрямку Чернігова. 

О 00:03 ПС повідомили про:

БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
2. БпЛА з Черкащини на Київщину.
3. БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
4. БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.
5. БпЛА на Кіровоградщині у південно-західному напрямку.

Оновлення

О 00:42 ПС повідомили про:

Декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку.
2. Декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
3. Група БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
4. БпЛА з Полтавщини на Харківщину.
5. Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
6. БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.

О 01:10 ПС попередили про ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва. 

У столиці пролунав сигнал повітряної тривоги. 

О 01:25 ПС повідомили про ворожий БпЛА на Київщині, напрямоком на  Васильків.

О 01:45 ПС повідомляли про:

БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.
2. Декілька груп БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.
3. БпЛА на Миколаївщині.

О 02:04 ПС повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

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13.12.2024 22:17 Відповісти
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13.12.2024 22:18 Відповісти
Мабуть миру хочуть - про якии всі гундять
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13.12.2024 22:50 Відповісти
Та шо ж такоє? Саміт мила, нє, два маміта сала, срочно...
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13.12.2024 22:55 Відповісти
Зачем
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13.12.2024 23:42 Відповісти
ТРАМП же каже що по РФ бити не можна - от те що по нам РФ бити не має це Трамп ніколи не казав - бо це московська шлюха як і Карлсон його
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14.12.2024 01:31 Відповісти
по кацапії не можна - по Україні трампон дозволяє бо він дуже гарно знає двох валоть!
три придурка нарешті зібралися в кучю..
два з них лохи, один теж ідіот але молодший.'''
як там цей незламний вираз? - "зупинить планету, я зійду"...
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14.12.2024 02:00 Відповісти
 
 