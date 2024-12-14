Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Полтавщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 16:18.
"Полтава - ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста", - повідомлялося о 16:27.
"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 16:42.
"Ворожий БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 16:48.
О 17:01 ПС повідомили про:
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на захід;
- БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини у південному напрямку.
"Дніпро - ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста", - повідомили ПС о 17:10.
"Ворожий БпЛА з Полтавщини на Київщину (Яготин)", - повідомили ПС о 17:34, однак згодом поінформували про відбій.
"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:04.
"Група ворожих БпЛА на Харківщині, курс західний", - повідомлялося о 19:06.
"Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину", - повідомлялося о 19:13.
О 19:45 ПС повідомили про:
- Групу БпЛА на півночі Полтавщини, курсом на Миргород;
- Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
- Група БпЛА на Харківщині, курс західний.
О 20:30 ПС повідомили про:
- Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
- Група БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс західний;
- БпЛА на Харківщині, курс західний.
О 21:00 повідомлялося про:
- БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку;
- Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
- БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину;
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс західний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс західний.
О 21:31 ПС повідомили про:
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
- Декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину;
- Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс західний;
- БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини;
- БпЛА на сході Кіровоградщини у південно-західному напрямку.
Оновлена інформація
"Кременчук - ворожий БпЛА зі сходу у напрямку міста", - повідомили ПС о 22:11.
"Група БпЛА на Київщині (Бориспільський район)", - повідомили ПС о 22:21.
"Ударний БпЛА з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини", - повідомили ПС о 22:23.
Також Київська обласна військова адміністрація поінформувала про роботу протиповітряної оборони в області:
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
Оновленння
О 22:52 ПС повідомляли про:
БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.
2. Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
3. БпЛА з Черкащини на Київщину.
4. Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
5. Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний.
6. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
7. БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.
О 22:57 ПС повідомили про можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА в Одеській області.
О 23:18 ПС попереджали про групу ударних БпЛА в напрямку Чернігова.
О 00:03 ПС повідомили про:
БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
2. БпЛА з Черкащини на Київщину.
3. БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
4. БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.
5. БпЛА на Кіровоградщині у південно-західному напрямку.
Оновлення
О 00:42 ПС повідомили про:
Декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку.
2. Декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
3. Група БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
4. БпЛА з Полтавщини на Харківщину.
5. Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
6. БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.
О 01:10 ПС попередили про ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.
У столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.
О 01:25 ПС повідомили про ворожий БпЛА на Київщині, напрямоком на Васильків.
О 01:45 ПС повідомляли про:
БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.
2. Декілька груп БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.
3. БпЛА на Миколаївщині.
О 02:04 ПС повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).
Будь ласка, зачекайте...
три придурка нарешті зібралися в кучю..
два з них лохи, один теж ідіот але молодший.'''
як там цей незламний вираз? - "зупинить планету, я зійду"...