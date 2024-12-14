Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Полтавщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 16:18.

"Полтава - ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста", - повідомлялося о 16:27.

"Ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомлялося о 16:42.

"Ворожий БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 16:48.

О 17:01 ПС повідомили про:

БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на захід;

БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини у південному напрямку.

"Дніпро - ворожий БпЛА з півночі у напрямку міста", - повідомили ПС о 17:10.

"Ворожий БпЛА з Полтавщини на Київщину (Яготин)", - повідомили ПС о 17:34, однак згодом поінформували про відбій.

"Сумщина - загроза ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:04.

"Група ворожих БпЛА на Харківщині, курс західний", - повідомлялося о 19:06.

"Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину", - повідомлялося о 19:13.

О 19:45 ПС повідомили про:

Групу БпЛА на півночі Полтавщини, курсом на Миргород;

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;

Група БпЛА на Харківщині, курс західний.

О 20:30 ПС повідомили про:

Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;

Група БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс західний;

БпЛА на Харківщині, курс західний.

О 21:00 повідомлялося про:

БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку;

Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;

БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину;

БпЛА на Дніпропетровщині, курс західний;

БпЛА на сході Харківщини, курс західний.

О 21:31 ПС повідомили про:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину;

Декілька груп БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;

БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину;

Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс західний;

БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини;

БпЛА на сході Кіровоградщини у південно-західному напрямку.

Оновлена інформація

"Кременчук - ворожий БпЛА зі сходу у напрямку міста", - повідомили ПС о 22:11.

"Група БпЛА на Київщині (Бориспільський район)", - повідомили ПС о 22:21.

"Ударний БпЛА з Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини", - повідомили ПС о 22:23.

Також Київська обласна військова адміністрація поінформувала про роботу протиповітряної оборони в області:

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

Оновленння

О 22:52 ПС повідомляли про:

БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.

2. Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

3. БпЛА з Черкащини на Київщину.

4. Декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

5. Група БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний.

6. Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

7. БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

О 22:57 ПС повідомили про можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА в Одеській області.

О 23:18 ПС попереджали про групу ударних БпЛА в напрямку Чернігова.

О 00:03 ПС повідомили про:

БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

2. БпЛА з Черкащини на Київщину.

3. БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

4. БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

5. БпЛА на Кіровоградщині у південно-західному напрямку.

Оновлення

О 00:42 ПС повідомили про:

Декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку.

2. Декілька груп БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

3. Група БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.

4. БпЛА з Полтавщини на Харківщину.

5. Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

6. БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.

О 01:10 ПС попередили про ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.

У столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.

О 01:25 ПС повідомили про ворожий БпЛА на Київщині, напрямоком на Васильків.

О 01:45 ПС повідомляли про:

БпЛА на Київщині курсом на Житомирщину.

2. Декілька груп БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.

3. БпЛА на Миколаївщині.

О 02:04 ПС повідомили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район).

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