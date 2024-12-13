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Норвегія (713) Португалія (200) F16 F-16 (637)

Норвегія навчатиме українських пілотів та наземних спеціалістів для F-16 у Португалії

f-16

У 2025 році Норвегія буде навчати українських льотчиків F-16 та наземних спеціалістів у Португалії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначають у Міністерство оборони Норвегії, уряд виділив кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного персоналу у 2025 році.

Через те, що у 2025 році Данія ліквідує свої можливості для навчання пілотів на F-16 та переходить на F-35, все навчання буде перенесено в Португалію з інструкторами з Норвегії.

"Боротьба, яку ведуть українці, є екзистенційною та важливою як для безпеки Норвегії, так і для Європи. Важливо, щоб ми продовжували підтримку Заходом України та постійно шукали нові можливості для підтримки їх оборонної боротьби", — наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

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Уряд Норвегії дозволив прямий продаж зброї та оборонної продукції в Україну.

Це стосується підприємств норвезької оборонної промисловості.
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13.12.2024 22:22 Відповісти
Норвегія має розвинутий військово-промисловий комплек. Це великий виробник компонентів систем ППО і ракет до них, артилерійських ***********.

Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.
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13.12.2024 22:24 Відповісти
міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. Джерело: https://censor.net/ua/n3525041

артилерійські радари Arthur
*********
Бйорн скандинавськими мовами означає "ведмідь". Буквально, - "бурий".
Артур (Arthur) теж означає "ведмідь, - кельтськими мовами.
Грецькою мовою теж звучить подібно, - арктос. Від цього грецького слова походить назва Арктики, пов'язана з проживанням у цій частині світу білих ведмедів.

Такий невеличкий офтоп.
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13.12.2024 22:44 Відповісти
Дякуємо
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13.12.2024 22:42 Відповісти
 
 