Норвегія навчатиме українських пілотів та наземних спеціалістів для F-16 у Португалії
У 2025 році Норвегія буде навчати українських льотчиків F-16 та наземних спеціалістів у Португалії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як зазначають у Міністерство оборони Норвегії, уряд виділив кошти на підтримку підготовки українських пілотів та наземного персоналу у 2025 році.
Через те, що у 2025 році Данія ліквідує свої можливості для навчання пілотів на F-16 та переходить на F-35, все навчання буде перенесено в Португалію з інструкторами з Норвегії.
"Боротьба, яку ведуть українці, є екзистенційною та важливою як для безпеки Норвегії, так і для Європи. Важливо, щоб ми продовжували підтримку Заходом України та постійно шукали нові можливості для підтримки їх оборонної боротьби", — наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
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Це стосується підприємств норвезької оборонної промисловості.
Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.
артилерійські радари Arthur
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Бйорн скандинавськими мовами означає "ведмідь". Буквально, - "бурий".
Артур (Arthur) теж означає "ведмідь, - кельтськими мовами.
Грецькою мовою теж звучить подібно, - арктос. Від цього грецького слова походить назва Арктики, пов'язана з проживанням у цій частині світу білих ведмедів.
Такий невеличкий офтоп.