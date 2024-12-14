Під час масованої атаки РФ 13 грудня повітряні цілі пролітали поблизу Південноукраїнської АЕС, - МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокоментував масовану російську атаку на енергосистему України вранці 13 грудня. Щоправда, у своїй заяві Гроссі жодним чином не згадав про Росію.

Заяву Гроссі наводить пресслужба МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами гендиректора агентства, більшість діючих ядерних реакторів АЕС України знову скоротили виробництво електроенергії через нові атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Уже втретє менш ніж за місяць кілька енергоблоків Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС були змушені знизити рівень потужності на тлі масштабних бойових дій у країні, водночас на трьох об'єктах лунали сигнали повітряної тривоги",- розповів Гроссі.

Також він розповів, що одна із команд МАГАТЕ, яка перебувала на одній з АЕС повідомила, що на середній відстані було чути вибух. Окрім цього, команда на Південноукраїнській АЕС була проінформована про те, що повітряні цілі пролітали приблизно за 300 метрів від АЕС.

"Наші команди, розгорнуті в Україні, стали свідками того, як зростаюча нестабільність енергетичної інфраструктури України в результаті частих військових атак в останні місяці впливає на здатність безпечно експлуатувати атомні електростанції країни",- йдеться у заяві.

Гроссі уточнив, що з п'яти блоків АЕС, які знизили потужність під час атаки, два блоки вже працювали нижче номіналу після ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі 28 листопада.

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Обстріл 13 грудня 2024 року

Відомо, що окупанти запустили вранці "Кинджали" в бік західних областей України.

Раніше повідомлялось про зліт Ту-95МС та МіГ-31К. Російські окупанти атакують Україну ракетами.

Вибухи пролунали у низці областей.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни завдають ударів по енергооб'єктах.

В Україні через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електрики збільшений.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала одного з найбільш масштабних ударів по енергетиці України. Рашисти випустили по Україні 93 ракети. Збити вдалося 81, зокрема, завдяки F-16.

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