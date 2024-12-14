Впродовж дня росіяни атакували Сумщину КАБами, артилерією та БпЛА, зафіксовано 53 вибухи
Впродовж дня п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 53 вибухи на території восьми громад області.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Юнаківська громада: здійснено пуски КАБів, мінометний обстріл, атака FPV-дронами;
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА;
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії;
- Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії, КАБами;
- Краснопільська громада: зафіксовано пуск КАБ;
- Великописарівська громада: завдано атаку FPV-дронами, артилерійський обстріл;
- Миропільська громада: здійснено пуски КАБів;
- Буринська громада: три міни скинув ворог на територію громади.
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