Росіяни окупували п’ять населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники окупували Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.
Про це в ніч на 14 грудня повідомив моніторинговий Telegram-канал DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Також аналітики DeepState повідомили про просування ворога в низці населених пунктів.
"Ворог окупував Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
після здачі України бігти будете крім кацапії?
Будь-куди, де вже заготовлене гніздечко.
це вже не до вови...
лошадь сама здохне, а от з піска нявку таки прийдеться видавлювати...
і ту калмицьку суку і його опаришей такі прийдеться знайти...
ніякого народу - треба бути народом!
до зелених це ніколи не дійде....
тож Байден за вас ті зелені півтора відра лайна вибрав - він же і розміновував всі міни які бачив на Чонгарі, і ракетні програми України zaасфальтував - це ж були не ви - це був Байден!
а от Трамп зараз прийде і Чонгар перезамінує ,
налаштує українськи ракетні програми - все буде норм,
пацани, а головне - як дурнями були так і останетесь....
https://t.me/muchnoyairborne Muchnoy ✙ Jugend
Курахівський напрямок: Ворог зайшов у село без жодного опору, основні наші сили які змогли, відійшли з Ганнівки. Нікого там більше немає, окрім підарів які лазять по розбитих будинках та проводять зачистку, завтра з ранку вже буде село під іхнім контролем та посилиться тиск на Успенівку з якої теж доведеться відходити!
Його дописи згодом часто підтверджуються оновленнями Діпстейту.
Але після таких відходів кривава кацапська армія вже
захопила стільки наших рідних українських земель, що їх загальна площа 125 000 кв. км перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. А ми все відходимо і відходимо , так скоро вже і відходить не буде куди.
Тоді все йде до того що вже вся - вся Україна може
стати як суцільна Буча.
рубайте його, хлопці...
а вона тобі пххх - пішов на ***!
то кому стрілятися треба - бубі, міністру оборони чи мені?
МОРроя параши.
Наголосували?
Прикиньте эту стыдуху: Джонсон защитил Украину ! И не от х**ловых гнид , а от зеленых вошей.
оце-то поворот!