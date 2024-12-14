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армія рф (16162) Донецька область (7548) Сторожеве (9) Єлизаветівка (1) Веселий Гай (6) Дальнє (9) Костянтинопольське (7) Сухі Яли (4) Романівка (2) Новотроїцьке (8) Благодатне (3) Піщане (10) війна в Україні (1102)

Росіяни окупували п’ять населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники окупували Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.

Про це в ніч на 14 грудня повідомив моніторинговий Telegram-канал DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Також аналітики DeepState повідомили про просування ворога в низці населених пунктів.

"Ворог окупував Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого", - йдеться у повідомленні.

мапа просування ворога

мапа просування ворога

мапа просування ворога

мапа просування ворога

Читайте також: Ворог намагається взяти в кільце підрозділи Сил оборони в районі Успенівки, - DeepState
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Топ коментарі
+27
Немає слів. Один розпач. Віддали владу некомпетентним людям і непатріотам. У всіх країнах патріотизм поважається, а в Україні багатьма людьми зневажається.
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14.12.2024 02:37
+23
Іспанія, Італія, Швейцарія...

Будь-куди, де вже заготовлене гніздечко.
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14.12.2024 02:50
+19
куди ж ви, зелені товстохарі сирські сукі,
після здачі України бігти будете крім кацапії?
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14.12.2024 02:25
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куди ж ви, зелені товстохарі сирські сукі,
після здачі України бігти будете крім кацапії?
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14.12.2024 02:25 Відповісти
Іспанія, Італія, Швейцарія...

Будь-куди, де вже заготовлене гніздечко.
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14.12.2024 02:50 Відповісти
коли кацапняві вже свого кремлівськго полупоцевця самі до секретного чемодана на нужду доносять і видавлюють? - то вже ***** до яка страна.
це вже не до вови...
лошадь сама здохне, а от з піска нявку таки прийдеться видавлювати...
і ту калмицьку суку і його опаришей такі прийдеться знайти...
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14.12.2024 02:59 Відповісти
в людей памьять довга...
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14.12.2024 03:13 Відповісти
Нажаль ні, у більшості людей пам'ять як у рибок акваріумних.
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14.12.2024 10:13 Відповісти
Саме прикольне, точніше ражачне, що усіх цих крадіїів Європа приймить яка правітельство у вигнанні і даст їм та родичам особливий пожиттєвий пансіон.
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14.12.2024 08:36 Відповісти
ніколи не треба бути слугою...
ніякого народу - треба бути народом!
до зелених це ніколи не дійде....
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14.12.2024 06:32 Відповісти
Та вже ж писали, що ЗЕ хвойдам у Британії вже тепле місце підготоували
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14.12.2024 08:15 Відповісти
Оооо, 3/15?
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14.12.2024 08:39 Відповісти
Та ви за них не перейматеся, вони вже собі і на приватні острови заробили.
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14.12.2024 10:12 Відповісти
Що ти там півень, у мою адресу вякнуло. Що ти там хотів поішать. Чуєшь ****** ти за своїм помелом слідкуй. Як би не вирвали
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14.12.2024 11:04 Відповісти
Немає слів. Один розпач. Віддали владу некомпетентним людям і непатріотам. У всіх країнах патріотизм поважається, а в Україні багатьма людьми зневажається.
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14.12.2024 02:37 Відповісти
Щирий та послідовний патріотизм поважається всюди. У нас також. Справжні патріоти завжди в опозиції до будь якої влади і намагаються не давати будь які чинній владі деградувати та зажератися. А є патріотизм політичний. Це як флюгер - "Україна понад усе, але ... " і тут починається...
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14.12.2024 03:18 Відповісти
"Нестандартні рішення" творожнікова.
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14.12.2024 03:11 Відповісти
та нормально, пацани,
тож Байден за вас ті зелені півтора відра лайна вибрав - він же і розміновував всі міни які бачив на Чонгарі, і ракетні програми України zaасфальтував - це ж були не ви - це був Байден!
а от Трамп зараз прийде і Чонгар перезамінує ,
налаштує українськи ракетні програми - все буде норм,
пацани, а головне - як дурнями були так і останетесь....
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14.12.2024 03:26 Відповісти
Схоже, що новопризначений бригадний генерал Тарнавський одразу ж віддав наказ про відхід українських військ із "Успенівської кишені" - западні, де за задумом зрадника Луценка їх мали оточити рашисти.
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14.12.2024 03:47 Відповісти
Занадто добре, аби було правдою, але...

https://t.me/muchnoyairborne Muchnoy ✙ Jugend

Курахівський напрямок: Ворог зайшов у село без жодного опору, основні наші сили які змогли, відійшли з Ганнівки. Нікого там більше немає, окрім підарів які лазять по розбитих будинках та проводять зачистку, завтра з ранку вже буде село під іхнім контролем та посилиться тиск на Успенівку з якої теж доведеться відходити!

Його дописи згодом часто підтверджуються оновленнями Діпстейту.
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14.12.2024 10:23 Відповісти
Кажуть те що ЗСУ відійшли на більш укріплений рубеж.
Але після таких відходів кривава кацапська армія вже
захопила стільки наших рідних українських земель, що їх загальна площа 125 000 кв. км перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. А ми все відходимо і відходимо , так скоро вже і відходить не буде куди.
Тоді все йде до того що вже вся - вся Україна може
стати як суцільна Буча.
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14.12.2024 03:58 Відповісти
Ось як відійдемо до західних кордонів, ось там найвідважні захисники що ловлять кріпаків, а інколи і стріляють у потилицю, ось там вони покажуть як тримати оборону на нових пікапах і дронами з тепловізора ми.
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14.12.2024 14:55 Відповісти
Нема слів..
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14.12.2024 04:34 Відповісти
Ти із психушки пишеш? Чи ти просто п'яний чурбан, що мови не знає?
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14.12.2024 08:47 Відповісти
обозначся - ти мальчік, девачка чі каміссар?
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14.12.2024 08:56 Відповісти
Дурік, ти вже нажрався чи це вчорашнє не вийшло? Ти спалилось.
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14.12.2024 09:14 Відповісти
never say never
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14.12.2024 05:05 Відповісти
"нікогда нє говорі-нікогда",кацапьоздол.
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14.12.2024 07:27 Відповісти
ти, псіна, домік на київських пагорбах хочеш?
рубайте його, хлопці...
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14.12.2024 07:31 Відповісти
Любезный, пройдите ***** за хрюсским кораблем мац ква ,в проходе не толпиться не создавайте заторов...
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14.12.2024 07:40 Відповісти
Писдеш, писдеш...
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14.12.2024 08:02 Відповісти
Кацап, подрочив зранку вже на плюгавого царя? Поїж ріпи і йди на х...
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14.12.2024 08:30 Відповісти
кацап вонючка сосать
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14.12.2024 09:32 Відповісти
До, до пітарок, патерь нєтъ крейсер масква на ремонтє в сєвастопалє, кукарекай громче підарас кацапський
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14.12.2024 09:47 Відповісти
а як не бігти, коли ти міну в міномет пхаєш,
а вона тобі пххх - пішов на ***!
то кому стрілятися треба - бубі, міністру оборони чи мені?
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14.12.2024 04:59 Відповісти
Ти справді з відти .. Що там якийсь з італійським призвищем .. застрелив директора United Health в Нью-Йорку.. Просто були якісь чутки , що Трамп з охорони здоров'я буде робити щось .. а вечері вчора на CNN бачив цю статтю як кілер цей готувавсь.. але мотиви поки невідомий , от я і згадав про наміри Трампа тоді
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14.12.2024 05:40 Відповісти
Осталось переименовать нынешнего главкома в Котловского и присвоить ему геМОРроя параши.
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14.12.2024 07:28 Відповісти
На нари "найвеличнішого" ішака!
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14.12.2024 08:01 Відповісти
Дайте мені батальйон без довбойобів, я хочу звільнити Юріївку. Як би такий лише існував...
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14.12.2024 08:01 Відповісти
Ті всі втрати території на відповідальності Зеленського. Після того як він звільнив Залужного вся відповідальність за провали на фронті повністю на ньому.
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14.12.2024 08:02 Відповісти
Ті всі втрати - тупий розводняк і договорняк. Давно вирішено, що здадуть кацапам. Але здадуть все розбите в труху.
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14.12.2024 08:52 Відповісти
Не нервуйтеся. Були вам погані Мінські- виконуватимете Стамбульські. Іншим країнам буде урок, як сміючись над кацапськими жартиками, просрати свою країну.
Наголосували?
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14.12.2024 08:33 Відповісти
Нагаласували коли вибрали комуняку-перевертня Кравчука замість Чорновола або Юхновського, а далі Кучмо, гвалтівника -рецедивіста...
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14.12.2024 08:53 Відповісти
А чого такий крик душі, ну відійшли на 7 км, ну то й що, ці позиції кацапи при повному їх домінуванні брали два місяці, 7 км на 4 км брати два місяці, хтось хоче спробувати втримати ці позиції будь ласка, це було нереально, хочете виграти війну на фронт всі , вилазьте с під юбок і діванів
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14.12.2024 09:41 Відповісти
Зелені мерзотники здають Україну по договорняку.
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14.12.2024 09:45 Відповісти
А ми знову якесь міністерство придумаємо та росіяни програють !
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14.12.2024 09:48 Відповісти
В оточенні залишилося багато солдатів. Розсипалися на дрібні групи. Будуть виходити лісами і полями. Як завжди.
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14.12.2024 10:00 Відповісти
Якийсь пиз@ець.. Кацапи групами 3-5 шт. захоплюють цілі н.п.
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14.12.2024 10:15 Відповісти
Назовем вещи своими именами: зеленые сдают те территоррии , которые - по подковерному соглашению , т о есть - капитуляции (зеля просто стесняется народу об этом сказать) должны отойти по рашку... Зеленые это сделали бы еще весной 22 года... Да Джонсон ему помешал.
Прикиньте эту стыдуху: Джонсон защитил Украину ! И не от х**ловых гнид , а от зеленых вошей.
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14.12.2024 10:20 Відповісти
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14.12.2024 12:32 Відповісти
Ходить по просторам інтернета інфа, що Зелень з Сирком контрнаступ готують, тому Дєрьмак і квакає, що у "України недостатньо сильна позиція (!) для перемовин), зато от після контрнаступу...
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14.12.2024 13:21 Відповісти
Іржавий вже злив на мінних полях навчених, кисломолочний пожене наловлених дідів, буде мега контр наступ
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14.12.2024 14:57 Відповісти
москалі кожен день по кілька наших населених пунктів "звільняють", повернули собі пристойну частину з того, що Залужний відбив у них до свого звільнення. а тепер херої опи, повідає Береза - Покидьки! Залужному шиють СПРАВУ за ЗДАЧУ територій.
оце-то поворот!
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14.12.2024 19:08 Відповісти
Ну, шож, така доля. Бо треба будувати бетонні підземні школи у Запоріжжі - для військових бетонних укріплень немає - так, окопчики по коліно, застелені чорною плівкою. Коли рашисти підійдуть до Запоріжжя то можно подумать діти будуть ходити до тих підземних шкіл. Все як завжди, останні п'ять років - тай Байден винен у всьому.
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14.12.2024 22:18 Відповісти
 
 