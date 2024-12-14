Росіяни окупували п’ять населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники окупували Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.

Про це в ніч на 14 грудня повідомив моніторинговий Telegram-канал DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Також аналітики DeepState повідомили про просування ворога в низці населених пунктів.

"Ворог окупував Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого", - йдеться у повідомленні.

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