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Екстрені відключення світла скасовані в Одесі та Одеському районі, - ДТЕК

Відключення світла на Одещині

Зранку 14 грудня 2024 року в Одесі та Одеському районі скасовано екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Ситуація в Одесі та в Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень. Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по обʼєктам енергети", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суботу світла буде менше. Відключення діятимуть 22 години для однієї та двох черг, – "Укренерго"

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Енергетичний банкрут ще щось рулить?
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14.12.2024 09:09 Відповісти
в Одесі та Одеському районі скасовано екстрені відключення. Ситуація ... дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень. Джерело: https://censor.net/ua/n3525066
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14.12.2024 10:30 Відповісти
Ну що за уроди, скільки можна піару! Для чого всі повинні знати! Сидіть тихенько і мовчіть! А так, готуйтесь кацапи знищувати енергетику!
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14.12.2024 11:57 Відповісти
 
 