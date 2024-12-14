Екстрені відключення світла скасовані в Одесі та Одеському районі, - ДТЕК
Зранку 14 грудня 2024 року в Одесі та Одеському районі скасовано екстрені відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Ситуація в Одесі та в Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень. Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по обʼєктам енергети", - йдеться у повідомленні.
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Валерій Кваша
показати весь коментар14.12.2024 09:09 Відповісти Мені подобається 0
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Ig Shu
показати весь коментар14.12.2024 10:30 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy 8815a9d2
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