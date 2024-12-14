Екстрені відключення світла скасовані в Одесі та Одеському районі, - ДТЕК

Зранку 14 грудня 2024 року в Одесі та Одеському районі скасовано екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Ситуація в Одесі та в Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень. Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по обʼєктам енергети", - йдеться у повідомленні.

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