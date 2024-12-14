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РФ готує солдатів КНДР до безпосередньої участі в боях у Курській області, - ГУР

Війська КНДР штурмуватимуть на Курщині

Підрозділи північнокорейської армії братимуть участь у штурмових діях в Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Командування підрозділів північнокорейської армії на росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в курській області", - зазначають у ГУР.

Як використовуватимуть солдатів з КНДР?

Як припускають у відомстві, ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства.

"13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", - додали в ГУР.

Також читайте: Військових КНДР залучають до чергування на блокпостах на Курщині, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.

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Наш потужний Лідор теж готує ЗСУ до оборони - роздав по тищщі електорату
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14.12.2024 10:49 Відповісти
Щось довго готують. Мабуть дуже дурні. Своїх швиденько на забій кидають.
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14.12.2024 10:56 Відповісти
Украинский наверное учат.
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14.12.2024 11:09 Відповісти
Уже ж вроде 100тыщ корейцов напали на наших.. а тут апять
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14.12.2024 11:48 Відповісти
Бодунов вже всіх задовбав цими північнокорейцями ,таке враження що їх там цілий мільйон.
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14.12.2024 13:20 Відповісти
Так північнокорейці в Курській області ,а не на території України.
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14.12.2024 13:27 Відповісти
Так вроде же уже воюют
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14.12.2024 13:41 Відповісти
 
 