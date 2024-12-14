РФ готує солдатів КНДР до безпосередньої участі в боях у Курській області, - ГУР
Підрозділи північнокорейської армії братимуть участь у штурмових діях в Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
"Командування підрозділів північнокорейської армії на росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в курській області", - зазначають у ГУР.
Як використовуватимуть солдатів з КНДР?
Як припускають у відомстві, ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства.
"13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води", - додали в ГУР.
Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.
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