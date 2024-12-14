Цибуля, картопля… і 8 порушників у багажнику, - прикордонники затримали ухилянтів на Закарпатті. ВIДЕО
На Закарпатті у бусі, обладнаному подвійною стінкою, прикордонники виявили 8 чоловіків. Ухилянтів з різних регіонів країни віз у прикордоння 63-річний житель Закарпаття.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Мерседес Спринтер", яким керував мешканець Закарпаття, зупинили на одному із контрольних постів прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить.
"Під час огляду мікроавтобуса прикордонний наряд помітив, що транспортний засіб обладнаний додатковою стінкою. Як з’ясувалося, за стінкою помістилися вісім чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини", - розповіли в ДПСУ.
Зазначається, що всі восьмеро планували надалі поза пунктами пропуску "відвідати" Угорщину.
Водія та його "пасажирів" затримали і доставили до прикордонного підрозділу. У діях українця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації "подорожі" українців.
Нагадаємо, у 2024 році працівники ДБР розслідували 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про підозру було повідомлено 121 особі, направлено до суду 61 обвинувальний акт щодо 96 осіб.
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А французьскі війська нам не потрібні. Ми ж не лохи якісь.
Ще і на камеру знімають, гній а не люди.
Нацискими засобами.
А так, геть не потрібні ні майбутнє , ні минуле.
Відсталі, бігаєм по колу, як недорозвинуті імбиціли.
Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/download.htm