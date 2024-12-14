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Держприкордонслужба (5680) Закарпаття (1998) ухилянти (715) Закарпатська область (10)

Цибуля, картопля… і 8 порушників у багажнику, - прикордонники затримали ухилянтів на Закарпатті. ВIДЕО

На Закарпатті у бусі, обладнаному подвійною стінкою, прикордонники виявили 8 чоловіків. Ухилянтів з різних регіонів країни віз у прикордоння 63-річний житель Закарпаття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Мерседес Спринтер", яким керував мешканець Закарпаття, зупинили на одному із контрольних постів прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Водій стверджував, що окрім овочів нічого не перевозить.

"Під час огляду мікроавтобуса прикордонний наряд помітив, що транспортний засіб обладнаний додатковою стінкою. Як з’ясувалося, за стінкою помістилися вісім чоловіків: один житель Херсонщини, один житель Житомирщини та по двоє жителів Київщини, Закарпаття і Львівщини", - розповіли в ДПСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схема переправлення ухилянтів за кордон: затримано двох "бізнесменів", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ухилянти їхали в бусику з овочами
Ухилянти їхали в бусику з овочами

Зазначається, що всі восьмеро планували надалі поза пунктами пропуску "відвідати" Угорщину.

Водія та його "пасажирів" затримали і доставили до прикордонного підрозділу. У діях українця вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Наразі оперативники загону з’ясовують усі деталі організації "подорожі" українців.

Дивіться: Намагався незаконно потрапити до Румунії, але заблукав у горах і зателефонував рятувальникам: Поблизу кордону затримали мешканця Дніпропетровщини, - ДПСУ. ФОТО

Нагадаємо, у 2024 році працівники ДБР розслідували 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про підозру було повідомлено 121 особі, направлено до суду 61 обвинувальний акт щодо 96 осіб.

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Топ коментарі
+29
на стадіоні - "я поверну всіх українців із за кордону додому"
РЕАЛЬНІСТЬ - з 44 млн стало 28
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14.12.2024 14:02
+17
Що за дебільне формулювання - " ухилянти". Може це вбивці, злодії, футболісти, туристи, люди- овочі і тд. Не на захисті рішення цих чоловіків але хто дає право без рішення суду писати, що це саме ухилянти??? Я ж кажу може це наркоторговці.
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14.12.2024 14:06
+17
Ухилянти затримали цивільних?
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14.12.2024 14:18
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на стадіоні - "я поверну всіх українців із за кордону додому"
РЕАЛЬНІСТЬ - з 44 млн стало 28
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14.12.2024 14:02 Відповісти
Що за дебільне формулювання - " ухилянти". Може це вбивці, злодії, футболісти, туристи, люди- овочі і тд. Не на захисті рішення цих чоловіків але хто дає право без рішення суду писати, що це саме ухилянти??? Я ж кажу може це наркоторговці.
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14.12.2024 14:06 Відповісти
Поняття «ухилянт» не використовується в нормативно-правових актах. Це побутовий термін, що застосовується до осіб, які порушують певні норми законодавства, пов'язані з військовим обліком та мобілізаційними процесами.
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14.12.2024 15:34 Відповісти
совдєпія подохла?
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14.12.2024 14:11 Відповісти
І всіх їх дружно доставлять в учебку.
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14.12.2024 14:14 Відповісти
І вже за тиждень у соцмережах "Захисники! Герої! Наші котики!", далі за тиждень "Терміновий збір на теплий одяг, зброю та каску...", ну і ще за тиждень "Зі скорботою повідомляємо...".

А французьскі війська нам не потрібні. Ми ж не лохи якісь.
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14.12.2024 15:33 Відповісти
а через 3 тиждні вони будуть 200 ті або в полоні
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14.12.2024 16:59 Відповісти
Ухилянти?
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14.12.2024 14:15 Відповісти
Ооо, знову "ухилянти"? Є рішення суду ?
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14.12.2024 14:17 Відповісти
тікають=ухиляються від законів України
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14.12.2024 16:34 Відповісти
Ухилянти затримали цивільних?
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14.12.2024 14:18 Відповісти
Интересно, он за картоплю и цибулю больше получил, чем за бегунков? 🤔
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14.12.2024 14:20 Відповісти
Кацапам таке будеш розповідати як під окупацію попадеш.
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14.12.2024 14:27 Відповісти
він за тобою буде повторювати
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14.12.2024 15:13 Відповісти
Я вже у такому віці шо мені похеру на кацапів. Єдине, що вони можуть мені зробити це вбити.
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14.12.2024 16:01 Відповісти
Вони прийдуть та вбʼють
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14.12.2024 16:26 Відповісти
Ну вб'ють так вб'ють...
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14.12.2024 17:13 Відповісти
Так ось чого така картопля дорога..
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14.12.2024 14:27 Відповісти
Ухилянти не випустити на волю кріпаків, так буде правильніше
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14.12.2024 14:50 Відповісти
А чего их со связанными руками везли? Может в сексуальное рабство?
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14.12.2024 15:15 Відповісти
це ж адміністративка, за таке треба розстрілювати на місці.
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14.12.2024 15:24 Відповісти
скоро тк зеленского и его 5 менеджеров будут вывозить
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14.12.2024 15:16 Відповісти
що це за уроди, невже так важко було відкинути пару мішків картоплі та цибулі у сторону а не по ній стрибати.
Ще і на камеру знімають, гній а не люди.
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14.12.2024 15:44 Відповісти
Потрібно сажати в тюрму та конфіскувати майно за переправлення через державний кордон ,тоді буде порядок.
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14.12.2024 16:23 Відповісти
Jo gdy vratis spet tet ne kicaj vole.
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14.12.2024 21:06 Відповісти
Сталінський порядок.
Нацискими засобами.
А так, геть не потрібні ні майбутнє , ні минуле.
Відсталі, бігаєм по колу, як недорозвинуті імбиціли.
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14.12.2024 21:39 Відповісти
Кримінальний кодекс України
Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України

1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна

https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/download.htm
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14.12.2024 16:24 Відповісти
були ухилянти стали штурмовики під Курахове їх
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14.12.2024 16:36 Відповісти
Погані думки. Додати трошки відчаю і вийде країна часів бурлаків і паньшини.
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14.12.2024 21:34 Відповісти
Воювати треба, а не в картоплі ховатися!
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15.12.2024 19:32 Відповісти
 
 