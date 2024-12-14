В Одесі пролунав вибух
Вдень 14 грудня 2024 року в Одесі було чути вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях!", - зазначив він.
За даними Повітряних сил, у південних регіонах тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Більше інформації щодо ситуації в місті на цю хвилину не відомо.
Нагадаємо, 13 грудня серія вибухів пролунала в Одесі: місто перебувало під ракетною атакою РФ.
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