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В Одесі пролунав вибух

Зеленський про атаки РФ на портову інфраструктуру

Вдень 14 грудня 2024 року в Одесі було чути вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях!", - зазначив він.

За даними Повітряних сил, у південних регіонах тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Більше інформації щодо ситуації в місті на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в Одесі

Нагадаємо, 13 грудня серія вибухів пролунала в Одесі: місто перебувало під ракетною атакою РФ.

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Топ коментарі
+3
Ви юморист - Вам би десь в театр веселити людей в цей важкий час...
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14.12.2024 15:24
+3
Ти знов тут насрало? Яка ціль твоїх істерик?
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14.12.2024 15:33
+2
Или передают по репродуктору в записи.
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14.12.2024 15:11
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Коли вибухає під час сирени, то це однозначно балістика.
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14.12.2024 14:53 Відповісти
Или передают по репродуктору в записи.
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14.12.2024 15:11 Відповісти
Ви юморист - Вам би десь в театр веселити людей в цей важкий час...
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14.12.2024 15:24 Відповісти
Ні - яйця подорожчали!
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14.12.2024 16:12 Відповісти
Из Крыма лететь-то.....
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14.12.2024 17:30 Відповісти
Так - 1,5-2 хвилини.
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14.12.2024 17:43 Відповісти
Ти знов тут насрало? Яка ціль твоїх істерик?
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14.12.2024 15:33 Відповісти
ти, мабуть, звик до істерик своєї дружини ? І вже не розрізняєш істерику дружини від заклику до українців стати українцями. До речі, якщо твоя дружина сере тобі у чарку після чергової істерики, то це твоя проблема !
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14.12.2024 15:42 Відповісти
 
 