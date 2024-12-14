В Одесі пролунав вибух

Вдень 14 грудня 2024 року в Одесі було чути вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях!", - зазначив він.

За даними Повітряних сил, у південних регіонах тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Більше інформації щодо ситуації в місті на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в Одесі

Нагадаємо, 13 грудня серія вибухів пролунала в Одесі: місто перебувало під ракетною атакою РФ.