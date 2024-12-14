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На фронті загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко

Яків Ткаченко

Український актор Яків Ткаченко, який вступив до лав територіальної оборони Дніпра в перші дні повномасштабної війни, загинув, захищаючи Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили його друзі та колеги у Facebook.

Режисер Олесь Санін написав: "На щиті Яків Ткаченко. Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг".

Про загибель актора також повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко у Facebook.

"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка", - написала вона.

Актор Євген Черников уточнив, що Яків Ткаченко з початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Спершу він служив у складі територіальної оборони, а згодом приєднався до 3-ї штурмової бригади.

"Неординарний та яскравий. Знав Якова з 2016 року, бачив його становлення як щирого патріота нашої країни! … Яків створив багато яскравих образів у нашому кіно й назавжди залишиться в наших серцях і пам’яті. Бути воїном — жити вічно", - зазначив Черников.

Також дивіться: На фронті загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія" Олег Сарело. ФОТО

Журналіст і блогер Сергій Неретін нагадав, що Яків Ткаченко став відомим завдяки ролям у фільмах "Припутні", "Червоний", "Безславні виродки", "Довбуш" та інших, а також участі у кількох популярних серіалах.

Загинув актор Яків Ткаченко

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Топ коментарі
+48
Гинуть ,гинуть кращі ,а скільки на фронті так званих "слуг народу " ?
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14.12.2024 16:24
+43
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.12.2024 16:25
+39
Парочка СН теж загинули, але є нюанс - їх партизани і ГУР підірвали за співпрацю з паРашкою...
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14.12.2024 16:31
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Гинуть ,гинуть кращі ,а скільки на фронті так званих "слуг народу " ?
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14.12.2024 16:24 Відповісти
Парочка СН теж загинули, але є нюанс - їх партизани і ГУР підірвали за співпрацю з паРашкою...
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14.12.2024 16:31 Відповісти
Не на часі!
В них відпустки, корпоративи і т.д.
А взагалі, приходьте на новорічний концерт 95 кварталу.
Як то кажуть: "Підтримайте гривнею орденоносців!"
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14.12.2024 16:34 Відповісти
Можна по цій діаграмі ,хоч і застарілій побачити, але тенденцію всерівно видно
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14.12.2024 18:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.12.2024 16:25 Відповісти
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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14.12.2024 16:47 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 Просто нема слів як боляче 😢 Краса нації ...
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14.12.2024 16:26 Відповісти
Світла памʼять талановитій Людині і Герою Украіни 😪😪😪
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14.12.2024 16:29 Відповісти
🕯
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14.12.2024 16:29 Відповісти
А Лечен каже, що він не "гарматне м'ясо", тому у кожного свій фронт....
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14.12.2024 16:30 Відповісти
А у кацапів гине всіляка п'янь,рвань,наркомани,зеки...коротше непотріб. Сумно це все.
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14.12.2024 16:35 Відповісти
Все продумано
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14.12.2024 21:32 Відповісти
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14.12.2024 16:39 Відповісти
🙏🙏🙏🥺 😢🥀
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14.12.2024 16:49 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям.
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14.12.2024 16:40 Відповісти
а 95 квартал весь живой- возле банкомата
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14.12.2024 16:57 Відповісти
В 95 кварталі одні малороси і пейсаті, їм Україна не важлива
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14.12.2024 17:20 Відповісти
"Воювати не збираюся, у мене навичок немає, снайпер одразу вб'є" - актор "95 кварталу" Кошовий, друг президента Зеленського. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3348355
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14.12.2024 19:13 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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14.12.2024 17:06 Відповісти
Яка красива людина... Вічна слава Герою!
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14.12.2024 17:15 Відповісти
Козак.
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14.12.2024 17:19 Відповісти
Грав козаків. Загинув Козак. Печаль велика.
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14.12.2024 17:26 Відповісти
І шо. Мудрили українськи сприймають тіки кв95 - і не важливо для них скіки зеленский разом з ху...ом знищив у окопчиках по коліно від зеленского.
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14.12.2024 17:30 Відповісти
+1
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14.12.2024 18:05 Відповісти
Респект Захиснику!
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14.12.2024 19:58 Відповісти
 
 