На фронті загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко
Український актор Яків Ткаченко, який вступив до лав територіальної оборони Дніпра в перші дні повномасштабної війни, загинув, захищаючи Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили його друзі та колеги у Facebook.
Режисер Олесь Санін написав: "На щиті Яків Ткаченко. Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг".
Про загибель актора також повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко у Facebook.
"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка", - написала вона.
Актор Євген Черников уточнив, що Яків Ткаченко з початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Спершу він служив у складі територіальної оборони, а згодом приєднався до 3-ї штурмової бригади.
"Неординарний та яскравий. Знав Якова з 2016 року, бачив його становлення як щирого патріота нашої країни! … Яків створив багато яскравих образів у нашому кіно й назавжди залишиться в наших серцях і пам’яті. Бути воїном — жити вічно", - зазначив Черников.
Журналіст і блогер Сергій Неретін нагадав, що Яків Ткаченко став відомим завдяки ролям у фільмах "Припутні", "Червоний", "Безславні виродки", "Довбуш" та інших, а також участі у кількох популярних серіалах.
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